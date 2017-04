Zoran Mikulić : Uporno se gura koncept po kojem nacija terorizira građane

Nadam se da je i ostalim političkim akterima jasno kakav bi to kaos izazvalo i to ne samo u BiH. Oni uporno guraju koncept po kojem nacija terorizira građane istakao je u razgovoru za Vijesti.ba član Predsjedništva SDP-a Zoran Mikulić.

VIJESTI.BA: Reagirali ste danas na pismo koje je predsjednik RS-a uputio biskupu Komarici, ocjenivši ga neprimjerenim. Kako komentirate to da skoro niko od onih koji sebe nazivaju tzv “legitimnim” predstavnicima Hrvata nije reagirao na Dodikov pokušaj spriječavanja biskupa Komarice da iznese svoje mišljenje o položaju i pitanju jednakopravnosti Hrvata u RS-u?

MIKULIĆ: Točno onako kako sam i rekao, naime dobar dio kritika biskupa Komarice upućen je upravo njima baš zbog toga što oni svoju “legitimnost” temelje valjda na principima nebrige za vlastiti narod izvan njihovog zamišljenog teritorija. Oni nikada nisu vlastima RS postavili pitanje povratka i opstojnosti vlastitog naroda u Dodikovom ” jednakopravnom” imperatu. O pravima ostalih naroda da ne govorim. Njima je ustvari najžešća sol na ranu kada im to biskup skreše u lice. Naravno da će oni sada pustiti da protekne određeno vrijeme kako bi priču skrenuli na drugi kolosijek, a u tome su, mora im se priznati, doista nenadmašni.

VIJESTI.BA: Kako gledate na radikalne i ultimativne poruke koje zadnjih dana dolaze iz HNS? Da li je plan HNS-a izazvati haos kako bi nemoguće proglasili jedinim izlazom iz takve situacije?

MIKULIĆ: SDA i HDZ uspjevaju 30 godina da vladaju tako što kreiraju kaos. Od kada su na vlast došle nacionalističke stranke imali smo dogovoreni rat, dogovorenu pljačkašku privatizaciju, dogovoreno raseljavanje njihovih najdaljih, dogovoreno zapošljavanje njihovih najbližih.Strahove od ljudi u kožnim mantilima zamijenili su strahovi od njihovih korumpiranih tužitelja i političkih namještaljki. Dogovornu ekonomiju zamijenio je dogovorni zemljopis, verbalni delikt i ‘48-u zamijenili su dogovoreni PTSP i dogovoreno beznađe i strah od njihovih zaposjednutih medija, njihovih spektakularnih medijskih hapšenja i procesa bez epiloga, strahovi od iznenadnog ostajanja bez zaposlenja.

Pod krinkom decentralizacije krije se centralizacija na tri etničke teritorije. Mostarom 10 godina vladaju bez izbora i ne bi me čudilo da takav scenarij pripremaju i za državu.Čak vjerujem da među nekima od njihovih čelnih ljudi postoji takva ideja, odnosno da se isti scenarij primijeni na sve nivoe vlasti.

VIJESTI.BA: Građansko-predstavnički model princip je Evropske unije. Koliko su u tome kontekstu pod plaštom evropskih integracija apsurdni i kontradiktorni zahtjevi za formiranjem etničkih izbornih jedinica?

MIKULIĆ: Takav scenarij , kao i ovaj koji planiraju s izmjenama Izbornog zakona, bi u potpunosti ukinuo izbore ili smisao izbora i demokracije. A kao srušili su Jugoslaviju radi uvođenja demokracije. Pa, ako je tako zašto onda ovo rade i zašto onda kradu na izborima. Zašto se ne obaziru na presude Europskog suda za ljudska prava i ostale Odluke Ustavnog suda BiH, nego samo i uvijek posežu samo za onim parčićima koji odgovaraju njihovom nacionalnom poimanju. Nadam se da je i ostalim političkim akterima jasno kakav bi to kaos izazvalo i to ne samo u BiH. Oni uporno guraju koncept po kojem nacija terorizira građane.

