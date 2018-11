Zoran Mikulić: CIK-ovi nalogodavci će upravo i dovršiti legalizaciju etničkog čišćenja

Samo naivni vjeruju da će CIK donijeti odluku zasnovanu na Ustavu, a ne na diktatu HDZ-a, podržanog od SNSD-a, kaže potpredsjednik SDP-a BiH Zoran Mikulić.

Šta je sve Bakir Izetbegović nudio SDP-u na nedavnom sastanku predstavnika stranaka?

– Ponuđena je šira koalicija. Ništa konkretno. Nije to nešto što bi bilo pikanterija za medije. Naravno da će SDA, stranka sa najvećim brojem prebrojanih glasova, učiniti sve i pregovarati sa svima kako bi mogla učestvovati u formiranju vlasti.

Vaša kolegica iz SDP-a Lana Prlić podnijela je i krivične prijave protiv brojača koji su učestvovali u kreiranju izbornog rezultata. Vjerujete li da se nešto drastično u bližoj budućnosti može promijeniti nabolje kada govorimo o organizaciji izbora? Očekujete li da će CIK poduzeti konkretne korake?

– CIK čine stranački kadrovi koji postupaju po diktatu onih koji su ih imenovali. Ukoliko ponašanje nacionalnih stranaka, glad za vlašću i njihov odnos prema državi, ostanu ovakvi kakvi su danas, teško da će se nešto uskoro promijeniti. CIK i stranački imenovani i instruirani lokalni birački odbori odavno su kompromitirali proces. Demontiran i politički očerupan Izborni zakon davno je trebao biti promijenjen i usklađen sa europskim standardima i presudama Europskog i domaćih sudova.

Zna se ko krade

Prije godinu smo predlagali uvođenje skenera za listiće, identifikaciju birača putem otiska prsta i videonadzor. Novinu koja bi neminovno otklonila svaku sumnju u neregularnost, izaslanici HDZ-a i SNSD-a, potpomognuti gospodinom Martinom Ragužom, glatko su srušili u PSBiH. I to je jasan dokaz kome odgovara izborni kaos i tko krade.

Jeste li i Vi žrtva izborne prevare? Bez mandata u Parlamentu FBiH ostali ste u “minut do 12”?

– Na svim biračkim mjestima na kojima je naređeno ponovno brojanje kasnije su utvrđene nepravilnosti i razlike u broju glasova, posebice po preferencijama unutar stranačkih lista. Nelogični rezultati na nekim mjestima otvaraju sumnju u neregularnost. CIK nije dozvolio ponovno brojanje na traženim mjestima, već je izuzetno naređivao ponovna brojanja na pojedinima. Ovakav sustav u potpunosti obesmišljava i izbore i demokraciju. Pravda uvijek pobjeđuje, ali ako je zastupa jači.

Kako će se razvijati priča na višim nivoima vlasti? Stiče se dojam da tamo gdje su počeli pregovori SDA nema šta tražiti, a da na višim nivoima partneri SDP-a nemaju ništa protiv većeg probosanskog bloka?

– Dosta toga će ovisiti o odluci koju će CIK već jednom donijeti. Kad god im je trebala mudra odluka, oni nisu imali kvorum. Inače, CIK uvijek tri puta razmisli prije nego kaže ono četvrto. Posljednjih mjeseci svjedočili smo spektru izgovora koje ovaj organ koristi kako ne bi uradio svoj posao. Samo naivni mogu vjerovati da će CIK donijeti odluku zasnovanu na Ustavu, a ne na diktatu HDZ-a, podržanog od SNSD-a, koji opet HDZ obilato snabdijeva milijardama maraka preko svojih ministara financija u Fiskalnom vijeću. Odluku će temeljiti na popisu stanovništva iz 2013, jer ukoliko se odluči primijeniti član 10.12 Izbornog zakona, posljednji popis predstavljao bi osnovu da CIK može imati pravo da takvu odluku na koncu i donese. U suprotnom, njezino donošenje bilo bi bez ikakvog smisla. Mogli smo imati tri popisa i nakon svakog od njih CIK bi morao donijeti odluku o raspodjeli mandata po kantonima. Ukoliko bi svaku od odluka temeljio na popisu iz 1991, besmislenost donošenja zaista bi graničila sa skrivenom kamerom. Član 10.12 Izbornog zakona propisuje obavezu da CIK nakon svakog popisa određuje broj delegata koji se biraju iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih, a koji se biraju iz zakonodavnog tijela svakog kantona.

