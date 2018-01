Denis Zvizdić : Ako dođe do odluke da budem kandidat SDA – prihvatit će je sa posebnim zadovoljstvom  

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, za N1 je potvrdio da bi odgovori BiH na pitanja iz Upitnika EU u Briselu mogli biti već do kraja mjeseca januara.

“Danas sam sa kolegama entitetskim premijerima i ministrima finansija imao konsultativni sastanak koji je rezultirao dogovorom, odnosno prijedlogom odgovora na preostalih sedam pitanja, koji će sada ići u dalju verifikaciju kroz tijela mehanizma koordinacije”, izjavio je Zvidzić u uvodu gostovanja na N1 u emisiji Dan uživo.

Današnji sastanak je ocijenio uspješnim, dogovor je postignut.

“Ne samo da smo uspjeli postići dogovor, nego smo napravili i finalnu dinamiku potrebnih procesa verifikacije. Vrlo brzo, riječ je o danima, ćemo u potpunosti zaključiti Upitnik, da ga pripremimo, štampamo i da bude spreman za slanje u Brisel“, naveo je Zvizdić.

Mehanizam koordinacije je u potpunosti implementiran, ocijenio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

“BiH je dobila 3242 pitanja, održano je preko 150 sastanaka, 1350 predstavnika 14 nivoa vlasti u BiH je učestvovalo. 25.000 stranica odgovora na pitanja su usvojena konscenzusom”, kazao je ocijenviši da je posao napravljen stručno te se zahvalio svim akterima.

“Današnjim dogovorom mi šaljemo pozitivan signal ka EU, upravo u fazi kada ona priprema novu strategiju za Zapadni Balkan. Opredjeljenost za EU integracije je glavni vanjskopolitički princip BiH”, izjavio je.

Kada tačno odgovori idu u Brisel?

“Odgovori će biti gotovi za nekoliko dana, idu tehničke procedure, tehnička obrada. Riječ je o više od 25.000 stranica odgovora i materijala, treba to odštampati, uvezati, obraditi. Govorimo o sedmicama kada će se naši odgovori naći u Briselu. Sasvim sigurno do kraja mjeseca”, potvrdio je Zvizdić za N1.

Komentarisao je i posjetu Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, kazavši da očekuje da će sa predsjednicom susjedne zemlje otvoriti pitanja i tražiti modele da se ta pitanja riješe.

“Pitanje imovine BiH u Hrvatskoj, adekvatnog pristupa i korištenja luka, Pelješki most, odlaganje nuklearnog otpada, korištenje hidropotencijala BiH, a adekvatan početak takvih pitanja pravi je znak prijateljskih odnosa”, izjavio je Zvizdić.

Hoće li Hrvatska moći graditi Pelješki most bez zelenog svjetla iz BiH?

“Ovisit će između odnosa Hrvatske i Evropske komisije, želim da istaknem da je Pelješki most samo jedan od segmenata granice na moru. Hrvatska želi da ostvari svoje pravo međunarodnog plovnog koridora, gdje važi slobodni režim plovidbe”, kazao je dodavši da se nada da će ova pitanja biti moći riješena bez kolizije dvije zemlje.

Pozvao je na rješenje na bazi stručnih argumenata, uz napomenu da ne vidi potrebu da sve ode na međunarodne žalbe i arbitraže. Istakao je da BiH po ovim pitanjima mora štititi svoj suverenitet.

“Čini mi se da u proteklih šest mjeseci, susjedne države se miješaju u unutrašnje poslove BiH. To ne rezultira pozitivnih efektom. Neće se stvari u BiH riješiti bez unutrašnjeg dogovora”, rekao je Zvizdić.

O izbornom zakonu je kazao da ne očekuje da prijedlog HNS-a ni SDA neće dobiti potrebnu parlamentarnu većinu.

Zvizdić je odgovorio i na pitanje da li će biti kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH na izborima 2018.

“Nismo još uistinu razgovarali na način da odredimo konkretno ime. Ja sam više puta rekao, u principu ne razmišljam o tome. Zauzet sam poslom koji radim u Vijeću ministara. Ko god da bude ispred SDA – to je čast i obaveza, jer biti član Predsjedništva znači biti u poziciji da se kreira evropska trasa BiH radi bolje i kvalitetnije budućnosti”.

On je kazao da ako dođe do odluke da on bude kandidat SDA – prihvatit će je sa posebnim zadovoljstvom.

(Kliker.info-N1)