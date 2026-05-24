(Kliker.info)

Sporazum koji su SAD i Iran postigli i blizu je potpisivanja uključuje 60-dnevno produženje primirja tokom kojeg bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz, U isto vrijeme Iran bi mogao slobodno prodavati naftu i vodili bi se pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, prema riječima američkog zvaničnika.

Kako navodi dobro obavješteni portal Axios, sporazum bi izbjegao eskalaciju rata i smanjio pritisak na globalnu opskrbu naftom. Međutim, nije jasno hoće li dovesti do trajnog mirovnog sporazuma koji bi se također bavio nuklearnim zahtjevima predsjednika Trumpa.

Prema istom izvoru posrednici su naznačili da bi sporazum mogao biti objavljen u nedjelju, iako nije finaliziran i još uvijek bi se mogao raspasti.

Pomenuti američki zvaničnik je pružio detaljan pregled nacrta u njegovom sadašnjem obliku, od čega je veći dio potvrđen od strane drugih izvora bliskih pregovorima. Te detalje nije potvrdila iranska strana, iako je Teheran također naznačio da je dogovor blizu.

Šta je u sporazumu

Obje strane bi potpisale memorandum o razumijevanju (MOU) koji bi trajao 60 dana i mogao bi se produžiti uz obostrani pristanak.

Tokom perioda od 60 dana, Hormuški moreuz bi bio otvoren bez plaćanja naknada za perolazak , a Iran bi pristao da ukloni mine koje je postavio u moreuzu kako bi brodovima omogućio slobodan prolaz.

Zauzvrat, SAD bi ukinule blokadu iranskih luka i izdale neka izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućile slobodnu prodaju nafte.

Američki zvaničnik je priznao da bi to bio blagodat za iransku ekonomiju, ali je rekao da bi to također značajno olakšalo globalno tržište nafte.

Neimenovani izvor Axiosa je istakao da što brže Iranci uklone mine i omoguće nastavak slobodnog brodarstva, brže će se ukinuti blokada.

Dodao je također da je Trumpov ključni princip u sporazumu “olakšanje za učinak”.

Iran je želio da se zamrznuta iranska sredstva odmah odmrznu i trajno ublaže sankcije, ali je američka strana rekla da će se to dogoditi tek nakon što se naprave opipljivi ustupci, prema zvaničniku.

Nuklearna pitanja o kojima tek treba pregovarati

Nacrt Memoranduma o razumijevanju uključuje obaveze Irana da nikada neće težiti razvoju nuklearnog oružja i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i uklanjanju svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, rekao je američki zvaničnik.

Prema dva izvora upoznata sa situacijom, Iran je, putem posrednika, dao SAD-u verbalne obaveze o obimu ustupaka koje je spreman učiniti u vezi sa obustavom obogaćivanja i odustajanjem od nuklearnog materijala.

SAD bi pristale da pregovaraju o ukidanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava tokom perioda od 60 dana – iako bi ti koraci bili provedeni samo kao dio konačnog sporazuma koji se provjerljivo provodi.

Američke snage koje su mobilizirane posljednjih mjeseci ostale bi u regiji tokom perioda od 60 dana i povukle bi se samo ako se postigne konačni dogovor.

Zanimljivo je je da Nacrt Memoranduma o razumijevanju također jasno stavlja do znanja da će rat između Izraela i Hezbolaha u Libanu završiti.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je zabrinutost zbog tog stanja tokom telefonskog razgovora s Trumpom u subotu, rekao je izraelski zvaničnik. Također je izrazio zabrinutost zbog drugih aspekata sporazuma, ali je svoje argumente iznio na poštovan i uljudan način, rekao je američki zvaničnik.

Američki zvaničnik je pored toga istakao da to neće biti “jednostrano primirje” i da će, ako Hezbollah pokuša da se naoruža ili podstakne napade, Izraelu biti dozvoljeno da preduzme mjere kako bi to spriječio. “Kako se Hezbollah bude ponašao , tako će se i Izrael ponašati.”

“Bibi ima svoje domaće brige, ali Trump mora razmišljati o interesima SAD-a i globalne ekonomije”, rekao je američki zvaničnik, referirajući se na Netanyahua po njegovom nadimku.

Kako se to dogodilo

Axios navodi da je Trump u subotu u konferencijskom pozivu ispitao nekoliko arapskih i muslimanskih lidera o sporazumu i svi su rekli da ga podržavaju, rekla su tri izvora upoznata s pozivom.

To je uključivalo i predsjednika UAE-a, Mohammeda bin Zayeda, prema riječima američkog zvaničnika. Na pozivu su bili i lideri Saudijske Arabije, Katara, Egipta, Turske i Pakistana, koji su svi bili uključeni u posredničke napore.

Pakistanci su bili glavni posrednik, predvođeni feldmaršalom Asimom Munirom, koji je bio u Teheranu u petak i subotu u nastojanju da sporazum prođe kroz cijelu državu.

Trump se posljednjih dana dvoumio između forsiranja sporazuma i pokretanja masovnog vala napada na Iran. Od subote navečer, prevagnulo je diplomatsko rješenje.

“Bijela kuća se nada da će konačne razlike biti riješene u narednim satima i da će sporazum biti objavljen u nedjelju”, rekao je američki zvaničnik. a javlja Axios.

Neimenovani zvaničnik je dodao da je moguće da sporazum neće trajati ni punih 60 dana ako SAD vjeruju da Iran nije ozbiljan u vezi s nuklearnim pregovorima. S druge strane, SAD vjeruju da iranska ekonomska kriza pruža poticaj za postizanje punog sporazuma o ukidanju sankcija i odmrzavanju gotovine.

„Bit će zanimljivo vidjeti koliko daleko će Iran zaista biti spreman ići, ali ako su sposobni i žele promijeniti svoju putanju, ova sljedeća faza će ih prisiliti da donesu neke ključne odluke o tome šta žele biti kao zemlja“, rekao je pomenuti izvor .

Ako se ispune Trumpovi zahtjevi u vezi s iranskim nuklearnim programom, predsjednik je spreman uložiti velike napore kako bi resetirao odnose s Iranom i pružio im priliku da ostvare svoj puni ekonomski potencijal, kojeg Trump naziva „ogromnim“, kažu njegovi savjetnici, javlja Axios.

