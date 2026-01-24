Stanovnici Minnesote na ledenoj hladnoći protestovali protiv agresivne operacije provođenja imigracijskih zakona

Velike mase ljudi preplavile su centar Minneapolisa u petak poslijepodne, uprkos temperaturama ispod nule, kao dio marša i skupa u znak protesta protiv najveće i najagresivnije operacije provođenja imigracijskih zakona koju je do sada pokrenula savezna vlada, javlja NPR.

U koordinaciji s protestima, preduzeća širom Minnesote – restorani, muzeji, knjižare, kafići – također su zatvorili svoja vrata za taj dan. Sindikati, vjerski vođe i aktivisti u zajednici organizirali su ekonomsko zatvaranje pod nazivom “ICE van Minnesote: Dan istine i slobode”. Oni ohrabruju ljude u državi da ostanu kod kuće, da ne idu na posao i u školu, te da se suzdrže od kupovine ili objedovanja vani.

Na skupu u centru grada, demonstranti – teško odjeveni zbog ekstremne hladnoće – skandirali su “ICE van” i držali transparente na kojima je pisalo “Sjever je jači” i “Imigranti čine Ameriku velikom”.

“Postoje ljudi koji se boje izaći vani. I ljudi koji nisu meta, osjećam da postoji obaveza da ti ljudi stanu u odbranu onih koji su meta. Dakle, ovdje sam samo da pokažem svoju podršku svojim susjedima”, rekao je Guy Hammink, stanovnik St. Paula, za NPR na protestu.

U petak ujutro, demonstranti su se okupili i na Međunarodnom aerodromu Minneapolis-St. Paul, gdje je Ministarstvo domovinske sigurnosti organiziralo čarter letove za osobe pritvorene u državi u pritvorske centre izvan države. Svećenstvo i članovi zajednice pjevali su himne i molili se ispred aerodroma. Oko 100 svećenika uhapšeno je na tom protestu, rekli su organizatori za NPR. Aerodromska policija saopštila je da su uhapšenima izdate prekršajne kazne za neovlašteni ulazak i nepoštivanje naredbi policajca, te da su pušteni.

Organizatori protesta i ekonomske krize zahtijevaju da imigracijski službenici napuste državu; da Kongres ne daje dodatna sredstva Službi za imigraciju i carinu (ICE); da kompanije prekinu poslovne odnose s ICE-om; i da Jonathan Ross, policajac ICE-a koji je prije više od dvije sedmice ubio Renee Macklin Good, bude pravno odgovoran.

Osim današnjih akcija, hiljade ljudi širom države sedmicama koordiniraju masovnu mrežu otpora zajednice protiv savezne kampanje za provođenje imigracijskih zakona.

Susjedi dostavljaju hranu ljudima koji se previše boje napustiti svoje domove; Roditelji i članovi zajednice stoje na straži ispred škola, vrtića i preduzeća u vlasništvu imigranata, a stotine običnih ljudi pridružuju se susjedskim razgovorima kako bi pratili kretanje imigracijskih službenika. Oni se zatim često pojavljuju u znak protesta – trube, zvižde, viču i snimaju – kada federalni agenti vrše hapšenja.

“Znamo da ICE dolazi u naš grad, tako da se moramo pripremiti. Zaista smo toliko toga naučili od ljudi iz Minneapolisa. Bilo je nevjerovatno”, rekla je za NPR velečasna Susanne Intriligator, unitarijanska univerzalistkinja, na protestu u centru grada. Doputovala je u Minnesotu iz Massachusettsa kako bi prisustvovala obuci koju su održali organizatori i prisustvovala protestu.

Mnogi ljudi u regiji Twin Cities i šire žive u stanju straha i tjeskobe, dok imigracijski službenici eskaliraju agresivne taktike protiv stanovnika Minnesote. Novinari NPR-a svjedočili su kako imigracijski službenici koriste suzavac, bljeskalice i biber kuglice kako bi rastjerali gomilu, udaraju u vozilo latinoameričkog državljanina, a zatim traže njegovu ličnu kartu, te zaustavljaju, pa čak i pritvaraju ljude druge boje kože, naizgled nasumično. U državi sada ima čak 3.000 federalnih imigracijskih službenika.

