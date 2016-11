Zoran Pusić : Etnička teritorijalizacija je sramotan i necivilizacijski koncept

Zapravo to je karakteristika nacionalista, da im je apstraktni pojam nacije važniji od konkretnih sudbina pojedinaca, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba, Zoran Pusić, profesor na Sveučilištu u Zagrebu, građanski aktivista i osnivač Građanskog odbora za ljudska prava.

VIJESTI.BA: Jučer je u Mostaru obilježena godišnjica formiranja paradržave tzv Herceg-Bosne, koja je faktički ugašena Vašingotonskim sporazumom, uz prisustvo političkog vrha Hrvata u BiH. Kako gledate pokušaj oživljavanje ideje Herceg-Bosne danas?



PUSIĆ: Kao posljedicu činjenice da ideja o razbijanju i podjeli BiH, koju su početkom devedesetih zastupali i u tome se vrlo dobro slagali Milošević i Tuđman, nikad nije definitivno odbačena od dijela srpskih i hrvatskih nacionalista. Kad je Herceg-Bosna stvarana, slično kao i Republika Srpska, bio je to “liliputanski imperijalizam” u svojoj zamisli i zločin u svojoj izvedbi.

VIJESTI.BA: Dragan Čović i HDZ se izdaju za lokomotivu evropskih integracija u BiH. Kako je u tome kontekstu veličanje jedne zločinačke tvorevine koje je iza sebe ostavila logore u skladu sa evropskim vrijednostima. Da li su navedeni svjesni te kontradikcije?

PUSIĆ:Trebali bi biti svjesni bar što se tiče vrijednost koje su u temeljima EU i koje su EU činile tako privlačnom zajednicom država. Ali poslije izbjegličke krize, Brexita i, prije svega, jačanja političkih stranaka kojima su te vrijednosti strane i odbojne, a koncept neliberalne demokracije i “krvi i tla” blizak, čovjek više nije siguran što će biti EU vrijednosti u bliskoj budućnosti. Ona EU kojoj uopće ima smisla pripadati prihvaća BiH isključivo kao cjelovitu državu. Dosljedno, prema tim evropskim integracijama guraju one snage koje nastoje da BiH profunkcionira kao država ravnopravnih građana, a ne da životari “na aparatima”, kao asocijacija tri posvađana entiteta čije političare drži na okupu samo vanjski pritisak.

VIJESTI.BA: U posljednje vrijeme u BiH i Hrvatskoj se mnogo govori o federalizaciji BiH. Federalizacija kao takva nije upitna. Međutim očito je da se pod tim federalističkim preuređenjem pretpostavlja etnička teritorijalizacija. Kakvo je Vaše mišljenje o tome?

PUSIĆ:Moje je mišljenje da je etnička teritorijalizacija karakterističan nacionalistički koncept koji je ne samo sramotan i necivilizacijski nego, u pravilu, nosi štetu i nesreću svima pa i narodu čiji nacionalisti ga zagovaraju. Upravo je nevjerojatno da na svježim i drastičnim primjerima koliko je patnje i stradanja taj koncept prouzročio u BiH, nacionalisti ne mogu ništa naučiti. Zapravo to je karakteristika nacionalista, da im je apstraktni pojam nacije važniji od konkretnih sudbina pojedinaca.

VIJESTI.BA: Slučaj hapšenja pripadnika HVO-a u Orašju izazvao je brojne reakcije javnosti. Da li je Hrvatska država u ovom konkretnom slučaju agresivno nastupila prema institucijama države BiH, koje imaju pravo da procesuiranje ratnih zločina bez da traže dozvolu od bilo koga?

PUSIĆ: Kada je počela potpuno nepotrebna i za Hrvatsku kao pravnu državu nedostojna politizacija tog slučaja, napisao sam ispred Građanskog odbora za ljudska prava i Documente slijedeću izjavu:

Povodom uhićenja deset bivših pripadnika HVOa u BiH u Hrvatskoj je dano niz izjava u kojima se praktično zahtjeva politički pritisak na BiH kako do suđenja tim optuženicima za ratne zločine ne bi došlo. Takav politički pritisak na BiH bila bi potpuno pogrešna politika, nedostojna jedne civilizirane pravne države, loša po hrvatsko pravosuđe i štetna za međunarodni ugled RH.

Optužbe su teške, ubijanja, mučenja, silovanja. Nažalost nedvojbeno je da su se neki od tih zločina dogodili, dvojbeno je samo tko ih je počinio, tko je kriv da zločini nisu spriječeni, tko je odgovoran da direktni počinioci nisu do sada procesuirani.

Da je mjera pritvora u slučaju optuženika koji imaju dvojno državljanstvo i visoko su (bili) pozicionirani u vojsci i/ili politici opravdana, hrvatsko pravosuđe ima vrlo konkretna iskustva.

Građanima BiH koji su optuženi, a ne osuđeni, treba osigurati pravedno i nepristrano suđenje. Kako optuženici imaju i hrvatsko državljanstvo prirodan je interes RH ali bi djelovanje RH, kao pravne i civilizirane države, trebalo biti dostavljanje sve relevantne dokumentacije, osiguranje međunarodnih promatrača i kvalitetne obrane, da se učini sve kako bi suđenje bilo pravedno i nepristrano.

Suđenja za ratne zločine uvijek je pratila prevelika politizacija. Izjave poput one generala Miljavca „da on ima informacije koje bi mogle zatresti bošnjački dio i s kojima bi mogao izaći ako se ide na pokazivanje mišića“, pokazuju potpuno nerazumijevanje svrhe suđenja za ratne zločine. Za pristojnu pravnu državu to nisu sredstva za međusobna politička ucjenjivanja; pošteno suđenje za ratne zločine gotovo je jedini način da se koliko toliko obešteti žrtve te da se država, njeno pravosuđe i njena politika distanciraju od zločina i to ne samo deklarativno.

VIJESTI.BA: Hrvatski zvaničnici tvrde da daju bezuslovnu podršku BiH na njenom evropskom putu. Međutim brojna su mišljenja da je Hrvatska posljednjim potezima ipak pokazala da je u neku ruku uslovljavanje?

PUSIĆ: Ulazak BiH i Srbije u EU vitalan je interes Hrvatske. Pod pretpostavkom da će to još uvijek značiti bolju ekonomsku povezanost, veći prosperitet i mnogo veću garanciju dugoročnog mira i suradnje u ovom napaćenom dijelu Europe. Preciznije, ja mislim da je to vitalni interes Hrvatske. Ne bi bilo prvi put da neki političari iz sebičnih pobuda, političke kratkovidnosti i obične gluposti djeluju suprotno tom hrvatskom interesu.

VIJESTI.BA: Opozicija u Hrvatskoj na čelu sa SDP-om nije ozbiljnije reagovala u povodu slučaja hapšenja pripadnika HVO-a, odnosno bh. javnost i nije davala pažnju stavu opozicije u Hrvatskoj. Zbog čega je to tako?

PUSIĆ:Mogu se samo nadati da će se poslije stranačkih izbora SDP vratiti vrijednostima čije zastupanje je karakteristika jedne social-demokratske stranke. To, naime, iznosi kao svoj program većina kandidata za predsjednika SDP-a. U to je bezuslovno uključen suradnički, a ne patronizirajući odnos prema BiH, kao i načelni stav o važnosti nepristranog suđenja za ratne zločine. Vidjet ćemo.

Nihad Hebibović (Vijesti)