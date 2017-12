Zločin i kazna : Konačna presuda za udružene u zločinu

Kad je hercegovački kamen za jedne bio samo kamen, drugi su ga i u ratnim danima kroz poziciju pretvarali u zlato. Oduzimanjem pa preprodajom humanitarne pomoći, švercom duhana, namještanjem poslova firmama tadašnjih visokih dužnosnika HDZ-a, tvorevine HZHB, potom i stanovnika Haaga.

Na tim osnovama, a isključivo zbog sopstvene zarade stvarali su mit o Herceg-Bosni, Hrvatskoj zajednici pod čijim će skutom narodu ovih dana većinski ostati samo narod koji preživljava i sam se bori za svoju koricu, a vođe, jašući na nacionalizmu, za bolji saldo na bankovnom računu.

Zbog toga je u pravo vrijeme otišla poruka prema Hagu Jadranku Prliću od Lane Prlić, građanke Mostara koja je nasljednicima njegove politike u Mostaru rekla da većina u tom gradu nisu ni Hrvati ni Bošnjaci, već nezaposleni.

Prlić, Stojić, Praljak, Petković, Ćorić, Pušić i skrivene firme kojima su prethodila ubistva, silovanja, zatvaranja, logori, deportacije čak i raseljavanja sopstvenog naroda. Kad je i zatvorskih 111 godina malo.)

Prvostepena presuda Prilić i drugi, novembar 2013. godine:

Jadranko Prlić – 25 godina

Bruno Stojić – 20 godina

Slobodan Praljak – 20 godina

Milivoj Petković – 20 godina

Valentin Ćorić – 16 godina

Berislav Pušić – 10 godina

„Kroz ovu zemlju nije protutnjalo veće zlo od Herceg-Bosne“, kaže Štefica Galić.

„Herceg-Bosna je bila samo jedan stroj za etničko čišćenje, odnosno, genocid konkretno nad svim nehrvatskim stanovništvom“, kaže Nerin Dizdar.

Oko 25.000 muškaraca, žena i djece pršlo je kroz logore tzv Herceg-Bosne, 8.000 Mostaraca prošlo je kroz logore Široki Brijeg, Dretelj, Gabela, Ljubuški, Koštana bolnica u Stocu, Dobrkovići, Vojno, Raštani, Mašinski fakultet, stadion Pod Bijelim brijegom. Za 700 posmrtnih ostakaka ubijenih logoraša još se traga.

Smrt je ratne ‘93. u Mostaru bila svakodnevnica. Ulica Alekse Šantića prva linija. Lijevu stranu kontrolirale su jedinice HVO-a. Desnu pripadnici Armije BiH.

Više od dvije decenije tišina doima u Šantićevoj ulici. Koraci je razbijaju, a svaki vraća sjećanje Edinu Batlaku na period kada su mnogi njegovu sugrađani, logoraši ovdje ubijeni.

„Ovdje je bio najžešći sukob. Kada bi se dolazilo u logor, a dolazio je jedan Mostarac, vozač s mercedesom žute cerade, kada bi se iz logora vidio taj mercedes, nastajala bi panika jer se znalo da se neko živ neće vratiti“, prisjeća se Edin.

Batlak je ovdje dovođen iz logora Heliodorm, kroz koji je prošlo, tvrdi, oko 10.000 Hercegovaca, mahom bošnjačkog stanovništva. 253 dana zatočenja značila su i svakodnevnu bitku za život.

“Morao sam nostiti vreće da bih pravio zaklon za vojnike HVO-a, a samo deset metara dalje su bili pripadnici Armije BiH, koji su me dobro vidjeli i koji su me prepoznavali, i to je bio razlog da nije bilo pucanja”, priča Edin.

I Mirzo Ćamalović preživio je logore, njih sedam.

„Svaki dan bio lutrija. Mnogi nisu izašli iz logora, zato kažem da je moja godina dana teža nego svih onih 111 godina koje su oni dobili“, ističe Mirzo.

Zbog svega proživljenog zdravlje trpi, a i ne čudi, kaže, s obzirom na uslove u logorima i premlaćivanja. Svjedoči da su brojni prolazili i gore.

