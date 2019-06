Zoran Milanović potvrdio kandidaturu :“Ako bih uspio biti predsjednik s karakterom, Hrvatska će biti država sa stavom“

Zoran Milanović je u HND službeno objavio i obrazložio svoju kandidaturu za predsjednika države.

“Prvo zahvaljujem prijateljima iz SDP-a. Bez želje koja tinja u tebi ne ide se u takve stvari. Ta želja postoji i želim biti predsjednik jedne moderne progresivne Hrvatske”, rekao je Milanović na početku, javlja TV N1.

“Živimo u vrijeme promjena. Hrvatska je u stanju koje je popravljivo”, rekao je dodajući kako ima potrebu pokazati da taj posao, da služi svojoj zemlji, ima smisao, strast i ljubav.

“Ovo je prvi put da u utrku idem bez da sam anketni medijski favorit. Taj teret sam nosio svaki put. Pod pritiskom moraš znati i htjeti živjeti. Sve osim pobjede bilo je poraz i fijasko. Nisam uvijek uspjevao udovoljiti tim standardima i u ovu priču i avanturu ulazim rasterećeniji”, rekao je Zoran Milanović.

Govoreći o svom sloganu “Predsjednik s karakterom”, Milanović je rekao da nikad sam za sebe nije rekao da je pošten čovjek i političar, te da će ljudi najbolje zaključiti kakav je njegov karakter.

“Karakter se može i mijenjati, moj karakter je nešto što nosim sa sobom. Sudite mi”, rekao je.

“Ništa se nije promijenilo. Dok Hrvatska ne prijeđe na drugi oblik vlasti, netko mora obnašati dužnost predsjednika Republike. Moje mišljenje je da su ljudi dosad na tu funkciju dolazili na demokratski način i tu dužnost smatrali većom od svega i to se pretvaralo u neku vrstu megalomanije. Smatrao sam zbog toga da je bolje da se to uredi na drugi način, ali dok se to ne promijeni, stvari su došle do toga da se moram kandidirati”, rekao je Milanović na pitanje o svojim prijašnjim stavovima o funkciji predsjednika.

O svojim protukandidatima, od kojih nitko nije još objavio kandidaturu, nije htio govoriti. Što se tiče dosadašnjeg mandata aktualne predsjednice Milanović je odbio komentirati išta rekavši “neka ljudi ocijene četiri i pol godine”.

“Nisam sam i nisam usamljen, ali sva odgovornost je na meni”, rekao je dodajući da je svaka podrška dobrodošla.

“Ja sebe vidim kao kandidata i predvodnika moderne Hrvatske koja se ne boji, koja je progresivna, koja se ne boji drugačijeg i koja se ne ograđuje bodljikavom žicom i borit ću se za nju. Izgubiti se može, odustati se ne može”, rekao je Milanović.

Kandidaturu je objavio danas u dogovoru s vrhom SDP-a, kaže, a što se tiče trenutka u kojemu je ‘prelomio’, rekao je da se odluka rađala mjesecima te da je rijetko lomio odluke preko koljena, a ono zbog čega je dvojio bila je teška obiteljska situacija.

“Želim razgovarati, neću reći sa svima, ali s mnogima”, rekao je Milanović.

U čemu će se njegovi predsjednički stavovi razlikovati od sadašnjih? “Ako bih uspio biti predsjednik s karakterom, Hrvatska će biti država sa stavom”, rekao je Milanović dodajući i da bi se prema nama odnosili s više poštovanja. “Ne zato što to osobe koje koje vode Hrvatsku ne žele, nego zato što to ne znaju”, rekao je.

“U mom timu ću biti ja, znam da to zvuči egomanijački. Moji suradnici će biti neki ljudi kojima vjerujem, ali ne slijepo, i u čije kvalitete sam se uvjerio”, rekao je govoreći o svojim budućim suradnicima.

Ponosan je na podršku SDP-a, ali, kako kaže, podršku birača “ne može privući samo s Iblerovog trga”.