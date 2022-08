Zlatko Lagumdžija u Washingtonu : “Schmidov prijedlog vodi prema podjeli zemlje. To bi od USK napravilo ‘pojas Gaze’!”

Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i nekadašnji lider SDP-a Zlatko Lagumdžija govorio je o stanju u Bosni i Hercegovini i krizi koja je trenutno aktuelna na panel diskusiji koja je organizovana na Univerzitetu Johns Hopkins u Washingtonu. Razgovor s Lagumdžijom o aktuelnim pitanjima vodio je nekadašnji američki izaslanik i aktuelni profesor na ovom Univerzitetu Edward P. Joseph.

“Ukrajinci se bore danas za sve nas, za sve nas bez obzira ko smo, pa i za nas na Balkanu i u BiH, ne zbog nas nego zbog samih sebe. Ono što danas radi Putin u Ukrajini je identično onome što je Milošević radio 1992. Bosni i Hercegovini, to je danas ono što Putin radi Ukrajini. Danas je možda priča o “bošnjačko-hrvatskom pitanju”, ali mislim da je sada priča o tome ko vodi zemlju Dodik, Čović, Izetbegović i Komšić koji imaju 2/3 u svim parlamentima i ako žele nešto da promijene to mogu uraditi preko noći, ali oni to ne žele jer je onda to način za njih da budu reizabrani na izborima 2. oktobra. Želim podvući da dok mi pričamo o ovome, oni koji vode zemlju oni pričaju o strahovim, potencijalnim sukobima, prijetnjama i žele zadržati svoje birače u svojim grupama bez obzira da li su etničke ili vjerske. Da li iko danas dva mjeseca do izbora govori o krizi ekonomije, zdravlja, radnih mjesta, penzija, niko o tome ne govori a bilo gdje drugdje bi se o tome govorilo u predizbornoj kampanji”, kazao je Lagumdžija.

Lagumdžija je kazao kako ove četiri partije naziva “Braćom Dalton” u kojima onaj najviši nije i najpametniji, a osvojili su na proteklim izborima oko 32% glasova odnosno 16% od ukupnog broja potencijalnih birača. Bivši šef diplomatije je naveo i rezultate jednog istraživanja koje je kazalo kako su bh. politički lideri prilično nepopularni u zemlji te da je pitao one koji su provodili tu anketu zašto nisu pitali koliko ljudi podržavaju lidere mafijaških grupa uz pojašnjenje da oni ne bi imali toliko malu podršku koliko imaju bh. političari. Lagumdžija je komentarisao i prijedlog o promjenama izbornog zakona koji je predložio visoki predstavnik kako kaže Lagumdžija preko medija.

“Ako govorimo o Schmidtovom prijedlogu, za koji on kaže da nikada nije stavljen na sto tako da mi se čini da uvijek govorim o duhu prijedlogu, taj prijedlog se našao u javnosti tako jer ga je dao medijima i to kredibilnim medijima. Kada sam vidio taj prijedlog u medijima, provjerio sam kod ljudi koji su to objavili i rekli su mi da su dobili od kredibilnih izvora, nisam pitao ko su izvori. Od Daytona znamo da se vrag uvijek krije u detaljima. Nazvao sam nekoliko lidera političkih partija koji su pregovarali u Neumu i pričao sam s njima jer sam želio znati šta misle o ovome. Niko od njih nije vidio taj prijedlog i nisu znali o čemu se radi, kada sam ih pitao o detaljima, rekli su mi da ne znaju o čemu se radi niti su mi mogli odgovoriti na pitanja koja sam imao. Jedan detalj za koji su se ljudi zakačili je bio element o 3% cenzusa i o predstavljanju ljudi u Domu naroda i odmah je bilo jasno da to neće proći jer u pet od deset kantona u Federaciji 75% ljudi predstavljeno u tih pet kantona i nema potrebe da brinete o ostalih pola zemlje. Također, niko od lidera Izetbegović, Komšić ili Čović se nije suprostavio prijedlogu o načinu izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije jer je taj prijedlog išao na ruku etnonacionalnim partijama i na taj način ne biste imali jednopartijski sistem nego biste imali tro-etnonacionalni sistem biranja” kazao je Lagumdžija.

Lagumdžiji je bio zanimljiv i dogovor s Izetbegović-Čović odnosno mostarski dogovor za koji kaže da bi vodio u cementiranje podjele u Federaciji, te je dodao da bi Schmidtovo nametanje odluke samo dovelo do jačanja mononacionalnih partija koje bi išlo protiv multietničkih partija u Bosni i Hercegovini. “Braća Dalton” nisu zainteresovani za rješavanje problema, pitanje je ko je onaj ko je zainteresovan za dijalog.

