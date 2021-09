Zlatko Miletić u Pressingu : Ko će objasniti da su Dodik i Čović svojih 400 miliona pošteno zaradili

“Ne vjerujem Vučiću”

“Pored njega imamo i Vučića, vjerovatno je i on predsjednik svih Srba u BiH, što znači da mi imamo pet, pa smo specifični u svijetu. Moram podsjetiti Milanovića da je on tokom izbora za predsjednika Republike Hrvatske, od ovih građana u BiH koji imaju putovnicu Hrvatske dobio 2.701 glas. Skoro za 30.000 glasova manje od Grabar Kitarović. To govori koliko građani mislile koliko je on njihov predsjednik. Milanoviću bi bilo bolje da se bavi pitanjima 400 hiljada ljudi koji su glasali za njega, tu mislim na nacionalne manjine, pomoću čijih glasova je postao predsejdnik Hrvatske. On je razočarao glasače u Hrvatskoj ali i u BiH”, istaknuo je Miletić.

Dodao je i ovo: “Ne bih se iznenadio da se javi i Erdogan i da kaže da je predsjednik Bošnjaka.”

Rekao je i da je Vulin glasnogovornik Aleksandra Vučiča.

“Ono što ne govori Vučić, to govori Vulin. Vrijeđa naše dužnosnike, to je jedno obraćanje koje nema osnovne postulate kulture, ostalo da ne govorim. Administracija Republike Srbije, oni će postati najozbiljniji problem u smislu detabilizacije prilika na Zapadnom Balkanu. To se vidi na primjeru BiH, Crne Gore, Kosova. Sjevernu Makedoniju su malo popustili, ali očigledno ideja “velike Srbije” nije umrla sa Miloševićem, oni se i dalje nadaju da Vučić može napraviti neku novu tvorevinu”, kazao je naš sugovornik.

Šta rade oni kojima su puna usta BiH, prije svega bošnjačka politička elita?

“Teško je komentarisati. Da dovedete građane naše zemlje i da ih po sudovima vuku kome padne na pamet, to je problem samo po sebi. Vučić je posjetio BiH, i evo pod uslovom da je istinita činjenica koju oni iznose, da je eventualno Vranj udario šamarom nekog zatvorenika 1993. godine, je li ono što je radio Vučić dva i po mjeseca u BiH, a po meni je teže krivično djelo, pa zašto on ne odgovara za svoje djelo? On je ovdje dva i po mjeseca boravio na Palama i pisao saopštenja da ne pominjem koje vrste. I kakvu je ulogu imao ovdje, da ne govorim kako je procjenjivao sitauciju u BiH, i kad je mijenjao jednog Srbina za 10 muslimana itd. Mislim da je on isti kao 1992. godine i ja njemu ne vjerujem”, istaknuo je.

Mišljenja je i da je “prazan prostor vrlo uspješno iskoristila Ruska Federacija i da oni imaju neke neraščišćene račune sa njima, i da Ruska Federacija koordinira sve te aktivnosti, da dođe jednostavno do konflikta kad je u pitanju Zapadni Balkan, da bi naštetili vrijednostima Evropske unije, a u konačnici SAD-u.”

Mišljenja je i da Rusija kontrolira hrvatsku politiku.

Koliko ima državljanja Srbije koji su učestvovali u ratu u BiH, upitao ga je voditelj Pressinga Amir Zukić.

“Po nekim procjenama oko 16.000. Sad zamislite kad bi mi hapsili 16.000 ovdje, a ulazilo ih je na različite načine. Oni štite najmanje 10 ljudi od kojih su trojica presuđeni od strane Suda BiH za najteža krivična djela ratnog zločina, pa i genocida, čak dvojica su osumnjičena za ubistvo 1.300 ljudi u Srebrenici”, kazao je.

Objaviti spiskove

Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je branitelje da ne putuju u Srbiju, je li to pravi dogovor u ovom momentu?

“Djelimično jeste. Znači nemaju oni šta da nas pozivaju da idemo ili ne idemo. Krenut ću od jednog primjera koji se desio u BiH, a oni to mogu provjeriti. Po automatizmu ispada da kod se borio za ovu zemlju, posebno ovi koji su odlikovani u ovoj zemlji, a ima nas živih, mi smo za njih svi ratni zločinci. Ako uzmete primjer, uzet ću iz policije, pošto to znam, među prvim u BiH su odlikovani Dragan Vikić, Kemo Ademović, Munja Alibabić, ja, itd. Smijem garantovat za sve te ljude da su se časno borili i branili svoju zemlju. Ni jedan od njih, uključujući Vikića protiv kojeg se vodi ovaj fingirani postupak na Sudu BiH, nikad nisu počinii ni jedno kazneno djelo ratnog zločina, niti su naredili bilo kakvo djelo te vrste”, rekao je Miletić.

Po zadnjim izjavama Vučića, dodao je, nada se da će se ta situacija smiriti i da ćemo se vratiti realizaciji tog protokola iz 2013. godine.

“Znači odogovornost u realizaciji tog protokola imaju Tužiteljstvo i jedno i drugo. U konačnici nek se javno objave spiskovi i onaj ko bude na tom spisku, imaju institucije i u jedmoj i drugoj zemlji, i nek svako odgovora za ono što je počinio u ratu”, naglasio je Miletić.

Delegat Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine i bivši direktor Federalne uprave policije je potom istakao kako se problemi u Bosni i Hercegovini nagomilavaju, kao i kriminal, te kazao kako kao rezultat toga imamo 120 milijardera u BiH. Spomenuo je i da “Dodik i Čović imaju između 300 i 400 miliona”.

Komentarišući snimak u kojem su glavni akteri glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić te direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i HercegovineOsmana Mehmedagića rekao je šta je za njega zabrinjavajuće u navedenom audiosnimku.

“Zabrinjavajuće je vrlo važna rečenica tužiteljice da su nemoćni kod visoke korupcije. Pa šta onda, oni su pošteđeni: Dodik, Čovič? Je li to onda signal da se nastave tako ponašati. Pa ko je moćan ako vi niste?“, naglasio je.

“Neka krenu od mene pa neka provjere koliko ko ima para a ne da kukaju kako nemaju predmeta kad je u pitanju korupcija“, kazao je.

“Između 300 i 400 miliona imaju Dodik i Čović; mislim da ne znaju ni koliko nekretnina imaju. I sad ko će objasniti da su to pošteno zaradili. Ako će se baviti svojim poslom neka krenu od nas, a ne da hvataju dedu koji krade pet metara drva“, istakao je Miletić.

Dodik je poručio da se neće odazvati na saslušanje Tužilaštva BiH zbog prijava za negiranje genocida, a Miletić je rekao kako smatra ni da ga SIPA neće predati.

“Mi moramo stvoriti preduvjete da bi se to uradilo. Svako radi za sebe i nema mnogo korelacije. Znam da OSA teško surađuje s policijskim agencijama, da tu nema povjerenja. Tužiteljstvo radi s pojedinim. Predmet Memić i Dragičević je čisto djelo organizovanog kriminala. Ne treba sud i tužilaštvo hvaliti, oni su dužni to raditi“, poručio je MIletić.

Miletić je u Pressingu kazao i da Bosna i Hercegovina ima najviše prisutnih obavještajnih službi u svijetu te poručio da smo nezaštićeni. Dodao je kako je ovdje lako naći suradnike, pa čak i u dijelu medija i druge službe, ili da naši službenici rade za druge obavještajne agencije.

(N1)