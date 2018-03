Zuckerberg o nezapamćenom skandalu u Facebooku : Naša je odgovornost zaštititi vaše podatke i ako to ne možemo, ne zaslužujemo raditi ovaj posao

Nakon velikog skandala s kompanijom Cambridge Analytica, koja je koristila podatke s desetaka milijuna profila korisnika Facebooka u svrhe predizbornih kampanja u Americi, ali i diljem svijeta, zbog čega se na žestokom udaru kritika našao Facebook, u srijedu se nakon nekoliko dana šutnje konačno o svemu oglasio i čelni čovjek društvene mreže Mark Zuckerberg.

U poduljem statusu na vlastitoj društvenoj mreži priznao je da je kompanija u cijeloj situaciji počinila niz grešaka.Facebook se ranije u srijedu proglasio žrtvom u cijeloj aferi koja je pokazala manipulacije kojima se služila Cambridge Analytica, tvrtka koju je američki predsjednik Donald Trump angažiraio za svoju kampanju 2016. godine.

Cambridge Analyticu optužuje se da je bez pristanka prikupila informacije o približno 50 milijuna korisnika Facebooka što je iskoristila u kampanji 2016. te je otkaz dobio njezin izvršni direktor Alexander Nix pošto je objavljeno njegovo hvalisanje da se koristio prljavim trikovima kako bi pomogao političarima.

U snimci se čini da Nix sugerira da njegova sad već bivša tvrtka može na internetu rasparčavati lažne izvještaje, unajmljivati tajne kooperante i osnivati lažne institucije i internetske stranice kako bi prikupljala podatke.

Rekao je i kako “mogu poslati neke djevojke u kuću kandidata”, dodavši kako su Ukrajinke “veoma lijepe”.

U nastavku donosimo Zuckerbergov status u cijelosti:

– Htio bih podijeliti stanje sa situacijom oko Cambridge Analytice, uključujući korake koje smo dosad poduzeli kao i korake koje ćemo poduzeti oko ovog važnog slučaja.

Naša je odgovornost zaštititi vaše podatke i ako to ne možemo, ne zaslužujemo raditi ovaj posao. Trudim se shvatiti što se točno dogodilo i kako osigurati da se to ne ponovi. Dobre vijesti su da smo sve važne korake za sprečavanje ovakvih situacija poduzeli još prije više godina. Međutim, pritom smo napravili nekoliko grešaka, imamo još posla i to sad moramo odraditi.

Evo kronologije događaja:

2007. pokrenuli smo platformu Facebook s vizijom da bi aplikacije trebali biti društvene. Kalendari bi vam trebali pokazati kad su rođendani vaših prijatelja, karte bi vam trebale pokazati gdje vam prijatelji žive, a adresar bi trebao prikazivati njihove slike. Da bismo to sproveli u djelo, omogućili smo ljudima da se logiraju u aplikacije i s prijateljima dijele neke informacije o sebi.

2013. Aleksandr Kogan, znanstvenik sa Sveučilišta Cambridge, stvorio je aplikaciju kao kviz osobnosti. Instaliralo ju je oko 300.000 ljudi koji su time podijelili neke svoje osobne podatke kao i podatke nekih svojih prijatelja. S obzirom na to kako je naša platforma u to vrijeme funkcionirala, to je značilo da Kogan može pristupiti desecima milijuna podataka njihovih prijatelja.

2014. kako bismo spriječili iskorištavanje podataka, najavili smo izmjene na cijeloj platformi i dramatično ograničili količinu podataka kojima neka aplikacija može pristupiti. Najvažnije od svega, aplikacije poput Koganove više nisu mogle tražiti podatke o prijateljima osobe koja se prijavila, osim ako sami nisu dozvolili pristup aplikaciji. Osim toga, zatražili smo tvrtke koje se bave razvojem aplikacija, da moraju tražiti naše dopuštenje za bilo kakve osjetljivije podatke. Takvi koraci sprečavaju aplikacije poput Koganove da preuzmu previše podataka.

