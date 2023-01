Zoran Milanović: Kosovo je oteto od Srbije

Poredio je Krim i Kosovo te upozorio: “Rusija neće dozvoliti gubitak u ratu, bude li trebalo – posegnut će za nuklearnim naoružanjem”.

“Neki u Europskom parlamentu govore o ‘kidanju Rusije’ – to je mahnito. Mi i Srbi se nismo toliko mrzili. To ludilo, ako mu ne možeš stati na kraj, makni se jer ono prijeđe na tebe. U ovom ratu su visoko podignuti ulozi, ne mogu se povući ni jedni ni drugi. To je opasno i to govorim još otprije godinu dana i napada na Ukrajinu. Od 2014. do 2022. mi gledamo kako netko provocira Rusiju s namjerom da ovaj rat izbije. Izbio je. Prošlo je godinu dana, mi tek sada razgovaramo o tenkovima. Sve njemačke tenkove ćemo tamo poslati, ruski su izgorjeli. Ista sudbina očekuje i ove druge Ovo nije pitanje morala, gdje su ljudi do jučer bili razigrani Pacifisti u haljinicama i sad bi rastrgali ljude. Rješenje nije promjena vlasti u Rusiji. Njemački tenkovi u Harkivu zbližit će ih s Kinezima. To nije dobro što se radi”, rekao je Milanović.

Govoreći o Srbiji, komentirao je Kosovo.

“Srbija i Rusija nisu isto. To je nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo. Tako i Krim – Krim više nikada neće biti Ukrajina. To govore vodeći njemački generali”, rekao je Milanović i dodao da tamo ginu tisuće ljudi.

Istakao je kako je “Rusija je opasna zemlja”.

“Ništa vi ne razumijete. Uspoređujete mi Srbe, ove opančare koji su se tu pobunili sa svjetskom nuklearnom supersilom”, obrušio se na novinara i dodao: “Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica. Hrvati nisu toliko mrzili Srbe, koliko ovi tamo mrze Ruse. Ulazimo sve dublje u sukob sa supersilom. Znate kako oni na kraju gube rat? Tako da upotrijebe nuklearno oružje. Rusija neće dozvoliti gubitak u ratu, bude li trebalo – posegnut će za nuklearnim naoružanjem”, kazao je.

(Kliker.info-Dnevnik.hr)