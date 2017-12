Zoran Milanović : “Tuđmanova nedobronamjerna politika prema BiH nanijela je veliku štetu Hrvatskoj”

Prema njegovom mišljenju, udruženog zločinačkog poduhvata nije bilo.

“Haški sud je u velikoj mjeri ipak djelovao kao politička institucija, to svi vide, a to je dosta jasno i iz činjenice što su neke od kapitalnih optužnica vremenski kaskale i po cijelo desetljeće za počinjenim zločinima, odnosno inkriminiranim djelima. To je prilično neuvjerljivo, da ne kažem sumnjivo. Kao da se negdje vagalo čiju historijsku ulogu treba staviti u krivičnopravni kontekst. Treba svakako priznati da su osuđeni mnogi ratni zločinci koji to ne bi nikad bili i stoga je on u jednom dijelu imao smisla. Porodice žrtava nikad ne bi dobile nikakvu satisfakciju da nije bilo Haškog suda”, ocijenio je bivši hrvatski premijer.