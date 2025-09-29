hamburger-icon

Kliker.info

SNSD izlazi na prijevremene izbore, Dodik poručio: “Nisam rođen da budem doživotni predsjednik”

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

SNSD izlazi na prijevremene izbore, Dodik poručio: “Nisam rođen da budem doživotni predsjednik”

29 Septembra
15:26 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Na sjednici Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) donesena je odluka da ova stranka izađe na prijevremene izbore za predsjednika RS.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da kampanja neće biti usmjerena na kandidata opozicije, nego isključivo na kandidata ove stranke.

Govoreći o kandidatu Srpske demokratske stranke (SDS), Dodik je kazao da je ta stranka odabrala Branka Blanušu, profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, jer se, prema njegovim riječima, njihovi istaknutiji članovi “plaše poraza”.

“Znali su da bi time bila zapečaćena njihova politička karijera”, rekao je Dodik.

On je najavio i održavanje referenduma, ističući kako je, po njegovom mišljenju, ključno da građani na postavljeno pitanje odgovore “ne”.

Dodik je naglasio da SNSD mora razmotriti i odluku o privremenom vršiocu funkcije predsjednika Republike, u slučaju da izbori budu odgođeni.

“Ja nisam rođen da budem doživotni predsjednik. Danas možemo biti ponosni na sve što smo uradili. Postavlja se pitanje gdje bi bila RS da nije bilo SNSD-a”, rekao je Dodik, dodajući da međunarodni faktor računa na opoziciju kao “lakši faktor”, ali da je cilj SNSD-a da nastavi pobjeđivati.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku