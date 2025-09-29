SNSD izlazi na prijevremene izbore, Dodik poručio: “Nisam rođen da budem doživotni predsjednik”

Na sjednici Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) donesena je odluka da ova stranka izađe na prijevremene izbore za predsjednika RS.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da kampanja neće biti usmjerena na kandidata opozicije, nego isključivo na kandidata ove stranke.

Govoreći o kandidatu Srpske demokratske stranke (SDS), Dodik je kazao da je ta stranka odabrala Branka Blanušu, profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, jer se, prema njegovim riječima, njihovi istaknutiji članovi “plaše poraza”.

“Znali su da bi time bila zapečaćena njihova politička karijera”, rekao je Dodik.

On je najavio i održavanje referenduma, ističući kako je, po njegovom mišljenju, ključno da građani na postavljeno pitanje odgovore “ne”.

Dodik je naglasio da SNSD mora razmotriti i odluku o privremenom vršiocu funkcije predsjednika Republike, u slučaju da izbori budu odgođeni.

“Ja nisam rođen da budem doživotni predsjednik. Danas možemo biti ponosni na sve što smo uradili. Postavlja se pitanje gdje bi bila RS da nije bilo SNSD-a”, rekao je Dodik, dodajući da međunarodni faktor računa na opoziciju kao “lakši faktor”, ali da je cilj SNSD-a da nastavi pobjeđivati.

(Kliker.info-agencije)