Zoran Mikulić : Hoće li doista biti bolje? Ne znam. Ustvari, znam. Bolje je već bilo !

Bit će izbori! I bit će po pravilima koje sam ja odredio ili ih neće biti! Prva mi lopta, prvo mi sve! Znate svi o kome govorim? Da mu ne spominjem ime, da se ne vrijeđamo odmah na početku!?Važno je prvi smisliti novi problem i kreirati novu krizu na istoj matrici.

Piše: Zoran Mikulić (Dnevni list)

Sjetio se on, kako ponuditi rješenje da i dalje ostane nedodirljiv i kako da bude vječno na vlasti i da ga pravosuđe ostavi na miru. Nije se, Njegova nedodirljivost, sjetila kako ponuditi rješenje da ljudi ne bježe iz ove jadne zemlje. A ljudi odlaze zato što se sto godina ništa nije promijenilo.

Zato,što nikome više nisu interesantni i što nitko nikome više nije interesantan. Odlaze, jer im je dosta proizvođenja straha od onih tamo drugih, jer ne mogu i ne žele živjeti od nacionalnih bajki. Zato, što ne žele gledati svakodnevno obilježavanje nekog pokolja, tumačenog na tri različite matrice, uz obavezno ono :” A šta su oni našima radili tamo”!? Idu zauvijek, jer ih više apsolutno nije briga tko je koga prvi napao i tko će nam to slatkorječivije u 19.30 sa ekrana objasniti. Vi ste nas prvi napali i nećemo više o tome!

Odlaze, jer su odavno popucali šareni baloni napuhani ugroženošću i nacijom, jer nemaju kada čekati da se svedu računi i da svi konačno shvate da 30 godina biraju nacionalne stranke koje su im donijele dogovoreni rat, dogovorenu pljačkašku privatizaciju, dogovoreno raseljavanje njihovih najbližih, dogovoreno zapošljavanje njihovih najdaljih. Odlaze, jer nitko neće kazniti bahatost novokomponovanih lidera, kabaretske poglede, emotivno disfunkcionalne izjave i javno cerekanje građanima u lice.

Odlaze, jer više ne vjeruju da će se išta promijeniti,jer se ovdje nikada ništa promijeniti neće i nikada se mijenjalo nije. Odlaze, jer pravosuđe nikada nije ni bilo neovisno, uvijek je bilo samo nedodirljivo. Odlaze mladi, jer to isto pravosuđe, zajedno sa stranačkom policijom, krije imena zločinaca. A baš šteta…Mnoge žrtve bi sada vjerojatno bile ponosne na svoje ubojice i nalogodavce!

Odlaze, jer im je dosta da im govore kako u borbi protiv kriminala nema nedodirljivih, jer znaju da je ova vlast sa svim glavnim mafijašima imala dodira. Odlaze, jer ne mogu biti među onim odabranim budžetskim akterima kojima je osigurano preživljavanje, a akteri su svugdje i uvijek uglavnom isti, vječno plivajući tipovi. Odlaze iz fildžan države u kojoj je konačno jedina uspjela pretvorba… pretvorba multietničke države u višenacionalnu, a jedina uspješna privatizacija…privatizacija policije i pravosuđa. Odlaze, jer im se tamo ništa lošije od ovog ovdje ne može desiti. Ovdje mogu samo čekati da nešto padne s neba ili dođe s planina, a s planina ovdje odavno dolaze samo snjegovi i direktori.

Odlaze, jer se ne jede to što su Hrvati dobri, a Bošnjaci i Srbi loši i obratno tako, tri puta ukrug.

Odlaze, jer im djeca neće moći kupiti stan ili auto tako što će ih na džumama, misama i stranačkim sijelima ubijediti kako je Šantić nula, a Budak veličina, kako je Busuladžić nešto, a Koča je ništa, kako je Hurda veliki, a Jole i Pirija su mali i…. znaš li ti bolan šta oni hoće !? I tko onda kaže da stari zanati izumiru?

Odlaze, jer je previše ovdje nekažnjenog trovanja duha i pitbullizacije prostora. Previše je onih predoziranih nacionalizmom i zastavama, koji se oduševljeno, na svaki mig lidera, propinju na stražnje noge i nekažnjeno glasaju za rat. Odlaze, jer nikada neće dobiti nikakvu naknadu zbog eksproprijacije i nacionalizacije pameti, prekrajanja povijesti, zlonamjerne revizije antifašizma i pranja nečije fašističke savjesti!? Odlaze, jer ne žele provjeravati da li će sve ovo trajati vječno i da li ima još vremena pred njima,a jedino vremena više nema.

Odlaze, jer ne žele da im predizborni paketi čuvaju dostojanstvo i da krezubi dočekaju mirovinu od 300 maraka, od koje će skapavati, a nemaju rezervnu domovinu. Samo bi nam još falilo da imamo dvije ovakve!

Odlaze, jer ne mogu jesti i ljetovati izražavanjem svojih frustracija na facebooku i jer im školske knjige za djecu neće osigurati ovi primati koji s antenama i rotacijama okružuju i prate one nedodirljive. Odlaze, jer im je preko glave potvrda koje moraju donositi silno umornim uhljebima na raznim šalterima, koji im ljutito i otresito, svakodnevno šturo objašnjavaju kako nešto ne može. Idu, jer su odavno shvatili da cijevi iz ovog političkog zahoda nikuda ne vode i jer ih nije više briga za bilo čije istine. Idu, jer ne žele da čekaju da vide kako će, očekivano, na koncu vukovi opet biti oslobođeni svih optužbi jer, ipak su to sve bile samo ovce. Jer, ne žele više biti poligon za testiranje vakcina, za mjerenje odanosti raznim vođama i zastavama.

Odlaze, jer im nije dovoljno da gledaju kako se bratime samo rijeke i mostovi,a ne bratime se ljudi. Jer, različiti su aršini. Jer klasna segregacija počinje još od vrtića pa su tako naša djeca nevaspitana, a njihova hiperaktivna. Jer, život nije samo par kiša u septembru… Jer, konvertibilni nacionalisti lakše opstaju na vlasti ukoliko svi imamo neprijatelja.Jer, ljudi su ipak povodljivi i glasaju tako kako glasaju pa vanmaterične koalicije ostavljaju na cjedilu sve one koji su na lancu ishrane ispod njih. Rejting efendije šire beznađe aritmetičkom progresijom, a prema građanima gaje onu tajkunsku: “Tko nema bez njega se može”. Idu, jer više ne mogu dopuštati da ih pizzetama zadovoljavaju i ponižavaju. Odlaze, jer je ovo cener-blagostanje postalo nepodnošljivo, jer su rijeke sve već moru odnijele i jer su shvatili da su živjeli u zemlji od koje je stvorena država u koju se nitko ne vraća.

Za razliku od onih koji su odlazili 1945. i vraćali se 1990. da dogovore rat, posiju sjeme mržnje, prekrajaju i renoviraju povijest i da kreiraju ovakvu državu, po svojoj mjeri i po mjeri par svojih begovskih i tajkunskih obitelji, oni koji sada odlaze neće se nikada vratiti! Sjeme se, izgleda, primilo!? Biće bolje! Oni u to više ne vjeruju. To bi bilo isto kao da Čoviću vjerujete na riječ.

Hoće li doista biti bolje? Ne znam. Ustvari, znam. Bolje je već bilo.