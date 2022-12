Žrijeb odlučuje o petom delegatu : CIK ponovo priznao listić za delegate u Domu naroda PS BiH

Naime, pripremljena je ista odluka kao i prvobitno donesena. Irena Hadžiabdić, članica CIK-a, rekla je da ne može podržati ovakav prijedlog odluke.

“Nakon naše prve odluke Sud se očitovao po žalbi te je poništio odluku i vratio nam predmet na ponovno odlučivanje”, navela je ona te istakla da bi donošenjem iste odluke CIK vratio postupak ponovo na odlučivanje Sudu”, kazala je.

Član CIK-a, Vlado Rogić, smatra da je CIK došao do kritične tačke.

“To je hoćemo li poštovati odluke Suda BiH ili nećemo. Kada to u svom političkom smislu koriste stranke te se ne slažu s pojedinim odlukama, ja to mogu razumjeti, ali ako se mi ne slažemo, to je onda vrlo opasno”, naveo je on.

Naveo je da ukoliko se uđe u analizu sudskih rješenja, može se vidjeti kako je Sud dao tačne upute kako CIK treba riješiti ove slučajeve.

“Može se nama sviđati ili ne; to treba ispoštovati”, poručio je Rogić.

Ahmed Šantić, član CIK-a, istakao je kako se u odluci Suda osporava ovlaštenje i nadležnost CIK-a te da on ostaje dosljedan prvobitnoj odluci.

(Kliker.info-agencije)