Dretelj nadomak Čapljine. Nekada vojna kasarna JNA tokom 1992. i 1993. godine bila je mjesto za zatočenje Srba i Bošnjaka s područja Hercegovine. I jedni i drugi – ukupno oko 3.000 ljudi – bili su izloženi maltretiranju, premlaćivanju, silovanju. Novinar Alija Lizde prošao je skoro sve logore Herceg-Bosne i bio zatočen 181 dan. No, najgore dane pamti upravo u Dretelju.

“Dretelj je pakao. Zamislite, od 13 do 19, 4 dana nismo dobili ni hranu ni vodu. Hrana je relativna stvar, ali voda u tom metalnom hangaru gdje je nekada JNA držala gorivo, maziva i ulja, u kome je temepratura bila 70 stepeni, ljudi su pili svoju mokraću, neki padali u nesvjest“, priča Alija.

Ideja o Herceg-Bosni ovdje i dalje živi. O ratnom periodu i dešavanjima u logoru u ovom mjestu se ne priča. I snimanje smeta.

Oni koji su prošli torture otvoreno svjedoče o nalogodavcima.

„Naredbu o otvaranju logora je potpisao predsjednik tadašnje Vlade Herceg-Bosne Jadranko Prlić, i tu nema dileme. Logori su bili brižljivo pripremljeni, jer ako u jednom trenutku možete dovesti 10.000 osoba i smjestiti ih u određene prostorije, organizirati njihovu sporadičnu ishranu, na objekte su bile uredno postavljene željezne šipke. To se nije desilo preko noći, to je dio smišljenog plana, dio projekta”, kaže Edin Batlak.

Ratni dokumenti dokazuju: Hrvatsko vijeće odbrane Herceg-Bosne u junu 1993. godine donosi odluku osniva logore u Hercegovini sa sjedištem u Gabeli. Odluku je potpisao Jadranko Prlić, tada zapovjednik HVO-a.

“On je bio glavni poslušnik i kreoator cijele priče, koja je smišljena u Zagrebu i koju je trebalo realizovati. On je bio čovjek koji je vukao sve konce, čovjek koji je potpisao odluku o koncentracionim logorima, koji je potpsao priču o etničkom čišćenju, i onda je nalazio poslusnike“, tvrdi Alija Lizde.

Prlić je bio dijelom osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Osnovana u Grudama u novembru 1991. godine, obuhvatala je oko 20 općina iz srednje Bosne i Hercegovine. U osam bh. općina za koje se smtralo da trebaju biti dio prvo Hrvatske zajednice potom i republike Herceg-Bosne vršeni su, potvrđeno je prvostepenom presudom, progoni, zatvaranje, prisilno premještanje i deportacije, uništavanje imovine. Potvrđen je i udruženi zločinački poduhvat s ciljem formiranja dominantno hrvatske teritorije u granicama Hrvatske banovine iz 1939. godine.

Da su podjele BiH kreirane u Zagrebu zorno kazuje i transkript razgovora iz decembra 1993. godine. Razgovor vođen u kabinetu Franja Tuđmana s posebnim osvrtom na podjeli Mostara. Sastanku su prisustvovali, između ostalih, Franjo Tuđman, njegov sin Miroslav Tuđman, Gojko Šušak i Mate Boban. Na osnovu tih transkripata može se zaklučiti kako Miroslav Tuđman nije samo izvršavao politiku svoga oca Franje, većda je on jedan ključnih kreatora. Zbog toga ti transkripti brinu mnoge u Hrvatkoj, pa i sam vrh Hrvatske, prvenstveno jer se u Haagu sudi ne samo haškoj šestorci već i politici nasilne podjele BiH kreirane u Zagrebu.

Ali podjele su kreirane i na drugim sastancima. Februar 1994. godine i sastanak vrha Herceg-Bosne i Republike Srpske. Iz dokumenta je vidljivo da Karadžić nudi predstavnicima HB-a vojnu, političku i ekonomsku saradnju, predlaže da je neophodno prema međunarodnoj zajednici razvijati ideju o podjeli BiH na tri republike, da se ide na osvajanje Mostara od strane Hrvata.

No, posebno se zanimljivim čini privredna saradnja između Herceg-Bosne i RS-a, posebno ona naftna. Prlić i bliski mu saradnici brzo su shvatili da je trgovina naftom u ratnim godinama unosan posao koji se ne smije propustiti. A sve je krenulo iz Dretelja. Logor je zatvoren u septembru 1993. godine, ali vrlo brzo postao ponovno skladište za gorivo. Odavde su, poznato je odranije, gorivo ilegalno prebacivali do srpskih borbenih položaja. Posao je, navodno, išao preko fiktivne firme Energopromet – eksport-import Kreševo. Novci od toga završili u privatnim džepovima, ne u budžetu Herceg-Bosne, jer kontrole nije bilo. I tu nije kraj. Informacije kazuju da su nakon rata osnivane firme pod političkim patronatom Prlića koje su formalno uvozile lož ulje, neformalno – gorivo iz Hrvatske.

