Zlatko Miletić u Pressingu: Pet delegata državnog parlamenta koji su kriminalistički procesuirani

Delegat u Domu naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić u Pressingu na N1 govorio je o političkim odnosima u BiH, posebno sa aspekta kršenja zakona s obzirom da je Miletić nekadašnji direktor FUP-a.

Na pitanje ima li među političarima kriminalaca, Miletić je kazao da jedna emisija ne bi bila dovoljna da ih pobroji.

“Ova emisija ne bi bila dovoljna ako bi ih pobrajali po imenima. Jedan dio nosilaca javnih funkcija u BiH koji trebaju napraviti ključne aspekte reformi, nažalost i sami učestvuju u nedjelima i njima nije u interesu da se takve reforme u BiH pokrenu”, kazao je i dodao:

“Mi moramo pronaći mehanizme kako da počne funkcionisati pravna država. To je suština svih problema u BiH. Ima dosta poštenih ljudi u političkim partijama, treba raditi da maknemo vlastodršce koji su tu 30 godina. Ne govorim o strankama jer ima dobrih i poštenih ljudi, nego da pokušamo promijeniti i dati tračak nade građanima”.

Ko je pet delegata u Domu naroda državnog parlamenta koje ste vi obrađivali?

Asim Sarajlić? – “Čovjek ima jednu aferu, danas vidim da je SIPA poduzela neke aktivnosti oko posljednje afere. Situacija je jasna“.

Nikola Špirić? – “Na američkoj listi je, situacija je jasna“

Dragan Čović? – “Da ne pričamo“.

Lidija Bradara? – “Nemam bilo kakve informacije“.

Mladen Bosić? – “Ne“

Bariša Čolak? – “Nemam nikakve informacije“.

Amir Fazlić? – “Ne“

Bakir Izetbegović? – “Bio je prva osoba koju sam prijavio zbog dodjele objekta Avazu, dakle Fahrudinu Radončiću“.

Munib Jusufović? – “Koliko znam da je presuđen za kriminal“.

Dušanka Majkić? – “Nemam informacije“.

Sredoje Nović? – “Također, policajac je“.

Marina Pendeš? – “Nemam”

Lazar Prodanović? – “Također, fin čovjek“.

Denis Bećirović ? “Također, isto dobar”.

Miletić je kazao da ga je dosta građana kontaktiralo prije dolaska u emisiju.

“Prije dolaska u emisiju, vjerujte da me toliko građana nazvalo da me upoznaju sa svojim problemom koje su imali sa institucijama ove zemlje, što je meni pokazatelj da građni ove zemlje žude za pravdom“.

“Opet se bavimo sami sobom, raznim aferama od maski, raznih čuda. Ovo mene, pravo da vam kažem podsjeća na ono što se dešavalo 92 – 95 kada smo konzerve pomoći viđali na pijacama umjesto u domovima naših građana, te smo ih morali kupiti”, dodao je.

“Gospodin Izetbegović je u jednom od posljednjih intervjua govorio kako je branio BiH. Bolje da ništa nije govorio o tome”, kazao je u večerašnjem Pressingu na N1 Zlatko Miletić.

“Ja ga moram podsjetiti na jednu činjenicu, oko 250 miliona organizacije TVRA iz Beča, je završilo u BiH. Dio je iskorišten za opremanje i naoružavanje OS BiH, ali jedan dio novca su pokupili privatno, mi smo ih prijavili ali niko nikad nije otvorio taj predmet. Imali smo problem sa austrijskom policijom. Ja sam uspio doći do dokumentacije iz famozne Erste banke. Taj predmet je u Sudu BiH nestao. Kod njih su pare ostale, kod tih desetak lica. Jako veliki novac, svi su se obogatili. Suma koja je tad pokradena je oko tri milijarde u privatne džepove, u zavisnosti od toga ko je šta slao“, kazao je Miletić.

Miletić je kazao da su pojedini političari “višestruki povratnici u vršenje kaznenih djela”.

