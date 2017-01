Zvanični London odgovorio Dodiku : Veoma smo zabrinuti što ne držite riječ; Ugrozili ste mir

Pismo, koje je dobio iz Dodikovog okruženja, novinar Slobodan Vasković objavio je na svom blogu u cjelosti.

“Ministarstvo inostranih poslova

Milorad Dodik

predsjednik Republike Srpske

Vaša ekselencijo,

pisali ste Sekretarijatu inostranih poslova 21. decembra 2016. godine u vezi sa potezima britanskog ambasadora prema BiH, Edvarda Fergusona, i tražili ste da se izjasnimo o politici Vlade Velike Britanije prema Bosni i Hercegovini.

Zamolili su me da odgovorim na to pitanje.

Kao jedna od potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma i jedna od članica UN-a, Velika Britanija prepoznaje svoju obavezu da održi internacionalni mir i sigurnost i mi smo veoma posvećeni stabilnosti i prosperitetu BiH i njenih entiteta.

Velika Britanija želi da vidi snažnu i uspješnu Republiku Srpsku kao esencijalni dio snažne i uspješne BiH. Mi smo spremni i želimo da pomognemo Vama i Republici Srpskoj u vezi s tim.

Zbog toga su Vlada Velike Britanije i Njemačke pokrenule inicijativu 2014. godine da se u BiH pokrenu reformski procesi i da se stvore radna mjesta i da se pokrene privreda i prosperitet za sve.

U tom kontekstu, ovo je vrsta veze kakvu mi želimo da izgradimo sa svim vlastima u BiH, uključujući i Republiku Srpsku.

Neke od Vaših akcija i javnih izjava stvaraju ozbiljnu zabrinutost u Vašu predanost da se ispune obaveze preuzete mirovnim sporazumom. Te akcije su doprinijele destabilizaciji regiona i bile su neuspjela diverzija socio-ekonomskih reformi, za koje ste nakon sastanka sa Filipom Hamondom dali riječ da ćete ih izvršiti.

Pored toga, duboko smo zabrinuti zbog Vaših pokušaja da poništite autoritet Ustavnog suda i time ste oslabili vladavinu zakona.

U to spade i nelegalni referendum održan prošlog septembra, iako je Ustavni sud donio zabranu, kao i nelegalno obilježavanje Dana državnosti 9. januara, gdje ste nastavili da izazivate autoritet Suda, Oružanih snaga i kabineta tužioca.

Zajedno sa našim partnerima za implementaciju mira, mi ozbiljno shvatamo Vaše ponavljanje javnih izjava, kao i stavove SNSD-a u kojima se prijeti budućim referendumom o otcjepljenju.

Vlada Velike Britanije se snažno suprotstavlja takvom potezu, koji bi bio jasno kršenje Dejtonskog sporazuma i imao bi posljedice.

Na kraju moram da kažem da Velika Britanija želi konstruktivnu i široko zasnovanu saradnju sa Vama i Vladom RS i njenim ljudima.

Naša saradnja do sada je pokazala da to možemo postići, ali to mora biti u skladu sa pravilima mirovnog sporazuma i potpunim poštovanjem postojeće zakonodavne i izvršne vlasti i njihovih institucija.

Ako ste Vi spremni da radite sa nama pod ovim uslovima, ja Vas uvjeravam da ćete u Vladi Velike Britanije i ambasadoru Fergusonu, iza koga stojimo čvrsto, naći partnera.

Alan Dankan ”

Slobodana Vaskovića (Blog)