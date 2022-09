Zlatko Lagumdžija u Pressingu : Zastrašujuća izjava turskog predsjednika Erdogana u Sarajevu

Zlatko Lagumdžija, bivši šef bh. diplomatije, dugogodišnji predsjednik SDP-a, a sada neformalni lider nove koalicije Socijaldemokrati BiH – Zeleni pokret, gostujući u Pressingu kazao je da je turski predsjendik Tayyip Recep Erdogan tokom posjete Bosni i Hercegovini dao “zastrašujuću izjavu” kada je poručio Bošnjacima da ne vjeruju Zapadu. Lagumdžija je upitao šta je onda alternativa.

Erdogan je tokom posjete Sarajevu kazao da “Zapad postoji da bi podijelio i iscjepao muslimane”?

To je jedna zastrašujuća izjava. Erdogan je svjetski državnik. On je osigurao da ukrajinsko žito ide prema gladnoj Africi. Radi se o vrlo ozbiljnom čovjeku i ta njegova izjava je duboka pogubna za BiH. To je čista poruka Bošnjacima da ne vjeruju Zapadu. Ko je alternativa Zapada? Alija Izetbegović je spajao muslimane u svijetu, mogao je iz Teherana otići u Rijad itd. Bakir Izetbegović je upao u procijep podjela u muslimanskom svijetu. U Egiptu nemamo ni ambasadora, ušli smo u procijep između Teherana i Rijada. Njegov rahmetli otac je 1996. svojom rukom napisao na plakatu, pomnožili su nas sa nulom tada na izborima, “nas podržava i Istok i Zapad”. Na toj kampanji je SDA pomeo sve i nas i druge. 26 godina nakon toga smo došli u situaciju da nas ne podržava ni Istok ni Zapad. Dovodimo Erdogana da nam šalje poruke da se trebamo plašiti Zapada.

Novi protesti ispred OHR-a. Visoki predsatvnik više nema podršku Njemačke i Velike Britanije za izmjene Izbornog zakona. Šta se desilo?

Pošto utakmica još uvijek traje, i sam igram u toj utakmici, ne bih ulazio u detalje koji su delikatni. Važno je što je Schmidt zaustavio svoj prvobitni naum. Vi (N1) ste objavili sve tačno. dobili ste dovoljno toga, ali niste dobili sve. Tu se vidjelo da se moglo otići u krivom smjeru. Mogao se otvoriti prostor za dovršavanje etničkog čišćenja mirnim putem. Ja sam u svijetu razgovara na mnogim adresama i dao sam im do znanja da stvari ne mogu prelomiti preko koljena. To što su Bošnajci u Goraždu ukrali lažnim predstavljanjem jedno mjesto Hrvatima je jedini argument Čovića. Desilo se, kada ste vi izašli sa dokumentom, da sam zvao nekoliko adresa i pitao šta je ovo. Vidio sam da mnogi koji su učestvovali u pregovorima nisu znali šta se desilo. I to se zaustavilo. Ono št mi je smetalo da su odgovorni ljudi koji predstavljaju bh. političku scenu već sutra morali se organizovati i biti na pet najbitnijih adresa – Berlinu, Londonu, Vašingtonu, Njujorku i Briselu.

Vi idete često po svijetu. Da li je to privatno i ko to plaća?

Više putujem po svijetu nego kada sam bio ministar vanjskih poslova. Najviše putovanja finansiram kao neko ko radi u Madridskom klubu. Sad idem na margine UN-a.

Da li vas je neko zvao iz našeg Ministarstva vanjskih poslova i pitao za savjet?

Normalno da nije. Volim ovu zemlji i imam mogućnosti, imam dovoljno poznanstava i u okviru projekata idem po svijetu da promovišem BiH u koju vjerujem. Zašto kad je Joe Biden dišao za američkog predsjednika niko iz naše zemlje nije se sreo s njim. Imam Bidena i državnog sekretara Blinkena koji znaju više o BiH nego iko u historiji američke administracije. Niko od naših ih još nije vidio. Ja to ne razumijem. U šali kažem, mada je ozbiljna stvar – bolje bi bilo da se reis Kavazović najavi kod Blinkena i kazao da Turković više hoda po džamijama mjesto njega, pa da onda on treba zvati State Department. Reis je veći sekularista i Bosanac i Hercegovac, pored toga što je Bošnjak i vrhovni poglavar IZ-a, nego mnogi ljudi u SDA koji vode ovu zemlju. I to je naša tragedija.

