Zvizdić za Glas Amerike: Slijedi američko-njemačka inicijativa za BiH!

Odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije možemo završiti praktično u naredne dvije sedmice, ali pod uvjetom da prestanu političke opstrukcije upravo od onih koji se deklarativno najviše zalažu za evropsku perspektivu BiH, smatra predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

U ovom trenutku, kako kaže, optimista je zbog izjava članova Predsjedništva BiH da će potpisati zajedničku izjavu o evropskoj opredjeljenosti BiH, iako je ona potpisana prije četiri godine.



– Međutim, mnogo je važnija ta njihova opredjeljenost i najava da će Brisel biti jedna od prvih destinacija koju će posjetiti – rekao je Zvizdić u razgovoru za Glas Amerike.



Prema njegovim riječima, ogromna medijska pažnja posvećuje se potpuno efemernim pitanjima – kao što je recimo problem sa zastavom RS-a – u odnosu na bazna pitanja BiH.



– Važno je kazati da niko u BiH, bez obzira na trenutnu političku snagu, ne može zaustaviti njen evropski put – naglašava Zvizdić.



Navodi da pozitivni procesi koji su vezani za BiH mogu krenuti ili iznutra ili od strane onih zemalja koje dobro razumiju situaciju u BiH i u kompletnom regionu, i čije nam inicijative značajno mogu biti od pomoći.



– Takva je bila britansko-njemačka inicijativa početkom 2015., koja je zaista stvorila tu pozitivnu energiju kada govorimo o evropskim integracijama BiH. Svi se sjećamo da je prije toga praktično 7-8 godina evropski put bio u blokadi, a ta inicijativa otvorila je sve procese unutar evropskih integracija i ekonomskog razvoja BiH – govori Zvizdić.



Umjesto britansko-njemačke, kaže, mogla bi uslijediti američko-njemačka inicijativa.



– Riječ je opet o dvije zemlje koje su zaista veliki prijatelji čitave BiH i svih njenih naroda i građana. Oni ne preferiraju bilo koga unutar BiH, jer je riječ o zemljama koje su istinski promotori demokratskih vrijednosti – napominje Zvizdić.



Takva inicijativa, smatra, dala bi dodatni poticaj budućim vlastima u BiH da nastave s pozitivnim trendovima u oblasti evropskih integracija, ekonomskog razvoja, borbi protiv ekstremizma i kriminala i neophodnosti da regionalne odnose dovedu na nivo međusobnog razumijevanja i reciprociteta.



– Zemlje koje žele da budu dio demokratskoga svijeta, bez obzira da li su naši istočni ili zapadni susjedi, moraju poštovati međunarodna pravila i standarde. Dakle, ne može se negirati ono što je presuđeno pravosnažnim presudama u Sudu u Hagu, i kada je u pitanju udruženi zločinački poduhvat, i kada je u pitanju genocid u Srebrenici – potcrtava Zvizdić.



Ističe kako oni koji se u ovom trenutku takmiče kako bi što prije došli samo do budžetskih sredstava i njima počeli vladati, ne mogu napraviti značajne pozitivne iskorake na bilo kojem nivou.



– Ako me pitate ko bi sada trebao biti u toj vlasti, vrlo mi je to teško u ovom trenutku procijeniti, ali očekujem i nadam se da će biti stvorena stabilna, široka, programska koalicija. Moja želja je da ta koalicija prije svega bude definisana kao probosanska i proevropska, te da na listi njenih prioriteta na prvih 4-5 mjesta uvijek bude zaštita države BiH, njenog suvereniteta, demokratskih i evropskih vrijednosti, napredak na evropskom putu, ekonomski razvoj i jačanje vladavine prava – navodi Zvizdić.



Dodaje kako očekuje razumijevanje prilika u BiH.



– Naš sistem je takav da mi moramo praktično tri puta brže trčati nego bilo koja zemlja u našem susjedstvu, da bismo trčali istom brzinom – konstatuje Zvizdić.



Poručuje kako je sasvim siguran da će nadvladati evropska perspektiva regiona, bez obzira na pokušaj globalnih sila s Istoka da utječu na prostor zapadnog Balkana.



– Još uvijek postoje oni koji na neki način žive u duhu prošlosti – ali oni neće uspjeti zaustaviti evropske procese. Mogu ih usporiti, ali svi procesi ići će u pozitivnom smjeru, a to znači EU ili generalno euroatlantske integracije – zaključio je Zvizdić.