Tko preživi ovo odvratno vrijeme, u užeglom okruženju, neće imati o čemu ni da priča. Ništa se, vrijedno priče, za njihova posljednjeg mandata, niti ne dešava. HDZ želi koncept ostvarivanja prava Hrvata samo na jednom dijelu teritorija BiH što znači i da Srbi i Bošnjaci to mogu imati isto samo na jednom dijelu teritorija gdje su većina. Svi drugi ne bi trebali imati prava bilo gdje. To nosiocima evropskih vrijednosti netko treba objasniti. To su neeurospke vrijednosti. Svi moraju imati ista prava na cijelom teritoriju BiH. To jeste europska vrijednost i to im je upravo i rekao biskup Komarica. Zato šutnjom odobravaju Dodikovu hajku na ovog čestitog i hrabrog čovjeka.

VIJESTI.BA: HDZ se sa jedne strane izdaje za nositelja evropskih integracija a sa druge najavljuju blokadu države ukoliko ne dođe do izmjene Izbornog zakona po njihovom receptu. Da li je HDZ u potpunosti funkcionalizirao proces evropskih integracija u cilju ostvarenja svojih partikularnih interesa?

MIKULIĆ: Apsolutno. Njima je do Europe k'o do lanjskog snijega. Zašto će im? Ovako imaju više nego sve, a to im SDA, njihov vječiti partner, nikad razvezanih zastava, svesrdno omogućava. Otkako je izmišljen novac ili otkako je uvedena konvertibilna marka, riječ hvala za njih je izgubila svaki smisao.Ovdje postoje u neformalnom smislu tri entiteta, ali se zlorabi s time da se BiH pocijepa u tri male države. Tri male državice nisu dobro rješenje. To je zapravo put u nestanak BiH. To je sjeme novih razdora i frustracija. Ako se BiH raspadne, šta će biti sa Hrvatima koji ostanu manjina u tim ostalim državicama. Pustite me s takvom brigom o Hrvatima. Ili predlažu možda i daljnja humana preseljenja. Upravo iz tog razloga šute na biskupova prozivanja da su, koliko se god krili iza glasača, iza Dodika ili iza tuđih zločina, ipak dio “humanog” preseljenja.Uporno kalkuliraju s tezom po kojoj nacija terorizira građane. Glasna manjina terorizira šutljivu većinu. To se svugdje u svijetu zove aparthejd.Tri godine pričaju da se dogovaraju, da su se dogovorili,a nikako da narodu kažu šta su se dogovorili .

VIJESTI.BA: Ministar pravde Josip Grubeša predložio je nacrt Izmjene Zakona o pomilovanju, čime bi se uvela mogućnost pomilovanja osuđenika za ratne zločine i genocid. Ta inicijativa izazvala je osudu u javnosti. Da li Grubeša na taj način indirektno ostavlja mogućnost pomilovanja za zločine nad Hrvatima, naprimjer za zločine u Trusini kod Konjica?

MIKULIĆ: Smatram da taj prijedlog nije u skladu s općeprihvaćenim društvenim i europskim principima jer je pomilovanje akt milosrđa. U svakom slučaju kod najtežih zločina u velikoj su suprotnosti milosrđe i samo djelo, pomilovanje i suština kaznenog postupka okončanog pravomoćnom presudom. Naravno da i BiH, kao i svaka civilizirana država, mora voditi računa o poštivanju temeljnih ljudskih prava ali je poštivanje tih prava omogućeno kroz institut uvjetnog otpusta što je sasvim dovoljno i nema potrebe uvoditi mogućnost pomilovanja za najteža kaznena djela. Naprotiv, mišljenja sam da je neophodno proširiti spektar djela za koja se ne može dobiti pomilovanje.

Nihad Hebibović (Vijesti)