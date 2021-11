Zloslutni 9. novembar: Pamtimo mostarski urbicid kao sastavni dio udruženog zločinačkog poduhvata !

Pamtimo mostarski urbicid kao sastavni dio udruženog zločinačkog poduhvata – agresije Tudžmanove Republike Hrvatske protiv Republike Bosne i Hercegovine.

Jer ako žrtva zaboravi rušenje Starog mosta mira osuđena je na to da joj se ponovi agresija.

Iz mostarskog urbicida čovječanstvo još uvijek ima mogućnost izvući historijsku pouku i poruku, te osigurati bolju budućnost za sve nas, mada je rušenje Starog mosta mira, koga je generirao ekstremni hrvatski nacionalizam i na kostima ubijenih žrtava pokušao inaugurati paradržavu Herceg Bosnu, pokazao, nažalost, ogromno negativno iskustvo.

Baš zato, danas je više nego ikada, kada se zločini negiraju, veličaju osuđeni ratni zločinci i negira država BiH potrebno formirati i jačati svijest o kulturi sjećanja, svijest o državi BiH, svijest o istini i pravdi kao bitnim odrednicama bolje države BiH.U noći 9. novembra 1938. godine desila se Kristalna noć, trenutak od kojeg i zvanično počinje sistemski progon Jevreja u nacističkoj Njemačkoj.

U danu kada se sjećamo Kristalne noći i komemorišemo Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, 9. novembra 1993. udružene vojne snage Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u sklopu agresije Republike Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu, srušile su historijski Stari most i tako jasno pokazale da fašizam nije pobjeđen u svijetu.

Srušen je bosanskohercegovački dragulj svijetske kulturne baštine. Ali nije srušen bosanskohercegovački prkos i ponos u otporu agresiji i genocidu. Pucanj u Stari most je pucanj u srce cijelog demokratskog, savremenog čovječanstva, koji se pobjedom nad fašizmom, poslije Holokausta zavjetovao nikada više.

Institut za istraživanje genocida, Kanada podsjeća svijetsku javnost da je rušenja Starog mosta barbarski čin koji svjedoći agresiju Republike Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To je urbicida koji govori o sramnoj želji i animalnoj mašti da se sruši država Bosna i Hercegovina.

Bojovnici takozvane Herceg Bosne, barbarskim činom urbicida su nanijeli neizmjernu štetu, Mostaru, Bosni i Hercegovini, Evropi, svijetu, ali prije svega samoj Hrvatskoj.

Ubijen nad vodom, Stari most je preživio u ljudima. Obnovljen 2004. godine, kada je uvršten na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Onaj ko može srušiti takvu ljepotu i svijetski ukras pred čijom lepotom i monumentalnošću čovjek, ali samo čovjek, postaje dobar i miroljubiv, taj rušitelj ne može pripadati čovjeku i civilizaciji. On pripada barbarima, neljudima, zločincima.

Zato danas pozivamo bosanske Hrvate da se organizovano suprostave povampirenju takozvane Herceg -Bosne i podjele države Bosne i Hercegovine. Suprostavite se fašističkim vrijednostima u ime kojih je srušen Stari most, a koje su još i danas neodvojivi dio identiteta i ideologije Hrvatske Demokratske Zajednice Bosne i Hercegovine. Takoće te dati najbolji doprinos jačanju vaše jedine domovine, Bosne i Hercegovine. Pozivamo političke lidere države Bosne i Hercegovine da upotrebom svih demokratskih sredstava odmah zaustave rušenje državnih institucija. To antibosanskohercegovačko djelovanje je prijetnja bosanskohercegovačkoj državnosti, nezavisnosti, suverenosti i političkom subjektivitetu. Takozvane Herceg-Bosne i entiteta Republike Srpske biće onoliko koliko joj to dozvoli bosanskohercegovačka koalicija, koja mora shvatiti da se mora organizovano suprostaviti podjeli bosanskohercegovačke zemlje, države i društva.

Pamtimo mostarski urbicid kao sastavni dio udruženog zločinačkog poduhvata agresije Tudžmanove Republike Hrvatske protiv Republike Bosne i Hercegovine. Učimo bosanskohercegovačku djecu u matici i dijaspori o barbarskom činu rušenja Starog mosta, ne u ime osvete, već u ime bolje budućnosti kako Bosne i Hercegovine, tako i svijeta u kome se ne smije ponavljati fašizam.

Emir Ramić (IGK)