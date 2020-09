Zoran Milanović dan nakon susreta sa Dodikom : Komšić parazitira na hrvatskom biračkom tijelu

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ocijenio je u četvrtak u Beču da se Hrvatska treba više uključiti u politički proces u Bosni i Hercegovini, a on je spreman razgovarati s predstavnicima triju konstitutivnih naroda u BiH.

“Ja sam hrvatski predsjednik i mene zanima ne samo status Hrvata nego stanje u državi koja je susjedna i koja 1995. sastavljena na način koji nije idealan”, rekao je Milanović na rubu Austrian World Foruma u Beču, javila je Hina.



Dodao je da su sada neki ljudi tvrdeći kako nema konstitutivnih naroda javno priznali kako krše Daytonski sporazum.



“Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu manjina, ali su u manjini i zato ih se može lako zlostavljati. I to se događa zadnjih 15 godina, a u zadnje vrijeme vrlo otvoreno i čak direktno”, rekao je hrvatski predsjednik te se osvrnuo na političku ulogu člana predsjedništva BiH Željka Komšića.



“Gospodin Komšić izabran je od jednog dijela građana BiH, ja ne mislim da su ti građani birali Komšića kako bi povrijedili Hrvate, ali Komšić mora biti svjestan svog političkog rada i političkog puta. Dakle on parazitira na hrvatskom biračkom tijelu i dokle god se to ne promijeni, situacija će biti nenormalna”, rekao je Milanović.



Ustvrdio je da prema Daytonu nije zamišljeno da jedan narod bira dva člana Predsjedništva BiH, što je prema njemu, korijen nesporazuma.



Došlo je vrijeme kada bi trebalo sjesti i ponovno porazgovarati o nastalom stanju, dodao je te izrazio spremnost da sudjeluje u tom procesu.



“Ja sam se čuo s Bakirom Izetbegovićem i pozvao da dođe u Zagreb kad god želi. Nadam se da će doći i da neće podleći pritisku čaršije i galami i prizemnim uvredama”, rekao je Milanović.



Na pitanje hoće li razgovarati i sa Željkom Komšićem, Milanović je rekao kako želi razgovarati s predstavnicima triju konstitutivnih naroda u BiH.



“Oni postoje”, zaključio je Milanović.



Za Milorada Dodika rekao je kako je on izabrani predstavnik srpskog naroda te se tijekom rata u Hrvatskoj “fer odnosio prema Hrvatskoj”.



Milanović je, kao i za nedavna boravka u Berlinu, zaključio da europski državnici ne gaje pretjerani interes za događaje u BiH i da nisu dobro informirani te je izrazio nezadovoljstvo time tko je uključen u političke procese u BiH.



“Turska je uključena u rad Vijeća za implementaciju mira, a Hrvatska i Srbija nisu. Je li se tako vodi politika?”, rekao je hrvatski predsjednik.

(Kliker.info-Fena)