Zukan Helez: Osovina Dodik – Čović pobijedila u Mostaru, izabrat će gradonačelnika

Potpredsjednik SDP-a Zukan Helez u petak je predložio svoje viđenje rješenja izbora gradonačelnika Mostara tako što će se uspostaviti sistem rotacije na poziciji gradonačelnika Mostara. Iako se tog dana ova opcija među stranakama koje čine Koaliciju za Mostar i BH blok činila vrlo realnom, danas to više nije slučaj nakon što su iz Naše stranke, jedne od dvije članice BH bloka, saopćili da su im “HDZ i SDA ostavili jedinu mogućnost – da ne podrže njihove kandidate”.

Prema Helezovim ranijem prijedlogu dva, po broju glasova, dominantna bloka bi u tom slučaju imala mandat od po 18 mjeseci, dok bi Bh blok predvodio Grad 12 mjeseci.

Danas, nekoliko sati uoči sjednice Gradskog vijeća Mostara na kojem bi mogao biti izabran gradonačelnik, Helez navodi da prema informacijama koje on ima, u Našoj stranci nemaju utjecaj na oba svoja vijećnika.

“Mislim da je to problem od ranije, ne mogu utjecati na Bošku Ćavar. Govorili su da su saglasni za model rotirajućeg gradonačelnika i nema nijednog razloga da to ne dovedemo do kraja izuzev ako ne mogu utjecati na svoje vijećnike u Gradskom vijeću. Ubijeđen sam, to je tako. Pitajte ih zašto je to tako. Da je pristao HDZ, vjerovatno bi to bilo u redu. Kad su Republikanci i HDZ rekli da to ne žele, vjerovatno je njoj teško bilo, živi u zapdnom dijelu gradu. Da li je bilo prijetnji i pritisaka, pretpostavljam da jeste. U kontaktima sa ljudima iz Naše stranke i SDP-a dobio sam informacije da je sve išlo u tom smjeru da neće podržati”, kazao je Helez za N1.

Kako je naveo, ovaj prijedlog je bio “zadnja opcija i kompromis da grad ostane ujedinjen i da svi budu zadovoljni”.

“Ovim je poražen Mostar. Ako bude bio izabran kandidat HDZ-a, koji je zadnjih devet godina vodio Mostar. Osovina Dodik – Čović pobijedila u Mostaru, izabrat će gradonačelnika. To nije dobro za građane Mostara ukoliko bude izabran HDZ-ov kandidat”, naveo je Helez.

Nastavak konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Mostara najavljen je za danas, s početkom u 16 sata kada će se po treći put pokušati izabrati gradonačenik Mostara.

U drugi krug glasanja za mostarskog gradonačelnika prošli su Mario Kordić (HDZ BiH) i Zlatko Guzin (Koalicija za Mostar). Prošla sjednica prekinuta je nakon što je iznesen prijedlog o uvođenju svojevrsnog instituta rotirajućeg gradonačelnika.

Sa 34 glasa “za“ sjednica je prekinuta u petak, te je potvrđeno da je treći nastavak zakazan za danas kada bi se trebalo raspravljati i o odluci o privremenom finansiranju Grada Mostara.

Za izbor gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina u Gradskom vijeću Mostara, odnosno 24 od 35 vijećnika. Ako nakon dva izborna kruga niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu dvotrećinsku većinu, u posljednjem krugu dovoljna je natpolovična većina, odnosno 18 vijećničkih glasova.

Ukoliko preostala dva kandidata dobiju isti broj glasova u trećem krugu, mlađi od ta dva kandidata biti će izabran za gradonačelnika.

(Kliker.info-N1)