“Pokušavam uraditi koliko mogu da se pokrene taj dijalog. Ali, ova četvorica koja upravljaju zemljom su oteli raspravu o tome šta će uraditi Schmidt, a ne znamo šta je Schmidtov plan. Danas u BiH nemamo raspravu o stvarnim problemima, znamo da će biti teška zemlja, i trebali bismo pitati ljude koji se kandiduju na izborima o tome šta će biti sa inflacijom ili drugim problemima, ali mi smo fokusirani na ideje koje bi mogle doći u ovom prijedlogu. Dodik apsolutno pokušava da uništi zemlju, oni nije samo viši od Putina, on je veći Putin od Putina, Putin pokušava da bude cool momak, Dodik ne želi da bude cool momak. Bio je nedavno u Izraelu i rekao je da se Srbi moraju boriti protiv Bošnjaka onako kako se Izraelci bore protiv terorista. Čović je pametniji od njega, on želi svoj dio teritorija, neki kažu da žele treći entitet. Čović ga ne želi zvanično. Uvijek se pitam zašto treći entitet, zašto ne drugi entitet, koncept trećeg entiteta je podjela zemlje, to je Schmidov prijedlog i on vodi prema podjeli zemlje. To bi od USK napravilo “pojas Gaze”. Cijeli koncept promjena izbornog zakona izgleda kao da su “ljudi pogrešno parkirani” i da bi se ljudi onda sveli na to da moraju pobijediti unutar vaše etničke grupe”, stava je Lagumdžija.

Lagumdžija je nekoliko puta ponovo kako zvanično ne postoji “Schmidtov prijedlog” jer prijedlog o kojem se priča je lebdeći prijedlog koji nema ni oca ni majke, ali se o njemu priča.

“Kada je u pitanju slučaj ‘Ljubić’ to vam je kao švedski sto, odete i uzmete ono što vas zanima. Ta presuda je jedna od mnogih koje nisu dosada realizovane. Moram reći da je Čović pametan igrač, nikada nisam glasao za njega nismo iz iste političke ekipe, ali on je veoma pametan igrač. Ali tu je i slučaj ‘Sejdić-Finci’ koji je trebao dati prava za više od 100,000 ljudi koji ne pripadaju ni jednoj od velikih skupina i za koju je presudilo nekoliko različitih sudova. Zahvaljujući Amerikancima mi imamo ‘ludi Ustav’ koji je kreiran u Daytonu u kojem je Evropska konvencija o ljudskim pravima dio Ustava, nadam se da SAD nikada neće imati daytonski Ustav jer ćete onda biti u velikom… Slično kažem i ljudima u Švicarskoj jer da kada bi imali takav Ustav onda bi se raspali već tri puta u posljednjih 25 godina. Sada ne možemo promijeniti Ustav da bismo ispunili ‘Sejdić-Finci’ jer trebamo dvije trećine glasova da se promijeni Ustav i etnonacionalne partije to ne žele jer onda neće postojati. Kada smo krenuli pričati o tome onda se pojavio slučaj ‘Ljubić’, a sve je krenulo od toga jer Komšić nije legitiman i onda smo došli do promjena načina biranja vlade i povećanja minimuma sa 6 na 8 da bi se izabrala vlada u Federaciji. Kada je Komšić prvi put izabran u Predsjedništvo tada to Čoviću nije smetalo jer je SDP imao veliku većinu Hrvata iako je HDZ bio u većini”, rekao je Lagumdžija.

Bivši šef SDP-a je kazao da ono što Čović radi jeste da se uvede način na koji će Hrvati braniti vitalne nacionalne interese Hrvata i obrnuto kod Bošnjaka i to vodi prema nečemu veoma opasnom. Dva puta sam glasao za Komšića jer kada je biran prva dva puta značajan broj Hrvata je tada glasao za njega, treći put to nije bio slučaj, ali to razumijem, ali opet on je legalno izabran, poručio je Zlatko Lagumdžija.

Također je kazao da su uvijek moguće manipulacije kada se bira hrvatski ili bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa i da Hrvati izaberu bošnjačkog člana ili da Hrvati i Bošnjaci u RS-u izaberu srpskog člana Predsjedništva jer jedino mogu glasati za njega.

“Mislim da je Schmidt mogao ranije praviti ‘tehničke izmjene’ izbornog zakona, mogao je mnogo lakše promijeniti recimo pitanje uvođenje skenera i kamera koje bi promijenile rezultate na izborima. Mogao je promijeniti brojne stvari prije nego su raspisani izbori, ali sada ne znamo po kojim će pravilima biti brojani rezultati jer se rezultati mijenjaju u posljednjem trenutku. To bi bilo kao da u američkom fudbalu ili bejzbolu mijenjate pravila igre kada je igra već počela. To se ne bi smjelo raditi biračima. Pravilo ‘6 na 8’ neće imati uticaja na ove izbore, ali će osigurati Dodiku, Čoviću i Izetbegoviću da upravljaju zemljom u narednim decenijama i to će dovesti da se ljudi iz BiH ‘parkiraju’ u drugim dijelovima svijeta”, rekao je Lagumdžija.

Lagumdžija je pozvao okupljene da ne podrže bilo kakvu segregaciju u Bosni i Hercegovini i njeno uvođenje na mala vrata, a posebno ne po modelu koji je u SAD-u nekada uvodio guverner Alabame Wallace.

(Kliker.info-N1)