Zoran Milanović: Prste dalje od Bosne i Hercegovine

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u subotu da je navodni dokument o mijenjanju granica na Balkanu “veliko sra…”, nadajući se da nije došao iz Slovenije.

Posljednjih je dana u fokusu regionalne javnosti navodni non paper o mijenjanju granica balkanskih država i njihovom preustroju prema etničkim linijama, a mediji kao autore spominju najviše slovenske dužnosnike, što su oni demantirali, prenose agencije.

“Kad je u pitanju mirni razlaz u BiH, to je toliko neozbiljna i opasna tema da je ne treba stavljati čak ni na non paper pa tko god to napravio”, rekao je novinarima hrvatski predsjednik, prenijela je Hina.

“Bilo kakvo miroljubivo razilaženje, Hrvatska do Drine, Beograd do Une – to ne dolazi u obzir. I u tom smislu taj papir je big shit (veliko sra…)”, rekao je Milanović

Janša negira da je autor dokumenta

Slovenski predsjednik Borut Pahor u petak je na konferenciji za novinare rekao da je privržen cjelovitosti BiH, da se protivi mijenjanju granica na Balkanu i zauzima za ubrzanje uključenja u Evropsku uniju svih država u regiji.

Premijer države Janez Janša negirao je da je bilo kakav non paper o tome poslao u Brisel, a njemu bliski mediji navode da su te optužbe pokušaj domaće opozicije da kompromitira premijera prije nego što Slovenija početkom jula preuzme predsjedavanje EU-om.

Milanović kaže da se nada da neslužbeni diplomatski dokument nije došao iz Ljubljane jer “objektivno ja njih dosta respektiram i mislim da nisu baš tako zalupani”, kaže predsjednik.

“Je li ovo dolazi od njega (Janše) ili ne, to nemam pojma, ali bih rekao onome tko je autor toga da prste dalje od Bosne i Hercegovine”, istaknuo je Milanović.

“Taj Janša je ustvari prema Hrvatskoj bio, neću reći blagonaklon, ali vidjelo se da iza njega stoji neka podrška koja je kontinuirana u slovenskoj politici i upravo zato me katkad znao iznenaditi nekim svojim konstruktivnim stavovima bez obzira što zna pričati dosta toga”, rekao je Milanović.

‘Nema govora o razlazu BiH’

Odbacio je mogućnost razlaza BiH i zatražio da se Hrvatima vrate temeljna ustavna prava iz Daytona.

“Što se mene tiče nema govora o razlazu BiH, ono što ima govora je davanje temeljnih ustavnih prava iz Daytona koja hrvatskom narodu pripadaju, a koja su im uskraćena čak i ukradena”, poručio je Milanović.

Istaknuo je da je “činjenica da od razlaza BiH nema ništa” i dodao da se to neće dopasti predsjedatelju Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, ali vjeruje da je i on toga svjestan.

Isto tako ne vjeruje da bi srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić stajao iza ideje ujedinjenja Kosova i Albanije. “Dakle, prvo priznanja Kosova, što je već puno i onda još ujedinjenja Kosova i Albanije”, rekao je Milanović.