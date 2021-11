Zlatko Miletić otvorio dušu : Komšić, Čović i Radončić u kafani dogovorili da Čović bude član Predsjedništva! Tada je Komšić Čoviću bio dobar! (Video)

-Slušam kako Čović priča o korupciji, pa on bi mogao napisati knjigu o svom kriminalu! Hrvati će za par godina biti nacionalna manjina u BiH! Ne smije samo Dodik biti na listi sankcija, tu moraju biti političari iz svih naroda, najmanje ih 30 ima! Treba im zamrznuti imovinu i zabraniti odlazak bilo gdje! Kako ih nije stid! EUFOR nije u stanju sam sebe da odbrani, a kamoli nas, -ističe u razgovoru sa urednikom i voditeljem Centralnogf dnevnika Face TV Senadom hadžifejzovićem, delegat u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine i bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić.

-Hoću da vjerujem da Srbija i RS vježbaju zbog kriznih situacija, a ne zbog eventualnog rata! Vulin je naružio BiH jer je nezahvalna prema pomoći koju Srbija pruža! Srbija kao vodeća u Otvorenom Balkanu mora pokazati iskrenu namjeru da nema pretenzije prema BiH! Prvo utvrdimo granice između Srbije i BiH, pa ćemo učestvovati u Otvorenom Balkanu! Mislim da rata neće biti! Uslovi u BiH nisu kao 1992. godine! Sukob bi mogao doći samo uz pomoć susjednih zemlja! Nećemo dopustiti da nam se desi rat nakon 25 godina!

Bojim se incidenata u pojedinim područjima! Kada bi u tom slučaju neko bio ranjen ili ubijen to bi moglo eskalirati! Rusija je 2018. htjela da uvede rusku jedinicu na području RS-a! Pitam komandanta EUFOR-a ako se to desi ko će istjerati Ruse?! Bilo bi smirujuće da EUFOR i NATO zauzmu određene tačke i tu stacioniraju malo veće jedinice! Oni znaju koje su to tačke! Brčko je jedna od kritičnih tačaka! EUFOR ima skromne snage u BiH koje neće biti u stanju same sebe da odbrane, a ne da odbrane nas! U BiH ima patriota koji bi branili ovu zemlju! Pozadina svega što se dešava u BiH je kriminal pojedinih ljudi! Tako je počeo rat i 92-te!

Greška je da se sankcije uvedu samo Dodiku! Ako uvedu sankcije samo Dodiku napravit će od njega narodnog heroja! Ja sam za sankcije, neka kazne i mene, dat ću svoj mandat! Koliko Dodik, Čović i Bakir kukaju rekao bih da nemaju hljeba da jedu! Kako ih nije stid?! Jedan od njih je ljubavnicu poslao helikopterom po pasoš u Sarajevo, a državni službenici su je zabavljali dok je čekala! Znam za sve promjene njihovih auta i njihove ljubavnice! Zna međunarodna zajednica koga treba staviti na listu za sankcije! Njima treba zamrznuti imovinu i zabraniti odlazak bilo gdje! EU se ponaša dementno kao 90-ih godina! EU će imati problem unutar Unije zbog fašizma! Rusija koristi to što EU ne radi ništa! Vidite kako Orban sve dobro koordinira! Pijuni Rusije su se probudili! Sav nerad nam je došao na naplatu na zadnjoj sjednici Vijeća UN-a! Mi trebamo građanske i liberalne partije!

O borbi protiv korupcije govori Čović koji bi mogao napisati knjigu o svom kriminalu u BiH! Borba protiv korupcije je potrebna, ali ne na način kako to radi Čović! BiH je potrebna zaštita sva tri naroda! Stranci minimiziraju trenutne probleme! Valjda je prioritet da se riješi problem blokade institucija! Ljudi zaboravljaju da Čović blokira Vladu Federacije tri godine! Je li iko upozorio Čovića da to ne radi?! Međunarodna zajednica se boji bojkota izbora! EU ne može sama sebi skočiti u stomak, jer je Evropski sud presudio! Ostali je vrlo ružan naziv! Zašto su oni manje važni od konstitutivnih naroda?! Moramo ostvariti političko jedinstvo bez obzira na nacionalne razlike!

Predstavnici tri naroda samoprozvane poglavice! Vukanović veći Srbin od Dodika! Zašto Čović mora biti član Predsjedništva?! Neka Trojka kaže ko će biti član Predsjedništva iz bošnjačkog reda naroda! Koga god Trojka izabere lobirat ću za njega! Bio bih sretan da član Predsjedništva ispred Hrvata bude Franjo Topić ili Fra Mirko! Čović dobio mandat u Predsjedništvu u kafani, uz medijaciju Frahrudina Radončića! Komšić, Čović i Radončić u kafani dogovorili da Čović bude član Predsjedništva! Tada je Komšić Čoviću bio dobar! Jedino što je Čović za vrijeme mandata napravio je vila od nekoliko miliona eura!

Ako sam ikoga lažno optužio, spreman sam odgovarati! Ako su spremni odgovarati za criminal, neka slobodno pola bace, za pola ćemo da im sudimo! U Tužilaštvu BiH je dovoljno dati 350 hiljada eura da se predmet obustavi! Ljudi na suđenju su tvrdili da su tužitelje oblačili i davali im pare! Svi ti tužitelji i danas rade! Najopasnije je kada korupcija uđe u pravosuđe! Možda će nam Kajganić pokazati kako se radi! Silajdžićeva stranka nas je o jadu zabavila! Deset godina u hangaru stoji helikopter od 12 miliona eura, a mogu ga koristiti za gašenje požara! Ljudi koji su bili na funkcijama u BiH nisu brinuli o sigurnosti građana! Bili su zaokupljeni ličnim interesima!

Vikić nije napravio kazneno djelo za koje se tereti! Znam ko je izvršilac tog djela i gdje živi! Ako osude Vikića, neka slobodno i mene osude! Neka čuju Komšić i Izetbegović kako se zapošljavaju švalerke! Na razgovoru za posao su Maju, kćerku mog prijatelja koji je poginuo u ratu, pitali da im objasni kako joj je otac Srbin poginuo na ovoj strani! Borac Rasim koji ima srce ko kanta na ulici prodaje brašno za marku! Ne treba mom Rasimu Porše, njemu treba da živi normalno! Maji treba bilo kakav posao!

Nama trebaju oficiri policije! Ovi fakulteti koje imamo ne uče ljude kako da rukovode! Moramo se osigurati da nam više niko ništa ne može! Trenutno među narodom vlada strah! Ako narod vidi da ovdje postoji razvnoteža sile neće se bojati! Nijedna zemlja u okruženju nema srce kao mi! Goloruki smo se odbranili! Sreo sam čovjeka u maskirnoj uniformi i kada sam ga pitao zna li da je rat završio, odgovorio mi je da nema šta drugo obući! Milanoviću poručujem da nam plate milijardu i po za struju koju su nam uzeli kako bi naši građani imali kruha! I neka nam vrate Hrvate koji su otišli iz BiH! U BiH Hrvati će za par godina biti nacionalna manjina! Zbog toga Hrvate treba zaštiti Ustavom, a ne da bi Čović bio član Predsjedništva!-, ističe na kraju Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine i bivši direktor Federalne uprave policije.

(Kliker.info-Face TV)