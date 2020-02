Zoran Milanović položio predsjedničku zakletvu : Naša obaveza i odgovornost je da se ni jedan građanin naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili isključenim

Zoran Milanović položio je svečanu predsjedničku prisegu na svojoj inauguraciji, kao novi predsjednik Republike Hrvatske na zagrebačkom Pantovčaku, gdje se nalazi Ured predsjednika RH.

Na Pantovčaku su se u podne sastali Zoran Milanović i dosadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a odmah nakon toga velika hrvatska pjevačica Josipa Lisac izvela je hrvatsku himnu, nakon čega je uslijedila predsjednička prisega i potpis teksta prisege.

Milanović je prisegnuo za petog predsjednika Hrvatske pred predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem, obvezavši se na vjernost Ustavu.

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar, držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao”, prisegnuo je Milanović na svečanosti u predsjedničkom Uredu na Pantovčaku, držeći ruku na Ustavu.

Potom je održao svoj predsjednički govor kojim se obratio javnosti.

Predsjednik Republike Hrvatske rekao je da ne kani biti korektivni nego konstruktivni faktor te poručio da će uložiti “sve što ima i zna” da iz zrna razumijevanja koje moli za svoje greške “izraste predsjednički mandat koji će biti na korist Hrvatskoj i svim njezinim građanima”, prenosi agencija Hina.

“Prije svega, zahvala onima koji su ovaj posao i dužnost obnašali prije mene – predsjedniku Tuđmanu, kojeg nisam poznavao, predsjedniku Mesiću, predsjedniku Josipoviću i predsjednici Grabar-Kitarović, koji su svi u svom vremenu i datim okolnostima dali maksimum od sebe svatko na svoj način, ali sam uvjeren, s jednim zajedničkim nazivnikom, a to je dobra vjera”, rekao je Milanović u inauguracijskom govoru.

“Kad je riječ o područjima izravne nadležnosti ili sunadležnosti predsjednika Republike, ali i općenito, ne kanim biti korektivni nego konstruktivni faktor. Prema mom shvaćanju, upravo to proizlazi iz duha našeg Ustava. Bit ću predan, prije svega, onim elementima obrane i nacionalne sigurnosti koji otvaraju mogućnosti iskoraka, kako u pogledu profesionalnih dosega i obrazovanja, tako i u pogledu stupnja transparentnosti tih važnih i osjetljivih sustava”, kazao je Milanović.

U vanjskoj politici fokusirat će se također, kaže, na one točke na kojima se može graditi suradnja i prosperitet.

“Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kad su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja”, dodao je.

Zamolio ‘zrno razumijevanja’ za svoje greške

Zamolio je unaprijed “zrno razumijevanja za svoje greške, jer te greške nikad neće biti namjerne, s namjerom da nekoga povrijede ili ponize”.

“Nikad nisu niti bile. Uložit ću sve što imam i sve što znam da iz tog zrna izraste predsjednički mandat koji će biti na korist Hrvatskoj i svim njezinim građanima”, poručio je novi predsjednik Republike.

Pritom, istaknuo je, ne pristaje na to da je greška ili neka nesreća kad postoje razilaženja u mišljenjima i stavovima.

“Greška je kad zbog razilaženja u stavovima jedni drugima dovodimo u sumnju motivaciju i patriotizam. Svakoga dana borit ću se za podršku građana u prokazivanju te štetne prakse koja nas prati, evo, već tri desetljeća”, naglasio je.

Pritom je ustvrdio da je patriotizam, za razliku od sirovog nacionalizma, kritička privrženost i negacija isključivosti.

Nakon polaganja zakletve i domjenka za uzvanike, Grabar-Kitarović i Milanović održali su sastanak Damir Senčar/Hina/Pixsell

“Patriotizam je stalno i uporno nastojanje na afirmaciji onih aspekata državnosti koji su naše društvo i naše živote učinili – i čine – boljima, slobodnijima, nadahnutijima. Što bude širi i nijansiraniji taj spektar privrženosti Hrvatskoj, to će naša zemlja biti sretnije mjesto za život”, ustvrdio je Milanović.

Istaknuo je da patriotizam podrazumijeva neizbrisivo sjećanje i vječnu zahvalnost muškarcima, ženama i djeci koji su poginuli i koji su patili za našu slobodu u Domovinskom ratu, kao i u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu.

“Patriotizam je i svijest o trijumfalističkim posrnućima koja su, nažalost, ponekad pratila naše pobjede u ratovima, pri čemu ne treba uspoređivati ili izjednačavati ta posrnuća”, dodao je.

Naša obaveza i odgovornost je da se ni jedan građanin naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili isključenim.