“Zato se i toliko krade. Taj koji vrši određeno kazneno djelo i vidi da nema posljedica se nada da on neće biti taj na kome će se iskaliti Tužiteljstvo BiH. I to tako prođe. Pojedini su višestruki povratnici u vršenje kaznenih djela da se može reći da su profesionalni kriminalci. Imao sam na nesreću priliku da čujem i preslušam neke njihove presretnute razgovore. Vjerujte mi na riječ, za njih su Muhamed Ali Gaši i Zijad Turković gospoda od toga šta se može čuti“, kaže i dodaje:

“Kod “opštih” kriminalaca barem postoji neki kodeks, kod ovih nema nikakvog kodeksa i gaze i ponašaju se kako njima u datom trenutku odgovara”.

Miletić je pojasnio da je “najveći problem u agencijama koje se trebaju baviti ovom problematikom”.

“Najveći problem je u agencijama koje se trebaju baviti tim problemima. Kod nas su sve agencije koje se bave tim krivičnim djelima, nalaze se pod neprimjerenim ili negativnim političkim uticajem”.

Objasnio je na konkretnom primjeru kako taj “sistem” funkcioniše.

“Da bi građanima bilo jasno kako to rade, objasniću na problemu koji smo imali. Kada su poslije 2002. godine uspostavljene policijske agencije, uspostavljene su na najboljim demokratskim principima u SAD. Znači najbolji demokratski principi. S obzirom da su ti rukovoditelji bili pošteni ljudi, vidjeli su da te osobe ne mogu skloniti nazor i na ovaj način. Onda su tražili način kako da dohakaju, i to su uradili preko neovisnih odbora. Umjesto da odbori predstavljaju građane, stavili su pojedince iz partija koji su odani i poslušni. U međuvremenu su poklapali institucije BiH i sve ostale agencije. Danas nema nijednog policijskog rukovoditelja niti tužitelja za kojeg oni ne daju pristanak da mogu raditi. Tako se osiguraju i ponašaju ovako komotno bez obzira o kojoj vrsti djela se radi. Tolikoi su uvezani, ta hobotnica radi“.

“Koliko mogu da se sjetim, 2015. Erdogan je dolazio u posjetu BiH i našao sam se u društvu sa jednim kolegom iz SDA. Posvađali smo se oko te posjete”, prisjetio se u večerašnjem Pressingu na N1 delegat u Domu naroda Parlamenta BiH, Zlatko Miletić.

“Koliko mogu da se sjetim, 2015. Erdogan je dolazio u posjetu BiH i našao sam se u društvu sa jednim kolegom iz SDA. Posvađali smo se oko te posjete, on je govorio da im dolazi predsjednik, a meni nije bilo jasno kako ga mogu zvati svojim predsjednikom. On je sa sobom nosio list papira gdje su ispisana imena. Pitam ga šta je to, kaže on: To je spisak tužitelja koje trebamo izabrati. Pitam ga gdje će sa tim spiskom, kaže: ‘Nosim predsjedniku Izetbegoviću da vide’. Ja ne mogu da shvatim, to nije normalno, da neko uzme i probere 5-6 ljudi sa takvog spiska, vi pravite problem ovoj državi u narednih 20 godina. Kako budu na vlasti, tako iskoriste moć i poziciju. Instaliraju te ljude, da im pomognu da predmete sklone, unište ako zatreba”, kazao je Miletić.

Kaže da je u entitetu Republika Srpska postojao paralelni sistem, pa čak i “vlada u sjeni”.

“U RS je postojao paralelni sistem, prije desetak godina, čak je postojala jedna vlada u sjeni. Bila je to kriminalna grupa koja je izvršila niz ubistava u RS. S obzirom da sam imao informatora u toj grupi, jednog od izvršilaca. Njih je bilo 12, podijeljeni su u četvorke, po troje. Likvidirali su svakog ko im se nije sviđao. Niti jedan od tih 12 izvršilaca nije danas živ. Za neke se i dan danas ne zna gdje im je grob. To je jedan aspekt, drugi je kroz institucije“.

