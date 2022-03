Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda BiH : Ovaj prostor nikad nije oskudijevao budalama

“Ne znači da je BiH u punoj boljoj poziciji od zemalja koje su se pojavile na spisku Vladimira Putina”, istakao je Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda BiH, u Rezimeu.

“Mislim da će u najvećem izazovu u ovoj prilici biti Crna Gora. Mislim da će se te mjere prije svega odnositi na ekonomske, pa i neke energetske mjere. Imajući u vidu činjenicu da od ovih manjih zemalja u jugoistočnoj Evropi da u Crnoj Gori najviše ima proruskih pristalica, mislim da će tu biti znatnih problema u narednom periodu.”

Smatra da, s obzirom na maksimalističke ciljeve koje postavlja Ruska Federacija prema Ukrajincima, za sada od pregovora neće biti ništa.

“Mislim da će biti jako veliki uspjeh makar u ovim gradovima koji su okupirani ili okruženi od strane Ruske Federacije da će dozvoliti potpuni prilaz i izlazak ljudi koji ne trebaju tamo da budu. S obzirom da Putin ovom prilikom, nakon ove brutalne agresije koju je izvršio na Ukrajinu, te mjere koje on zahtijeva i traži ja mislim da nisu prihvatljive za ukrajinske braniocei da od toga u ovom trenutku nema ništa.”

Ovaj prostor nikad nije oskudijevao budalama

O mogućoj destabilizaciji situacije u BiH Miletić kaže da je Ruska Federacija u prethodnih deset godina dosta proširila svoj uticaj, ne samo kad je u pitanju BiH već inače prostor jugoistočne Evrope.

“I to prevashodno zahvaljujući njihovoj agresivnoj vanjskoj politici. Nažalost, na području svih zemalja bivše Jugoslavije, oni su jednostavno u svim tim sredinama uspjeli pronaći pojedince, odnosno osobe, prvenstveno zbog njihovog koruptivnog ponašanja, sa kojima su uspjeli da postignu određene političke ciljeve ili da dobiju određene simpatije. Znači kad krenete od Republike Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, sasvim je izvjesno to da su oni napravili jedan veliki prodor kad su u pitanju zemlje Balkana. Naravno i BiH je u toj čitavoj igri i nažalost ovaj prostor nikad nije oskudijevao budalama koje malo vode računa o vlastitim građanima već o tuđim interesima. Oni su naišli na plodno tlo i mi se jednostavno sad bavimo posljedicama čitavih tih dešavanja.”

Naglašava da građani BiH ne trebaju biti zabrinuti zbog dodatnih snaga EUFOR-a koje su stigle u našu zemlju.

“Te snage su garant sigurnosti, integriteta i suvereniteta BiH. Sad trenutno tih pripadnika imamo 1.100 ukupno na području BiH. Ja bih zamolio predstavnike međunarodne zajednice da u potpunosti popune kadar vojnicima misije Althea jer je to krucijalno za BiH. Bolje da djeluju preventivno i u smislu odvraćanja nego da se sutra bavimo nekim incidentima ili sukobima. Mislim da je u ovom trenutku najbitnije da se pokriju neke najznačajnije tačke, tu mislim na aerodrome, na distrikt Brčko, na jedan dio istočne granice BiH,prvenstveno sa Republikom Srbijom.Želim da zamolim predstavnike EU da razmisle kako da zemljama Zapadnog Balkana omoguće brži pristup EU.”

Nije vrijeme da živimo u panici

Na pitanje da li opravdan strah građana od rata, odgovara: “Po Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH međunarodne snage ovdje imaju mandat da zaštite integritet i suverenitet BiH. I u tom smislu trebaju da osjećaju veću sigurnost. Bez obzira na tu činjenicu, građani očigledno osjećaju određeni strah, što nije nenormalno. Jedna dio građana taj strah pokazuje na način da odlazi iz ove zemlje, drugi dio to pokazuje tako što kupuje namirnice. Ja mislim da nije vrijeme da živimo u panici. Ne smijemo dopustiti da nad nama svima nadvlada ta emocija. Nada u bolje sutra mora biti jača od straha koji osjećamo. U ovoj zemlji ima jako puno dobrih ljudi svih nacionalnosti i ja vjerujem da ćemo ovu situaciju prevazići.”