2015. Guardian je objavio da je Kogan prikupljene podatke podijelio s Cambridge Analyticom. Protivno je našim pravilima dijeliti podatke bez pristanka korisnika te smo odmah blokirali njegovu aplikaciju na našoj platformi i zatražili da nam Kogan i Cambridge Analytica službeno potvrde da su obrisali sve neispravno prikupljene podatke. Potvrde smo dobili.

Prošli smo tjedan iz članaka objavljenih u Guardianu, New York Timesu i na Channel 4 saznali da Cambridge Analytica možda nije izbrisala sve podatke koje smo tražili. Tad smo im zabranili korištenje bilo kojeg našeg servisa. Cambridge Analytica tvrdi da su izbrisali sve informacije i pristali su na forenzičku provjeru koju će obaviti tvrtka po našem izboru. Istovremeno surađujemo s regulatornim tijelima koji također istražuju što se dogodilo.

Ovo je bila izdaja povjerenja između Kogana, Cambridge Analytice i Facebooka. Međutim, povjerenje je narušeno i između Facebooka i ljudi koji s nama dijele informacije i očekuju da ih štitimo. To moramo popraviti.

U ovom smo slučaju već poduzeli sve važne korake još 2014. kako bismo spriječili nelegalno prikupljanje podataka. No, to moramo dodatno unaprijediti i ovo su koraci koje još namjeravamo poduzeti:

Prvo, istražit ćemo sve aplikacije koje su imale pristup većoj količini podataka prije nego što smo dramatično izmijenili platformu 2014. i provest ćemo istragu o svakoj aplikaciji sa sumnjivim aktivnostima. Zabranit ćemo pristup svakoj tvrtki koja ne pristane na opsežnu istragu. Pronaći ćemo tvrtke koje su protivno pravilima koristile osobne podatke korisnika, blokirat ćemo ih i obavijestiti sve koji su mogli biti zahvaćeni. To uključuje i one korisnike čije je podatke Kogan mogao iskoristiti.

Drugo, dodatno ćemo ograničiti pristup informacijama kako bismo spriječili neke druge oblike zlouporabe. Primjerice, zabranit ćemo kompletan pristup vašim podacima ako aplikaciju niste koristili dulje od tri mjeseca. Smanjit ćemo količinu informacija koje dajete kad se prijavljujete na aplikacije, tako da ćete morati dati samo ime, profilnu fotografiju i email adresu. Tvrtke koje stoje iza aplikacija, morat će osim dopuštenja dobiti potpisati ugovor za traženje pristupa objavama ili drugim privatnim podacima. Bit će još promjena, no o tome ćemo vas obavijestiti idućih dana.

Treće, želimo biti sigurni da shvaćate kojim ste aplikacijama dozvolili pristup osobnim podacima. Sljedeći ćemo mjesec predstaviti alat koji će se pojaviti na vrhu News Feeda, sa svim aplikacijama koje ste koristili, pa ćete lako moći provjeriti kako ste postavili ograničenja pristupa. Taj alat već postoji u postavkama privatnosti, no sad ćemo to istaknuti na vrhu News Feeda tako da svi vide.

Osim svega što smo poduzeli 2014. mislim da je ovo put koji još moramo proći kako bismo osigurali našu platformu.

Pokrenuo sam Facebook i na koncu sam ja odgovoran što god da se dogodi. Jako sam ozbiljno shvatio ovu situaciju i učinit ću sve da zaštitim našu zajednicu. Premda se neki konkretni problemi oko Cambridge Analytica ne bi trebali događati s novim aplikacijama danas, to ne mijenja prošlost i ono što se dogodilo. Naučit ćemo iz ovog iskustva kako bismo bolje zaštitili platformu i učinili našu zajednicu sigurnijom.

Htio bih zahvaliti svima vama koji i dalje vjerujete u našu misiju i cilj da zajedno izgradimo ovu zajednicu. Znam da popravljanje grešaka traje dulje nego što bismo željeli, ali obećajem vam da ćemo dovesti ovo do kraja i dugoročno izgraditi bolju uslugu, zaključio je Zuckerberg.