Kada je riječ o radu visokih predstavnika u BiH, kaže da najviše cijeni lorda Paddyja Ashdowna.

“Od svih Visokih predstavnika najviše cijenim lorda Ashdowna, najviše stvari je napravio. On je imao običaj da prijave koje se pošalju u Tužilaštvo, uzme te prijave i tako riješava neke stvari”.

Slučaj “Reket”?

“Jedan od oštećenih je trebao dati više od 300 hiljada KM novca. Čovjek je došao to i prijavio. Tužilaštvo ga stavilo u status zaštićenog svjedoka. Propao je predmet zbog nerada tužilaca. Osam mjeseci je optužnica stojala u stolu, niko je nije htio potpisati. Taj predmet je završio na taj način, da istraga koja se odnosila na Dodika oko izgradnje zgrade Vlade RS, taj predmet je dat u Tužilaštvo RS, onda na kanton i rečeno da nema dovoljno elemenata za krivično djelo”.

Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bivši član DF-a, u Pressingu na N1 pojasnio je zašto bi kriminalne aktivnost u doba pandemije korona virusa trebale biti podvedene kao zločin protiv čovječnosti.

“U Krivičnom zakonu BiH govori se o narušavanju zdravlja na taj način. Nisam pravnik, ali svi političari su govorili da se nalazimo u ratnoj situaciji, da nam je neprijatelj korona. U Republici Srpskoj vanredno stanje, u Federaciji BiH – stanje nesreće. Posebne su okolnosti. Vjerujem da bi se svi ovi koji su zlupotrijebili položaj, mogao provući član jer su to uradili na izrazito drzak način”, rekao je Miletić.

Tužilaštvo je reagovalo, sporo istakao je, ali je rekao kako je očekivao da će se to “još više razvodniti”.

“Svaki tužitelj je dužan, kada dođe do saznanja da je počinjeno krivično djelo, bez obzira ko, morao je reagovati. Kasnili su sa reakcijom, vjerujući da će to neko drugi uraditi ili da neće biti pritiska javnosti. Do svih saznanja su došli novinari. Mi 200 miliona godišnje trošimo na sigurnosni sistem. Šta onda rade policijski službenici, OSA, Tužilaštvo, Sud. Dajte onda da novinare zaspolimo da se bave policijskim poslom. Sve ko biva nedefinisano, stigmatizuju novinare, obračunavaju se, umjesto da se bave svojim poslom, i da oni dokumentuju nezakonit rad ako ga je bilo”, istakao je Miletić.

On je naveo i koje su mu reakcije bile karakteristične tokom cijelog slučaja.

“Prvi put reis Kavazović na taj neprimeren način je reagovao sa sugestijom da se Novalić pusti na slobodu. Kod Bleiburga se vidi da se crkva miješa u politiku u jednom dijelu, ovdje Islamska zajednica. Neprimjereno obraćanje Izetbegovića, nije branio Dragana Vikića – i neke druge ljude koji su bili optuženi – samo jer su predstavljali simbole odbrane BiH. Malo je falilo da čovjek kaže (Izetbegović), da će (Novalić) biti privrednik godine. Kao da je Novalić predsjednik stranke, a on se našao u poziciji da ga brani bez potrebe”, kazao je.

“Nabavka pokretne bolnice u RS zaslužuje tretman Tužilaštva BiH”

“Treća stvar. Ponašanje HNS-a. HNS podržava rad Tužiteljstva, imat će priliku to kod izvješća Aluminija, 600 ljudi ostalo bez posla, milionska šteta, preko 60 ljudi prijavljeno. Ako već podržavaju rad Tužiteljstva, trebali su ga podržati kada je predmet istraga bio predsjdnik HNS-a”, kazao je Miletić u Pressingu.

Miletić je rekao da je od Gordane Tadić, glavne tužiteljice, tražio da informaciju o svim kaznenim djelima koja su prijavljena u doba pandemije. Rekao je kako smatra da tretman nabavke opreme i pokretne bolnice u Republici Srpskoj treba da ima tretman Tužilaštva BiH.

