142 glasa “za” i 10 “protiv” : Generalna skupština UN-a usvojila Rezoluciju o uspostavljanju palestinske države bez Hamasa

Deklaracija na sedam stranica rezultat je međunarodne konferencije u UN u julu, koju su organizovale Saudijska Arabija i Francuska, o višedecenijskom sukobu. SAD i Izrael su bojkotovali događaj.

Rezolucija kojom se podržava deklaracija dobila je 142 glasa za i 10 protiv, dok je 12 zemalja bilo uzdržano.

Glasanje je bilo prije sastanka svjetskih lidera 22. septembra – na marginama Generalne skupštine UN na visokom nivou – gdje se očekuje da će Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija i Belgija formalno priznati palestinsku državu.

Deklaracija koju je usvojila Generalna skupština s 193 članice osuđuje napade palestinske grupe Hamas – koju SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom – na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji su pokrenuli rat u Pojasu Gaze.

Takođe se osuđuje napade Izraela na civile i civilnu infrastrukturu u Pojasu Gaze, opsadu i gladovanje, “što je rezultiralo razornom humanitarnom katastrofom”.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) rekao je da rezolucija obezbjeđuje međunarodnu izolaciju Hamasa.

“Prvi put danas, Ujedinjene nacije su usvojile tekst kojim ga osuđuju zbog njegovih zločina i pozivaju na njegovu predaju i razoružanje”, naveo je u objavi na X.

Rezoluciju su podržale sve arapske zalivske države. Izrael i SAD su glasali protiv nje, zajedno s Argentinom, Mađarskom, Mikronezijom, Nauruom, Palauom, Papuom Novom Gvinejom, Paragvajem i Tongom.

Od zemalja regiona, Albanija i Sjeverna Makedonija su bile uzdržane, dok su za rezoluciju glasale Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Deklaracija koju je usvojila rezolucija navodi da rat u Pojasu Gaze “mora sada da se završi” i da podržava raspoređivanje privremene međunarodne stabilizacione misije za koju bi mandat dao Savjet bezbjednosti UN.

SAD su opisale glasanje kao “još jedan pogrešan i loše tempiran publicitetski trik” koji je potkopao ozbiljne diplomatske napore za okončanje sukoba.

“Nemojte se zavaravati, ova rezolucija je poklon Hamasu”, rekao je američki diplomata Morgan Ortagus Generalnoj skupštini. “Daleko od toga da promoviše mir, konferencija je već produžila rat, ohrabrila Hamas i naštetila izgledima za mir i kratkoročno i dugoročno.”

Izrael, koji dugo kritikuje UN što nisu po imenice osudile Hamas za napade 7. oktobra, odbacio je deklaraciju kao jednostranu i opisao glasanje kao pozorište.

“Jedini dobitnik je Hamas… Kada teroristi kliču, ne unapređujete mir; unapređujete teror”, rekao je izraelski ambasador u UN, Deni Danon.

U napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine ubijeno je 1.200 ljudi, uglavnom civila, a oko 251 je uzeto za taoce, pokazuju izraelski podaci. Više od 64.000 ljudi je poginulo tokom rata u Pojasu Gazi, navode zdravstvene vlasti na palestinskoj teritoriji pod kontrolom Hamasa.

Formalno nazvan “Njujorška deklaracija o mirnom rješenju palestinskog pitanja i sprovođenju rješenja o dvije države”, tekst navodi da “Hamas mora da oslobodi sve taoce” i da Generalna skupština UN osuđuje “napade koje je Hamas počinio na civile 7. oktobra”.

Takođe poziva na “kolektivnu akciju za okončanje rata u Gazi, za postizanje pravednog, mirnog i trajnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba zasnovanog na efikasnoj primjeni rješenja o dvije države”.

Deklaracija, koju je ranije podržala Arapska liga, a u julu je potpisalo 17 članica UN, uključujući nekoliko arapskih zemalja, takođe ide dalje od osude Hamasa, nastojeći da ga u potpunosti isključi iz rukovodstva u Gazi.

“U kontekstu okončanja rata u Gazi, Hamas mora da okonča svoju vladavinu u Gazi i preda svoje oružje Palestinskoj upravi, uz međunarodno angažovanje i podršku, u skladu s ciljem suverene i nezavisne palestinske države”, navodi se u deklaraciji.

Izrael je osudio rezoluciju, navodeći da će saopštio “sramno” glasanje Generalne skupštine UN u korist palestinske države podstaći Hamas da nastavi rat u Pojasu Gaze.

“Rezolucija ne doprinosi mirovnom rješenju – naprotiv, podstiče Hamas da nastavi rat”, objavio je portparol ministarstva spoljnih poslova Oren Marmorštajn na X. “Izrael se zahvaljuje svim zemljama koje nisu doprinele ovoj sramotnoj odluci u Generalnoj skupštini.”

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se ove nedelje zavjetovao da “neće biti palestinske države”.