Milanović: Suzbijanje klijentelizma i kulture laži i pohlepe

Milanović je poručio da su ratovi gotovi te da je danas obveza i odgovornost u tome da se ni jedan građanin naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili na bilo koji način isključenim zbog činjenice da je – drukčija ili drukčiji.

“Kad kažem drukčija, mislim i – slabija, malobrojnija i to prema više kriterija: rodnom, nacionalnom, socijalnom, vjerskom, seksualnom, radnom, dobnom. To je patriotizam zasnovan na najvišim vrijednostima našeg Ustava i ako hoćete puke ljudskosti, a ne na mitovima, prošlim traumama i predrasudama”, poručio je.

Naglasio je da budućnost Hrvatske ovisi, ponajprije, o kvaliteti školovanja i o aktivnoj vjeri u to da je znanje ključ ispunjenijeg i uspješnijeg života. Dodao je i da budućnost u velikoj mjeri ovisi i o tome kako ćemo se odnositi prema vlastitoj kulturi, “a kultura je i amatersko društvo, i film na velikom svjetskom festivalu, i dom kulture na otoku, i nacionalna institucija”.

Znanstvena zajednica, sudstvo i mediji moraju, ističe, neprestano raditi na usavršavanju mehanizama za borbu protiv nepoštenja i korupcije u vlastitim redovima. Milanović smatra da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti.

Ističući da je Hrvatska domovina nekvalificiranog radnika jednako kao i uglednog akademika, poručio je i da su osnaživanje solidarnosti u društvu, pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe glavni i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog raslojavanja.

“Naša Republika treba svakog čovjeka i svaki čovjek u Hrvatskoj mora dobiti priliku da pronađe svoj put i svoje mjesto, da dostojanstveno živi od svog poštenog rada. Ovo je kuća za nas. Za sve nas. Za nas koji smo tu, za generacije koje dolaze, i za one koji će se vratiti svojoj kući. Hvala vam. Živjeli, živjela Republika Hrvatska”, zaključio je Milanović svoj govor.

Nakon sastanka, Milanović je ispratio Grabar-Kitarović i ona je napustila Pantovčak Sanjin Strukić/Pixsell

Nakon govora uslijedio je domjenak za uzvanike, a potom su Grabar-Kitarović i Milanović otišli u Kabinet predsjednice RH, gdje su održali sastanak i razgovarali o primopredaji dužnosti.

Milanović je nakon toga kod glavnog ulaza Ureda predsjednika ispratio Grabar-Kitarović te je ona otišla s Pantovčaka, sa čime je i završila cijela ceremonija inauguracije.

Dužnost će Milanović početi obnašati u srijedu, kada bi trebao potpisati i prve odluke o imenovanjima članova njegova Ureda.

Na svečanost je bilo pozvano blizu 40 osoba osoba, među kojima su visoki dužnosnici, dva bivša predsjednika, članovi Milanovićevog izbornog stožera i obitelji.

Među uzvanicima i dvojica bivših predsjednika

Predsjednik Ustavnog suda istaknuo je kako je Zoran Milanović prisegnuo za predsjednika Republike Hrvatske u skladu s Ustavom i zakonom, zaželjevši mu sve najbolje u obnašanju dužnosti.

Komentirao je i to što Milanović tijekom prisege nije podigao desnu ruku kazavši kako nije propisano kako se ruka treba držati.

“Predsjednik je malo zbrzao jedan dio koji sam ja trebao reći ali ništa to ne mijenja na valjanosti prisege. Prisega je položena u skladu s Ustavom i zakonom jer je on točno rekao tekst koji je propisan zakonom, a to je najvažnije”, rekao je Šeparović.

Na inauguraciju su bili pozvani uzvanici po funkcijama, pa nije bilo predsjednika stranaka, diplomata ni predstavnika vjerskih zajednica, odnosno Katoličke crkve.

Na Pantovčaku su, uz predsjednicu na odlasku Kolindu Grabar-Kitarović, od dužnosnika stigli predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i pet potpredsjednika Sabora, premijer Andrej Plenković i četiri potpredsjednika Vlade, predsjednik Vrhovnoga suda Hrvatske Đuro Sessa, načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, general Mirko Šundov.

Inauguraciji su prisustvovala i dvojica bivših predsjednika, Stjepan Mesić i Ivo Josipović, Milanovićeva supruga Sanja sa sinovima te Milanovićeva majka, kao i 19 članova izbornog stožera novog predsjednika.

Milanović, kandidat Socijaldemokratske partije (SDP), osvojio je predsjednički mandat nakon što je u drugom krugu izbora, održanom početkom siječnja, dobio 1.034.389 glasova, a njegova protukandidatkinja Grabar-Kitarović 929.488 glasova.