“Haška šestorka i njihovi pomagači su žestoko naplatili svoje domoljublje. Oni danas imaju vile, dvorce. Njihove porodice su situirane. Mladi bježe odavde, čak i djeca haških optuženika, ili su negdje vani ili su tu, ali su obezbijeđeni”, kaže Štefica Galić.

Obezbijeđeni su bliski Prlićevi saradnici, prijatelji. Javna je tajna da je Prlić zajedno s njima osnovao tri velike firme u Herceg-Bosni. Prva: Primorka Široki Brijeg i vlasnik Marijan Primorac, koji slovi za gospodara duhanskog tržišta. Sumnje su da su Prlić i njegovi tokom, a i poslije rata uvozili velike količine cigareta iz Zagreba. Na uvoz se nije plaćala carina. Uvoz se prikazivao kao domaći, roba se skladištila, čekao se porast cijene i upravo ta razlika u cijeni bila je njihova dobit. Sve je to svojim odlukama omogućio upravo Prlić. On je ozakonio povlašten uvoz cigareta, nafte i bezalkoholnih pića iz Hrvatske u BiH. Iz Primorke na naš upit da kažu šta je od svega njihova istina – dobili smo tišinu.

Dalje, firma Circle Interantional Međugorje. Vlasnik Niko Dodig. Ime je to koje se veže za Prlićevog bliskog saradnika i u ratnom, a i poslijeratnom periodu. Sumnje su da je upravo ta firma za vijeme Prlićevog vladanja uvozila naftu bez poreza i da Prlić stoji iza Dodigove firme. Dodig precizira – jedini je vlasnik i odbacuje sumnje da ima suvlasničke udjele s Prlićem.

„Ne postoje nikakvi vlasnički udjeli obitelji Prlić, niti samog gospodina Prlića u firmama u kojima gospodin Dodig ima suvlasništvo“, tvrde iz firme Circle International.

I gradnja se za Prlića i bliske mu prijatelje pokazala unosnim poslom. U Mostaru se skoro ništa nije moglo graditi bez firme Dinke Slezaka. Međutim, do ove firme teško je doći. Nema zvaničnu stranicu, niti kontakt-telefon koji je dostupan. Firma je, prema informacija Porezne uprave, za period od 2011-2014. godine za javne prihode dugovala nešto više od 234.000 maraka. Dug je izmirila, ali ostaje dug Slezakovog lanca kladionica koji je veći od 13 miliona maraka.

Slobodan Praljak u ratu je rušio, nakon rata okrenuo se gradnji. U centru poslovne zagrebačke zone na 17.000 metara kvadratnih smješteni su uredski i poslovni prostori. Garaža s više od 650 parkirnih mjesta, samostojeći restoran samo je dio poslovnog carstva potrodice Praljak. I to nije sve. Tu je i zgrada s devet etaža s hotelom i poslovnim prostorima – vrijednost 14 miliona eura. No, Praljak duguje Hagu za odbranu oko 3,3 miliona eura. S obzirom na to da smatraju kako taj novac ima jer su procijenili da je “težak” više od 6,5 miliona eura, a da ga ne da, pa su svojevremeno i od Hrvatske i BiH zatražili pomoć u lociranju njegove imovine. Bez obzira na posljedice i po Hrvatsku, pojedini sabornici i sada smatraju da Hrvatska treba pomoći svojim državljanima.

Praljak je svojevremeno najveći posao obavljao preko firme Oktavijan. Prvobitno se bavila proizvodnjom filmova, potom prešla na građevinu i poslovne prostore. Praljak ima brojne nekretnine, u posjedu je i skladišta i pretovara robe u Sisku. Svom imovinom upravlja njegov sin Nikola Babić Praljak. U Hercegovini slovi kao osoba koja se bavila švercom duhana, a javna je tajna da vlasničkog udjela ima i u ljubuškoj firmi za proizvodnju duhana. Na naše pozive iz ove firme nije bilo odgovora.