Dakle, preduvjet za djelovanje CIK-a je činjenica da je prethodno proveden novi popis stanovništva, jer da nije proveden, CIK ne bi ni bio ovlašten niti bi smio donositi bilo kakvu trajniju odluku ove vrste. Budući da nitko ne spori ovlaštenje CIK-a da razriješi situaciju, jasno je da svi smatraju kako je popis proveden i kako nakon istog treba izbalansirati broj delegata koji se delegiraju iz svakog kantona za Dom naroda. Ono što svi propuštaju primijetiti jeste činjenica da je CIK bio dužan postupiti po članu 10.12 bez obzira na to da li je donesena odluka Ustavnog suda u slučaju Ljubić. Slučaj Ljubić nema baš nikakve veze s ovom obvezom CIK-a. Ono što eventualno ima veze sa tom obvezom je prethodno provedeni popis. Ono što ima veze je i da je taj popis proveden prije gotovo šest godina i da CIK tokom šest godina nije ni pomislio postupiti po ovoj zakonskoj obvezi. Činjenica je da CIK ni danas i iz istih razloga ne mora postupiti po tom članku Izbornog zakona, jer je on u suprotnosti sa Ustavom FBiH, jer zakonodavac prilikom donošenja Izbornog zakona nije mogao ni slutiti da će provođenje aneksa 7 trajati toliko dugo, nije mogao pretpostaviti kada će biti izvršen novi popis i da li će biti obavljen prije provedbe aneksa 7.

CIK ne treba naprasno na sebe preuzimati obvezu provođenja odluke Ustavnog suda, jer nitko to od njih i ne traži. To je obveza Parlamenta, kao što su to i dopune Izbornog zakona. Jedino što CIK danas mora je učiniti ono za što ustvari i jeste osnovan i za što je jedino nadležan, a to je da provede izborni proces do kraja. U tom smislu, CIK ne treba postupati po članu 10.12 niti treba proizvoljno određivati tko će, a tko neće biti apsolutni gospodar formiranja vlasti. Posebno se ne treba blamirati saopštenjima tipa “Stručne službe će pripremiti nekoliko varijanti pa ćemo mi odlučiti” ili “Stručne službe su u strahu od reakcije javnosti…”. Jadna je pravda koja mora da se pravda. Pa, valjda je CIK samo organ. Niti je ustavotvorac niti je zakonodavac. Ipak, CIK-u je naloženo da zavede demokraciju. Kratko i kasno! Najelegantniji način da se CIK “izvuče” iz neugodne situacije je da se kod donošenja ove “povijesne” odluke uopće ne poziva na član 10.12, kojim bi “povijesno” okončao provedbu aneksa sedam, a koja bi legalizirala rezultate etničkog čišćenja i kojom bi neovlašteno umjesto Parlamenta implementirao odluku Ustavnog suda u predmetu Ljubić.

Neumoljiva norma

Primjena popisa iz 1991. privremeno bi spriječila legaliziranje etničkog čišćenja, ali bi tada model popunjavanja Doma naroda trebao riješiti ili državni ili federalni parlament. I jedni i drugi su nekažnjeni i sa očiglednom namjerom propustili su spriječiti legaliziranje etničkog čišćenja i podjele teritorije započete još u 90-im. Prepuštanje kormila jednom običnom, sedmoglavom i stranački instaliranom državnom organu nije ni moglo rezultirati zaustavljanjem legaliziranja etničkog čišćenja. CIK-ovi nalogodavci će ga upravo i dovršiti. Oni koji su činili većinu u parlamentima će ga i legalizirati, jer je to njihova obveza prema nekoliko stotina svojih brojača glasova. Ustavna norma o primjeni popisa iz 1991. je neumoljiva. Sporno je neprimjenjivanje jasne odredbe Ustava FBiH po kojoj se iz svakog kantona bira po jedan pripadnik svakog od konstitutivnih naroda, ukoliko je takav izabran u skupštinu tog kantona. Neprimjenjivanje te ustavne norme narušava princip konstitutivnosti i jednakosti pred zakonom i definitivno označava kraj multietnične Federacije.

Kantonalni odbor SDP-a HNK-a na čijem ste čelu odlučio je ostati opozicija. Smatrate li da SDP treba biti dio vlasti na entitetskom i državnom nivou?

– Da se više ne lažemo, RS je odavno ekskluzivno srpski teritorij. Famoznom odlukom, kakvu će CIK sigurno donijeti, i preostali dio BiH znakovitog naziva Federacija, definitivno bi se podijelio na ekskluzivno hrvatski i ekskluzivno bošnjački teritorij. Preostali dio BiH definitivno bi postao federacija bošnjačkog i hrvatskog teritorija. U takvoj situaciji ključno je pitanje zašto bi ljevica uspostavljala vlast isključivo na tom ekskluzivno bošnjačkom teritoriju?

Adnan Demić (Oslobođenje)