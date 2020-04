Zvizdić u Mostaru: SKB nije ustanova samo za Hrvate

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić posjetio je danas Hercegovačko-neretvanski kanton.

Seriju sastanaka započeo je u Upravnoj zgradi Hidroelektrana na Neretvi, a kasnije je boravio i Kantonalnoj bolnici Dr. Safet Mujić, kojoj je uručio donaciju za efikasniju borbu protiv koronavirusa. Donacije je također uručio i Domu zdravlja Stari grad, kao i domovima zdravlja u Konjicu, Jablanici i Stocu. Istakao je pritom i kako je izuzetno važno da organi izvršne vlasti u vremenu pandemije imaju solidaran i pravičan pristup zdravstvenim ustanovama u cijeloj zemlji, pa i u HNK. Razgovarano je, ističe, i o ekonomskim posljedicama pandemije, ali i o aktivnostima za oporavak u Mostaru i Hercegovini, obzirom da je najviše pogođen turizam od kojeg živi značajan broj ljudi u ovom dijelu zemlje.



Tema razgovora bili su i nedavni požari koji su Hercegovini donijeli probleme i uzrokovali veliku štetu. Predstavnike medija interesovalo je i zbog čega stranka iz koje dolazi (SDA) nije glasala za kredit MMF-a.



– Moguće je da su u međuvremenu promijenjeni principi i metode kojim se prihvataju ovakvi krediti. Jasna su pravila igre kada je riječ o njihovoj otplati. Vjerujem da postoji opravdani razlozi što SDA to nije podržala. Ni po koju cijenu ne smijemo dozvoliti da ovaj kredit propadne. To su sredstva na koja mogu računati privrednici i oni kojima je u ovom vremenu zabranjen rad. Siguran sam da će se nedoumice brzo otkloniti i da će kredit biti operativan, kazao je.



Rekao je i da je zagovornik redovnih zasjedanja parlamenata, jer za to bez obzira na pandemiju, postoje kapaciteti.

Zagovornik je smanjenja plata, posebno onima koji imaju visoke dohotke.







– Nisam zagovornik smanjenja policajcima, vojnicima i službenicima čije su plate male u odnosu na kantonalne funkcionere. Problem je što u ovom trenutku Budžet nije u proceduri. Bez budžeta institucija ne možemo računati na ozbiljnu finansijsku pomoć iz vana. Unutar budžeta ima prostora za ‘kresanje’ izdataka koji su izdvajani na luksuz.



Javni sektor mora podnijeti teret krize isto kao i realni, rekao je.



Konstatovao je i da Sveučilišna klinička bolnica nije ustanova samo za građane hrvatske nacionalnosti, već za sve stanovnike ovog Kantona, pa i ostatka BiH ako zatreba. Hrvatska je nedavno bespotrebno slala jednostranu pomoć, odnosno pomoć samo jednoj ustanovi.



– To nije dobar način i nije ispravan put. Pomoć se mora ravnomjerno dijeliti. Pogođeni su jednako svi. Ovo je vrijeme kada se ne smijemo dijeliti prema opredjeljenjima. Svi smo na istom brodu i stoga pojačajmo nivo solidarnosti i jednakosti, rekao je na kraju Zvizdić.



Direktor bolnice Zlatko Guzin rekao je da je Denis Zvizdić stari i dokazani prijatelj ove ustanove, te da ga je danas obavijestio o načinu rada u vremenu pandemije, ali i o drugim planovima Kantonalne bolnice.

