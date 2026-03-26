(Kliker.info)

Predsjednik Trump produžio je rok za pregovore s Iranom i pauzirao svoju prijetnju bombardiranjem iranskih energetskih postrojenja za još 10 dana, javlja dobro obavješteni Axios.

Ovo je važno pošto je Trumpova administracija, putem grupe posrednika, Pakistana, Egipta i Turske, zatražila od Teherana da ove sedmice održi sastanak na visokom nivou kako bi se razgovaralo o američkom prijedlogu za okončanje rata.

Axios podsjeća da jew Trumpova početna petodnevna pauza u napadima na iransku energetsku infrastrukturu trebala isteći u subotu, a dramatična vojna eskalacija bit će vjerovatnija ako se ne postigne napredak u diplomatskim pregovorima, naročito ako Hormuški moreuz ostane zatvoren.

Pentagon razvija vojne opcije za “konačni udarac” u Iranu koji bi mogao uključivati ​​kopnene snage i masovnu kampanju bombardiranja, ranije je izvijestio pomenuti američki portal.

“Prema zahtjevu iranske vlade, molim vas da ova izjava posluži kao potvrda da pauziram period uništavanja energetskih postrojenja za 10 dana do ponedjeljka, 6. aprila 2026. godine, u 20 sati po istočnom vremenu”, napisao je Trump na Truth Social.

Dodao je također da su “razgovori u toku i… idu vrlo dobro”.

