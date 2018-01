Zvizdić odgovorio Jerlagiću : Prerano ste krenuli u kaqmpanju, ovo je istina o mom angažmanu i ranjavanju u ratu

Upitnik Evropske komisje nije uvod u “etno feude”, nego je ključni uslov za dobivanje kandidatskog statusa za BiH i jedan od najvažnijih koraka za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, naveo je u svom otvorenom pismu predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, odgovarajući na tvrdnje predsjednika Stranke za BiH Amera Jerlagića.

“Pamflet g. Jerlagića, koji je zaokupljen nerealnim ličnim ambicijama, već u martu 2017. godije, dakle, 18 mjeseci prije izbora, sam sebe kandidovao za člana Predsjedništva BiH, ne zaslužuje posebnu reakciju jer je očiti izraz njegove hronične neinformisanosti, paranoične političke perspektive i potpunog nepoznavanja tema o kojima pokušava da piše. Jedan od ciljeva sklepanog pamfleta g. Jerlagića je plasiranje “bombastičnih” neistina i izmišljenih problema kako bi, kao predsjednik stranke koja u svim anketama ne prelazi ni jedan posto podrške, privukao bar malo medijske pažnje”, navodi Zvizdić.

Poručuje da su, naravno, iznesene lažne tvrdnje u potpunoj suprotnosti sa stvarnim činjenicama.

“Upitnik nije uvod u “etno feude”, kako to kreator ove politikanske škrabotine lažno pokušava predstaviti i (u)zbuniti javnost u BiH, nego je Upitnik ključni uslov za dobivanje kandidatskog statusa za BiH i jedan od najvažnijih koraka za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji”, piše Zvidić.

Osim toga, navodi dalje, Upitnik kroz 3.242 odgovora predstavlja aktuelno stanje u svim oblastima ekonomije, politike i društvenih djelatnosti u BiH, kako bi EK mogla uvidjeti stepen naše usklađenosti s pravnom stečevinom EU, što jasno pokazuje da se Upitnikom, “i to znaju svi osim ostrašćenih, a neinformiranih pojedinaca koji su prerano započeli ličnu izbornu kampanju”, ništa ne trguje niti se prave bilo kakvi ustupci.

“Ali, cilj Jerlagićevog “dušebrižništva” nije moj boravak u Davosu ili Upitnik, nego zluradi i perfidni pokušaj plasiranja brutalne laži u vezi sa mojim angažmanom u toku agresije na BiH. Mislio sam da o ovome neću morati govoriti, ali obzirom da je izborna kampanje koju već aktivno u pauzama rasprodaje električne energije vodi g. Jerlagić, očito zasnovana na bezočnim lažima i ličnom vrijeđanju, želim zbog građana kazati pravu istinu, a to je da sam u oktobru 1993. godine, kao uposlenik Vlade Republike BiH, ranjen u Sarajevu eksplozijom četnicke granate; da sam u martu 1994. operisan u Općoj bolnici u Sarajevu i da sam poslije višemjesečne postoperativne terapije u Sarajevu, koja zbog nedostatka adekvatne opreme nije dala očekivane rezultate, izmješten van BiH na dodatne dvije rizične i složene operacije i težak i dugotrajan postoperativni tretman.

Nažalost, posljedice moga ranjavanja ću osjećati dok sam živ, i zaista sam mislio da će to biti i ostati moja lična i za mene bolna činjenica, i da bilo ko neće, iz čiste ljudskosti i pristojnosti, lagati o ovim činjenicama kako bi pokusao sebi priskrbiti sitne političke poene. Ali, očito je da sam se prevario i da nisam računao na patološke ambicije pojedinaca koji računaju da se više puta ponovljena laž može pretvoriti u istinu. Ne, laž uvijek ostaje laž, a pisca pamfleta želim obavijestiti da mi ovakvi napadi daju dodatnu snagu da nastavim raditi svoj posao na daljnjem napretku BiH na putu EU integracija i ekonomskog razvoja. I na kraju, razumijem strah koji političke partije imaju od SDA kao najvece i najjače političke partije u BiH, razumijem i frustraciju od pobjede budućeg kandidata SDA za člana Predsjedništva BiH, ali opet pozivam, kao i više puta do sada, da odustanemo od plasiranja neistina i spinova i da se okrenemo procesima koji će obezbijediti stabilnost i prosperitet našoj jedinoj domovini BiH”, poručuje Zvizdić.

Jerlagić: Zvizdiću, ne držite lekcije.

Podsjećamo, predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu Amer Jerlagić jučer je uputio pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denisu Zvizdiću, u kojem mu je poručio da “nema prava” držati lekcije iz Davosa dok “izdaje” interes Bošnjaka i legalizuje nepriznati popis entiteta RS.

“Pozivam Vas da objasnite građanima Bosne i Hercegovine šta ste i kako ”trgovali” na Kolegiju i koja je to i kakva cijena izdaje interesa Bošnjaka i građana Bosne i Hercegovine. Zašto ste derogirali sve Ustavne norme i dali tolike ustupke Željki Cvijanović? Da li je to uvertira u izmjene Izbornog zakona i to da svako dobije svoj ”etno feud”? Ko Vas je ovlastio za takvo nešto”, upitao je Jerlagić, te je dodao:

“A u stvari šta se može i očekivati od ljudi koji su po Frankfurtu čekali da njihova generacija gine za njihove buduće fotelje. Gospodine Zvizdiću, Bosnu i Hercegovinu niste branili, e nećete je ni prodavati”.

(Kliker.info-Fena)