„Ovdje u Minnesoti smo u potpunoj krizi zbog ovog porasta broja ICE-a. Hiljade agenata teroriziraju naše zajednice, ne samo u Minneapolisu, već širom države“, kaže Martha Bardwell, glavna pastorica u Luteranskoj crkvi Our Saviour's u Južnom Minneapolisu, koja učestvuje u dnevnim događajima. „Rastavljaju porodice. Kažu da su ovdje da okupe najgore od najgorih, ali mi svojim očima znamo da to apsolutno nije istina.“

Prošle sedmice, porodica koja je pokušavala zaobići napeti protest bačena je suzavac, a njihovo šestomjesečno dijete je hospitalizirano. Ove sedmice, savezni službenici su pritvorili petogodišnjeg dječaka i njegovog oca u sjevernom predgrađu Columbia Heightsa.

Zvaničnici školskog okruga kažu da su federalni agenti koristili dijete kao “mamac” kako bi izvukli članove porodice iz kuće. Zvaničnici DHS-a potvrdili su da se dječak i njegov otac sada nalaze u pritvorskom centru u Teksasu, iako tvrde da je otac pobjegao i “napustio” svoje dijete tokom hapšenja. Advokat porodice i svjedoci su negirali izjavu vlade.

Neki američki državljani također govore o tome da su ih imigracijski agenti zaustavljali ili pritvarali. Nasra Ahmed, američka državljanka i Amerikanka somalskog porijekla, bila je pritvorena dva dana, rekla je novinarima na konferenciji za novinare u srijedu.

“Samo su koristili mnogo sile da me uhapse, a ja sam vrištala, plakala sam, bila sam toliko uplašena, nikada u životu nisam bila uhapšena”, kaže Ahmed.

Ahmed je rekla da su savezni policajci koji su je hapsili davali rasističke komentare tokom njenog hapšenja. Potpredsjednik JD Vance posjetio je Minneapolis u četvrtak kako bi pokazao podršku ICE-u i rekao novinarima da vlada ozbiljno shvata navode o rasnom profiliranju. Ali Ahmed nije jedina osoba sa takvom pričom. Ove sedmice, policijski čelnici iz tri lokalne agencije rekli su novinarima da su njihovi službenici koji nisu na dužnosti bili rasno profilirani od strane saveznih agenata, koji su zahtijevali da vide njihove lične karte. Jedan od policajaca je rekao da su savezni agenti imali izvučene pištolje.

Zvaničnici Trumpove administracije također izgleda zauzimaju oštriji stav prema nekim demonstrantima. Savezni zvaničnici su u četvrtak uhapsili tri osobe koje su bile uključene u protest koji je poremetio crkvenu službu u St. Paulu prošle nedjelje, gdje je jedan od pastora ujedno i lokalni službenik ICE-a.

“Ako idete i upadnete u crkvu, ako idete napasti saveznog službenika za provođenje zakona, mi ćemo se jako potruditi, iskoristit ćemo sve resurse savezne vlade da vas strpamo u zatvor”, rekao je potpredsjednik Vance na konferenciji za novinare u četvrtak.

Savezni zvaničnici rekli su da su trojica demonstranata uhapšena pod optužbama vezanim za zavjeru za lišavanje drugih ljudi njihovih prava. Vance je napravio razliku između nasilnih i nenasilnih protesta, ali video snimci crkvenog protesta prikazuju ljude kako marširaju i skandiraju i ne djeluju nasilno.

Pentagon je također stavio nekoliko stotina vojnika u pripravnost, u slučaju da predsjednik Trump aktivira Zakon o pobuni, koji bi predsjedniku dao široka ovlaštenja za raspoređivanje vojske ovdje bez pristanka države, ističe u svojoj reportaži NPR.