Miletić kaže da želi da vjeruje da poziv Srbije na vojne vježbe nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom.

“Republika Srbija je suverena država i ima pravo da se bavi i pozivanjem osoba u tu svrhu, tako da hoću da vjerujem da prevashodno oni vježbaju neke stvari koje su njima potrebne, a da nisu usmjerene prema BiH.”

Ističe da se može samo pretpostaviti kakve će posljedice agresije na Ukrajinu biti u finansijskom smislu.

“Ovo će sigurno biti najveća humanitarna katastrofa od Drugog svjetskog rata do danas. Prekjučer sam čuo Dodika kako otprilike kaže ukoliko se desi da EU uvede sankcije RS-u, da će on izvršiti samoproglašenje države Republike Srpske što bi bilo, prije svega, pogubno po njega, a najviše posljedica toga bi osjetio srpski narod u RS-u i BiH. Ja se ipak nadam da će prevladati razum, da ima dovoljno dobrih i pametnih ljudi u RS-u da to Miloradu Dodiku neće dozvoliti, bez obzira šta se on dogovarao sa predstavnicima Ruske Federacije.”

EU da nam da kandidatski status

Smatra da je manevarski prostor Miloradu Dodiku sužen i da je ova situacija, koliko god to apsurdno izgledalo, dobra.

“Da izađe na čistac ko je za koga u ovoj priči. Mislim da uopšte nije pitanje za koga vi navijate, ovdje se radi o civilizacijskim vrijednostima, o borbi između dobra i zla. Ubijeđen sam da će kad tad dobro pobijediti zlo.”

O blokadi državnih institucija Miletić kaže da je situacija u parlamentarnim klupama vrlo loša.

“Oni već tri godine pokušavaju na svaki mogući način da minimiziraju uticaj ili značaj institucija BiH. Niti ih interesuje industrija, privreda, cijene, ponašaju se tako da jedan dio ovlasti žele na silu da prebace na entitete.”

Naglašava da od EU očekuje da nam da kandidatski status.

“Međutim EU ne shvata da mi jednostavno nećemo pomaći s mrtve tačke i da nam daju olakšan taj put. Prije toga ih molim da ovih 50-ak kriminalaca, kleptomana koji vode vlast u ovoj zemlji 25 godina, svih nacionalnosti, od Dodika pa nadalje, da nam ih maknu i da završe tamo gdje im je mjesto. Da daju priliku nekim novim ljudima.”

Nadam se da će se Christian Schmidt uključiti

Miletić navodi da kod predstavnika međunarodne zajednice imaju spremne ograničene izmjene Ustava BiH i izmjene Izbornog zakona.

“Da li će međunarodna zajednica izvršiti dodatni pritisak na pregovarače, zaista ne znam. U ovom trenutku je mnogo značajniji taj sigurnosni aspekt, da se riješi situacija u BiH i regiji, pa tek onda možda se pristupi tome. Mislim da ima sve manje vremena da se ozbiljno to pitanje dovede do kraja. Ova tri medijatora, ja ipak od njih očekujem da postupaju onako kako bi uradili u svojim zemljama.”

Na pitanje čime se bavi Christian Schmidt, kaže: “Nadam se da će se i on uključiti u raspetljavanje svega ovoga. Očigledno dačovjek očekuje signal ili neku veću podršku međunarodne zajednice da bi povukao konkretne poteze. Ja sam mislio da će pojedine odluke Skupštine RS-a poništiti, ali to se do danas nije desilo.”

“Jako sam zainteresovan da napravimo neki zajednički pokret što je moguće više političkih partija jer je to jedini način da ove kleptomane skinemo sa vlasti”, zaključio je Miletić.

(Kliker.info-FTV)