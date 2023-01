Zoran Milanović: Što bismo trebali biti, američki robovi?

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u Vukovaru je sudjelovao na obilježavanju 31. godišnjice međunarodnog priznanja RH i 25. obljetnice završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Na početku je komentirao odbijanje predstavnika SDSS-a da dođu na obilježavanje obljetnice mirne reintegracije, javlja N1.

“Mislim da su trebali doći, iako znam da nije jednostavno. Ovo je bio sukob dviju strana, a sada je mir i stvari ipak idu nekako naprijed. Znam da ne mogu imati stav poput moga, ali to ni ne očekujem”, rekao je Zoran Milanović.

“Plenković u stranim medijima pljuje hrvatske građane”

Predsjednik je zatim komentirao intervju premijera Andreja Plenkovića za francuski medij u kojem se dotakao i njegovih izjava o pitanju obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. “Pljuješ hrvatske zastupnike i hrvatske građane u francuskim medijima”, rekao je te dodao: “Nemoj nikada olajavati demokratske zastupnike svojih građana i svoje građane u stranim medijima. To je minimum bontona.”

Plenković je, podsjetimo, kanalu France 24 jučer rekao da je odluka saborskih zastupnika da Hrvatska ne sudjeluje u misiji Europske unije za potporu ukrajinskoj vojsci (EUMAM) “povijesno pogrešan izbor”.

Milanović je danas rekao da odluka o obuci ukrajinskih vojnika ili bilo kakvom upletanju u rat treba biti izbor Hrvatske, koja ne bi trebala činiti što joj nameću veće sile. “Washington i NATO preko Ukrajine vode proxy rat protiv Rusije. I obrnuto. Međutim, ako nemaš krajnji cilj, ako nemaš plan, onda to završava kao Afganistan”, rekao je Milanović.

Predsjednik, koji se ranije više puta usprotivio sudjelovanju Hrvatske u misiji, ponovio je da je ona “pravno jako dvojbena”. “Odluka je da EU po prvi puta u svojoj povijesti sudjeluje u ratu. I to protivno Ugovoru o funkcioniranju EU-a jer on predviđa isključivo misije izvan teritorija EU-a”, rekao je Milanović.

“Plan ne može biti maknuti Putina”

“Plan ne može biti maknuti Putina. Plan ne mogu biti sankcije. To su gluposti. Nećemo ništa postići. Nisu ni Miloševića slomili sankcijama. Idu iz rata u rat. Što bismo trebali biti? Američki robovi?” dodao je.

Predsjednik je upitan i o zaokruživanju, odnosno povećanju cijena nakon uvođenja eura.

“Trebali su angažirati cijelu vojsku inspektora koji će okolo gledati. Međutim, cijene su već mjesecima istaknute u eurima i kunama. Mi ne živimo u Sovjetskom Savezu. Očekivao bih da to netko kaže vladi. Kupac je taj koji ima najveću moć. On treba reći: ‘Podcjenjuješ me, podcjenjuješ moju pamet i idem kod nekog drugog'”, rekao je.

