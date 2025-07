Mnogi se opraštaju od šejha Brzine: “Mnoge je izveo na ispravan životni put”

Šejh Nakšibendijske tekije Mejtaš u Sarajevu i penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Halil Brzina preselio je danas na ahiret u 72. godini života.

Brojni prijatelji, saradnici i posjetioci njegove tekije opraštaju se na društvenim mrežama od čovjeka koji je ostavio dubok trag u duhovnom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Svi smo mi putnici, povratnici svome Gospodaru. Čim se rodimo, hodimo dunjalučkom stazom koja ima svoj neminovni kraj. Koliko dugo traje – samo Uzvišeni Allah zna. Kako je prođemo – to je do nas. Odlazak nekih ljudi, velikana među nama, ostavlja veliku prazninu i tugu. Ostaje nam sjećanje na njihove riječi i djela i dova Uzvišenom Stvoritelju da im se smiluje. Jedan od njih je i šejh, general Halil Brzina. Neka mu se Plemeniti Gospodar smiluje i Džennet mu konačnim odredištem učini. Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un – Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo – napisao je drugi imam Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, hfz. mr. Salih-ef. Halilović.

Od šejha Brzine oprostio se i Jasmin Duraković, direktor JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo:

“Preselio je Halil Brzina. Iza njega je ostala u amanet generacijama priča o čuvenom ratnom komandantu i šejhu Nakšibendijske tekije na Mejtašu. Znam mnoge koje je svojim derviškim djelovanjem izveo na ispravan životni put, kao i one kojima je pomogao na druge načine.

Dijelili smo neke zajedničke vrijednosti, ali i neke različite. No to nikada nije bila prepreka da mi otvori vrata svoje tekije i svog reda kada smo snimali moj film Sevdah za Karima. Bez njegove pomoći, bez ulaska filmske ekipe u prostor njegove tekije i duhovnosti, taj film – zbog svoje teme – praktično ne bi mogao biti snimljen. Tu Halilovu širinu nikada neću zaboraviti. Neka mu je lahka naša bosanska zemlja”, napisao je Duraković.

Svoj oproštaj uputio je i hafiz Ahmed Alili, učač ilahija i kasida, sin dr. Aziza Alilija:

“Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un. Molim Uzvišenog Gospodara da se smiluje duši generala i šejha Halila Brzine”.

Savez nosilaca najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” obavijestio je:

“Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un. Poštovane gazije, saborci i prijatelji, obavještavamo vas da je u 72. godini života na ahiret preselio naš uvaženi general, Zlatni ljiljan, Halil Brzina.

O detaljima dženaze obavijestit ćemo vas blagovremeno. Neka mu Allah, dž.š., podari sve džennetske ljepote”.

Nakšibendijska tekija “Šejh Sirija ef. Hadžimejlić” saopštila je:

“Inna lillahi we inna ilejhi radži’un. Allahovom voljom i odredbom, na bolji svijet preselio je uvaženi general i šejh Halil Brzina – Hulusi. Molimo Gospodara svih svjetova da mu oprosti sve grijehe i uvede ga u Džennet Firdevs. Amin, ya Rabbi”.

Nakšibendijska tekija u Vukeljićima također je izrazila tugu zbog njegove smrti:

“Svome Gospodaru vratio se general i veliki učenjak, šejh Halil Brzina. Svojim jedinstvenim ahlakom znanje je širio i prenosio na mnoge oko sebe, osvajajući njihova srca nenametljivo i iskreno. Njegovim odlaskom ostaje velika praznina među dervišima, a posebno u tekiji u Sarač Ismailovoj ulici u Sarajevu. Rahmet njegovoj plemenitoj duši. Neka mu Allah, dž.š., podari najljepši džennet za sve što je učinio za Bosnu i Hercegovinu”.

Samir Baćevac, potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina, prisjetio se:

“Na ahiret je, u 72. godini života, preselio naš gazija i general časne Armije Republike Bosne i Hercegovine, Halil Brzina. Svojom časnom borbom, bez ijedne mrlje, pokazao je kako se voli svoj narod i domovina. Imao sam priliku upoznati ovog dobrog insana još 1997. godine u Zenici. Njegova skromnost i velikodušnost odmah su mi legli na srce. Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un. Neka mu se Svevišnji smiluje, podari džennetske nagrade i oprosti grijehe!”

Amer ef. Beća, imam džamije u Rabranima kod Neuma, prisjetio se riječi šejha Brzine:

“Sloboda je kategorija koja nema cijene, a vrijednosti je neprocjenjive. Za nju se bori i životi daju. Narod koji nije u stanju dati sve – pa i život – za slobodu, nije je dostojan živjeti.

Poklonjena sloboda novo je ropstvo, ma od koga dolazilo”.

“General šejh Halil Brzina – Hulusi, komandant 7. muslimanske viteške brigade ARBiH.

Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un”, dodao je Beća.

Od šejha Brzine oprostili su se i Demir Mahmutćehajić, Ajdin Huseinspahić, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Zenici, teolog Saudin Cokoja, i mnogi drugi.

F.V (Rasdio Sarajevo)