“Ja mislim da to djelo u RS ima obilježje organizovanog kriminala. Ima inostrani faktor. Ono zaslužuje tretman Tužilaštva BiH”, poručio je.

On je rekao da su osumnjičeni i umiješani u posao oko respiratora imali sasvim dovoljno vremena da se dogovore oko svega.

“Mnogi potenciraju ulogu premijera. Ako uzmete mjere zabrane, ponašanje SDA u tom kontekstu, ako je čovjeku zabranjeno da razgovara sa svjedocima, to znači da on formalno pravno ne može da bude premijer. Umjesto da SDA posluša stav 40 zastupnika – da dovede novog čovjeka, oni vele da će on biti premijer. To je loša poruka”, kazao je Miletić.

A ko je nalogodavac projekta oko respiratora?

“Ta osoba je nepoznata. U toku ovih radnji nadam se da ćemo saznati radi koga je to urađeno. Osoba N.N. postoji u priči. Iz telefonskih razgovora se da naslutiti. Ne bih govorio o tome ko je, treba dati šansu tužiteljima da se dokažu. Vjerujem da imaju vremena da podignu optužnicu, koju mora potvrditi Sud BiH. Nadam se da će se to završiti na način koji će zadovoljiti građane”, zaključio je Miletić.

Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda Parlamenta BiH, rekao je za N1 da vjeruje kako je bilo kriminalnih radnji u raspodjeli humantarne pomoći.

Kazao je kako su mnoge zemlje pomagale BiH, ali da stiče utisak kako raspodjela nije zadovoljila potrebe svih institucija u BiH.

“Jedan primjer, imate situaciju u Bosanskom Grahovu, gdje živi 2.500 stanovnika, 60 posto je starije od 65 godina, srpske nacionalnosti. Doktor dođe jednom sedmično. Zamislite da u to mjesto upadne korona. Najbliža bolnica je 105 kilometara. Jeste li ih ostavili da umru tamo? Ne mogu da shvatim da se ne može tamo napraviti jedan dom zdravlja. Gdje će se nekome obratiti za pomoć, a ima još takvih općina siguran sam”, rekao je Miletić.

On je istakao da Milorada Dodika cijeni kao političara, jer je pragmatičan, dobar je menadžer, iako se ne slaže s njime u mnogome.

“Nije bilo potrebe da se Borenović obraća Tužilaštvu. Ako su svi iz tužilaštva vidjeli šta je rekao na onoj sjednici NSRS”, rekao je.

Miletić je rekao kako je on bio osumnjičen u predmetu “Reket”, kada su za 24 sata formirane dvije ekipe – koje nisu pronašle niti jednu ilegalnu radnju. U policiji su pregledali sve materijale oko prisluškivanja, nisu našli ništa.

“Tako su trebali da postupe i ovdje. Pa da vide je li se Dodik šalio ili ne. On je često drzak, u TV emisijama je prekrajao granice BiH. Čak i susjednih zemalja. Ja sam takve podatke na CD-u dostavljao Tužilaštvu, da ispita što to radi i narušava integritet BiH. Očigledno je nedodirljiv”, izjavio je Miletić.

Poručio je Miletić kako u Tužilaštvu BiH postoje tužioci koji niti jedne godine nisu ispunili tužilačku normu.

“U suštini, od odjela do odjela, najmanje da jedan tužilac godišnje donese pet odluka. Ima ih koji nijednu godinu nisu ispunili normu. Glavnu tužiteljicu sam pitao da nas upozna, zašto se ne raskida radni odnos s njima. Podatak da smo 89. po korupciji dovoljno govori sam po sebi”, kazao je.

Kazao je da u najboljoj namjeri govori sve kako bi se stanje popravilo, izvrši reforma VSTV-a i napravi iskorak.

“Mora nam pomoći međunarodna zajednica, VSTV je tako napravljen, mnogi nisu mogli pretpostaviti da će se to tijelo tako izvitoperiti u tom smislu. Vjerujem da su mnoge ambasade razočarane jer nisu očekivali da će to biti posljedia njihovog rada”, zaključio je.

(N1)