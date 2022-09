Zmajevi savladali Mađarsku u Kelnu i na sjajan način započeli nastup na Eurobasketu!

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Mađarskom je započela svoj nastup na Eurobasketu! Slavili su Zmajevi sa 95:85 i tako najavili borbu za nokaut fazu.

Utakmica je otvorena sjajnim pogotkom za tri poena od strane Džanana Muse. Potom on pogađa i nakon jedne odlične tranzicije i BiH vodi 5:2.

Mađari do svog prvog vodstva dolaze naokn tri i po minute, pošto su iskoristili to što BiH nije realizirala nekoliko vezanih napada. Od tada prednost nisu ispuštali do kraja poluvremena.

Trojkom Vojvode na polovini prve dionice Mađarska stiže do 11:5 i Bećiragić je primoran pozvati time-out. Poentersku krizu BiH prekida svojim pogocima s linije slobodnih bacanja Miralem Halilović.

Potom Nurkić sjajnom leđnom tehnikom dolazi do prvih poena na meču i smanjuje na 11:9, ali Mađari nastavljaju u dobrom ritmu i dolaze do +7 (20:13).

Potom Zmajevi zadržavaju priključak na krilima sjajnog Halilovića, koji je igrao odlično na oba kraja parketa. Ipak, prva dionica okončana je fantastičnim pogotkom Vojvode za tri poena (23:17 u korist Mađarske).

Slabo su Zmajevi otvorili drugu dionicu i Mađari brzo dolaze do čak +8, ali presjeca njihovu seriju trojkom Emir Sulejmanović.

Veoma važnu tricu potom postiže i John Roberson sredinom druge četvrtine i Zmajevi dolaze na -4 (28:32). Podigli su bh. okšarkaši nivo igre u odbrani, ali u napadu su bili jako brzopleti i nisu mogli da dođu do poravnanja.

Ipak, povratkom Nurkića na teren uspijeva BiH povezati nekoliko dobrih napada i onda doći do poravnanja od 36:36. Benke je potom ubacio dvije jako važne trojke za Mađare, a poluvrijeme je ubačajem za tri zatvorio Roberson ina pauzu se otišlo s vodstvom Mađarske od 46:45.

Na startu drugog dijela Zmajevi trojkom Vrabca stižu do vodstva, ali brzo prednost vraćaju Mađari.

Do novog vodstva BiH stiže fenomenalnom akcijom Muse i Halilovića, koju je kapiten okončao zakucavanjem za 56:54! Nastavio je sa sjajnim potezima Halilović i nakon toga i donio BiH vodstvo 60:56.

Tada u igru ulazi i Nurkić, te njegovim i Musinim poenima BiH pravi sjajnu seriju kojom dolazi do 68:59! Ubrzo Zmajevi dolaze i prvi put do dvocifrene prednosti jer su koševima Nurkića poveli 70:59.

Gegićevom trojkom odlazimo na +12, a u četvrtu dionicu se ušlo s rezultatom 73:63.

Mađari su napravili seriju 5-0 u smanjili zaostatak, a to je prekinuo Musa s linije slobodnih bacanja. Nakon tehničke koja je dosuđena Hangi BiH odlazi na 82:78, ali u narednom napadu Nurkić pravi svoj 4. prekršaj i ulazi u probleme. Bilo je to na šest minuta do kraja meča.

Na drugoj strani Nurkić ubacuje dva bacanja, a onda zbog faulova izlazi iz igre. Bećiragić ga je želio sačuvati za samu završnicu susreta. Poenima Halilovića BiH na četiri i po minute do kraja stiže do 86:78.

Nastavlja se dobra serije Zmajeva zahvaljujući izvrsnoj odbrani i na tri i po minute do kraja su uspjeli prelomiti meč i povesti sa velikih 90:78.

Lagano je BiH privela meč kraju i slavila s konačnih 95:85.

Po 19 poena su ubacili Nurkić i Musa, a sjajan je bio i Roberson sa 18, dok je 16 ubacio kapiten Halilović, dok je Roberson ubacio 13. Kod Mađarske se sa 20 koševa istakao Benke, a 16 poena ubacio je Hanga.

Eurobasket, 1. kolo:

Bosna i Hercegovina – Mađarska 95::85 (17:23, 28:23, 28:17, 22:22)

BiH: Nurkić 19, Musa 19, Halilović 16, Kamenjaš 6, Roberson 18, Lazić 1, Vrabac 5, Atić 5, Sulejmanović 3, Gegić 5, Čampara, Penava.

Mađarska: Vojvoda 15, Hanga 16, Perl 2, Hopkins 7, Eilingsfeld 12, Varadi 3, Allen 5, Keller 5, Benke 20, Somogyi, Goloman, Ferencz.

(SC-N1)