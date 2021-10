Zoran Čegar o Dodiku: Vjerujte da sam bio spremio opremu da krenem sam da ih uhapsim

Bivši zamjenik komandanta specijalne policije Republike BiH Zoran Čegar je za agenciju NAP izjavio da je današnji performans sa harmonikom u Predsjedništvu BiH koji je priredio Milorad Dodik najveće poniženje države, ali i njega lično.

“Meni je teško gledati te slike iz Predsjedništva BIH. To je ponižavanje naše borbe, jer ne smijemo zaboraviti da su moji drugovi izgubili život u odbrani te institucije. Nažalost čini se da je danas niko ne brani. Samo laicima nije jasno kuda je ovo nagelo, a odgovorni šute, imam osjećaj da će se oni koji vole BiH i žele njen opstanak opet morati samoorganizovati”, za Patriju je izjavio Čegar.

Kao profesionalc Čegar je javno postavio pitanje kako je harmonikaš ušao u Predsjedništvo i da li su time narušeni protokoli ove institucije. Nije mu jasno da ne reaguju Direkcija za koordinaciju policijskih tijela i SIPA.

“Vjerujte da sam bio spremio opremu da krenem sam da uhapsim i Dodika i harmonikaša. Onda sam shvatio da bih samo ispao budala i da bih vjerovatno ja dobio robije jer oni koji su ovo napravili od Dodika bi ga opet branili”, kaže Čegar.

Nije mu jasan predsjednik SDA Bakir Izetbegović čijeg rahmetli oca je Dodik u najavi performansa u Predsjedništvu BiH uvrijedio. Da je riječ o njegovom ocu Čegar tvrdi da zna šta bi učinio, a Dodiku ne bi bilo nimalo ugodno.

“Mi koji smo branili BiH ne smijemo više ništa ni reći, ograničeno nam je kretanje jer oni koji su uništavali BiH i ubijali civile danas imaju svoje optužnice. Ja sam jednom poveo ljude, ovih dana mnogi od njih me zovu i zabrinuto pitaju šta ćemo!? Bojim se da zlatni ljiljani kojima je retroaktivno i nezasluženo dato to priznanje danas ne mogu odgovoriti izazovu, ne mogu to ni ljudi s lažnim diplomama ni oni koji se protive njihovoj provjeri. Mi koji smo nekada srcem i dušom branili BiH nismo bili podobni, a istorija nam se izgleda vraća”, kaže Čegar.

(Kliker.info-N1)