I Bruno Stojić, nekadašnji ministar odbrane Herceg-Bosne, stoji dobro. Ima stan u Splitu, Dubrovniku, Mostaru. Svoje poslove povjerio je bratu Mati, koji je, prema pisanju hrvatskih medija, dobio od tamošnjeg fonda za razvoj i zapošljavanje 20 miliona kuna kredita. Firma je u međuvremenu otišla u stečaj, kredit nikada nije vraćen, a sve je predmetom istražnih radnji USKOK-a. Bruno Stojić zajedno s Milanom Lučićem, kontroverznim ljubuškim biznismenom, osniva Duboračku banku Mostar, koja postaje Auro banka. Zajedno su bili u poslovima preuzimanja naftne kompanije Energopetrol. Stojić je u Hagu, a Milan Lučić uhapšen u USKOK-ovoj akciji zbog navodnih pogodovanja u stečajnim postupcima. Sve vodi ponovno šestorki, tvrde u Hercegovini.

„Milan Lučić je nakon rata naprasno stekao ogromnu imovinu, zapravo, pitanje je koje je tu imovinu stekao, možda je najmanje bitno na čijem se imenu ona vodi i možda nije ni slučajno da je došlo do nedavnog hapšenja Lučića. Možda u cilju regulacije štete koja je nastala svim tim djelovanjem, ali to dovoljno govori o uključenosti hrvatskih državnih strukura”, navodi Nerin Dizdar.

Lučić je, inače, poznat iz priče o Petrolu Ljubuški. Radnicima duguje penzijsko i invalidsko, državi porez, više od tri miliona maraka i to prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH. Porodica Valentina Ćorića, osobe koja je bila zapovjednik Vojne policije HVO-a, ima stan u Zagrebu. A Ćorićeva porodica posjeduje vinariju, decenijama već. Korisnik je i vojne penzije, upravo kao i Berko Pušić.

“Berko Pušić je radio jedno vrijeme tu u firmi i on je bio glavni za razmjenu. Svi kažu da je od njega zavisilo to ko će izaći ko neće”, kaže Mirzo Ćemalović.

Pušić je poznat logorašima i po nadimku “Dvjesto Maraka”. Taj nadimak je dobio po iznosu koji je od zarobljenih Srba tražio u zamjenu za njihovu slobodu. Vremenom je cijena porasla, tako da je Pušić 1993. godine po jednom zatočenom Bošnjaku znao zaraditi i do 8.000 maraka. I to je dokaz da je Herceg-Bosna dala mnogo pojedincima, a građanima mnogo više odnijela, državu u hercegovačkom dijelu moguće i trajno unazadila, tvrde bivši logoraši.

“Mnogi su ubijeni, mnogi silovani, protjerani, porodice rasturene. Život doveden na početnu nulu. Šta su oni dobili? Većinom su materijalno jako profitirali i to se danas može i zorno pokazati i dokazati. Svi su na toj pljački i ujdurmi koja se desila dobro materijalno obezbijeđeni”, ističe Batlak.

Politika pomno prati sva dešavanja. Dragan Čović, kao i vrh Hrvatske očekuju presudu u kojoj neće biti kvalifikacije udruženi zločinački poduhvat. Podrška je stigla i ranije. Ljetos je Tomspon pjevao u Mostaru – haškim uznicima, i praznim stolicama, a one će, vjeruju žrtve, doživotno ostati prazne. 111 godina ukupne presude, tvrde, malo im je.

“Treba živjeti ostatak života i oni i njihove porodice sa žigom ratnog zločinca. Mislim da je to najveća kazna, a našu patnju ne može niko oprati”, kaže Ćemalović.

“Nama naše vrijeme i narušena zdravlja ne može vratiti presuda od 111 niti 1.111 godina. Bitno je donijeti dobru presudu. Dobro je okvalificirati. Nadam se da će biti potvrđena jer je to bitno zbog budućih generacija – da se zna da se zločin ne isplati“, poručuje Batlak.

Izricanjem presude šetorci Haški sud zatvorit će svoja vrata. Ali i okončati dugogodišnjui proces ostvarivanja pravde i u konačnici rasvijetliti ulogu hrvatskih političkih i vojnih čelnika u ratu u BiH. Sve pada na 29. novembar, na Dan Republike bivše SFRJ, u kojoj su razlike bile minorne, a oni koji su radili protiv države završavali na Golom otoku.

(Kliker.info-FTV)