“Znam da će biti reakcija na ovo što kažem, Vojin Mijatović je kandidat Milorada Dodika na izborima”, rako je Lagumdžija u komentaru kandidature Mijatovića za člana Predsjedništva BiH.

Lagumdžija je rekao kako odgovorno tvrdi da je kandidatura Vojina Mijatovića (SDP) u službi Milorada Dodika.

“Mijatović nije SDP kandidat, on je Dodikov kandidat i to odgovorno tvrdim. Kada je najavljena ta kampanja, najavljivali su da će registrovati pola miliona birača iz dijaspore, a imate ih četiri hiljade manje nego prošle izbore. Par desetina glasova se otići na tu stranu i nećete dobiti ništa”, kaže Lagumdžija.

Dodao je da je to puko rasipanje glasova koji će samo pomoći Dodiku da njihov kandidat dođe do Predsjedništva.

Komentirajući izjavu Milorada Dodika da čeka pogodan momenat na međunarodnoj sceni kako bi proglasio nezavisnost RS, Lagumdžija je naglasio kako je potrebno da budemo svi svjesni da nije svjedno da li će biti Cvijanović ili Šarović ili Izetbegović ili Bećirović i sl.

“Nije svejedno ko će doći os Srba u Predsjedništvo, Cvijanović ili Šarović. Dodik provocira taj trenutak. Cvijanović je u stanju da odigra tu priču. Šarović nije čovjek sukoba i da nisu svi Srbi isti, kako matrica kaže populistička.”, rekao je.

“Komšić je nesretan što mu je Krišto protukandidat”

Referirao se i na kandidaturu Željka Komšića (DF) podsjetivši da je Komšić rekao da će se kandidovati za Predsjedništvo samo ako mu oponent bude Dragan Čović (HDZ). Borjana Krišto je kandidatkinja HDZ-a, a Komšić je i dalje kandidat.

“Komšić je nesretan što mu je Krišto protukandidat jer je tehnički slabija. Sad Komšić pokušava da zaustavi visokog predstavnika Christiana Schmidta i udara na njega. Sad je on problem. Paradoksalna situacija je da Dodik i Komšić udaraju na Schmidta. Treba im protivnik da bi dobili izbore”, mišljenja je Lagnumdžija.

Naveo je i to kako je Komšić da je u službi SDA, te da je napustio SDP na poziv SDA.

“SDP se utrkuje sa SDA ko je veći bošnjački patriota”

Mnogo reakcija je izazvao nedavno fra Ivo Marković koji je rekao da je bošnjački nacionalizam opasan i da vodi zemlju u nestanak. Isto tako, kritikovao je Željka Komšića kao kandidata iz reda hrvatskog naroda.

“Fra Ivo Marković je rekoa da je on glasao dva puta za Komšića dok nije shvatio u šta se to pretvorilo. Ja sam s njim istomišljenik. I ja sam dva puta glasao jer sam vjerovao u to. Mi smo 2006. izašli sa Komšićem kao kandidatom i sve smo dali podršku da pobijedi. Uvjereni da razumije BiH na drugačiji način. 2006. kao i 2010. SDP je bio druga stranka po broju Hrvata. Danas se SDP takmiči sa SDA kako da bude patriotska bošnjačka stranka. Ne postoji suštinski multietnička stranka, jednio Naša stranka. Uvjeren sam da Naša stranka i NiP jedini neće u koaliciju sa SDA”, kaže Lagumdžija.

Gostujući u novoj sezoni emisije Pressing, Zlatko Lagumdžija je rekao je da nije slučajno da je BH Telecom baš 1. septembra sa svoje platforme izbacio program N1 televizije i da je to očigledna politička igra. BH Telecom je na svojoj platformi Moja TV 1. septembra ukinuo kanale N1 televizije i Sport Kluba. Lagumdžija kaže da je to ciljano i planski urađeno te da iza svega stoji SDA. “Naučili od Vučića, a o danas vama rade. Ovdje su odlučili da se to uradi 1. septembra, a to znači da su malo nervozni. Laki je malo nervozan. Imaju sreću da imaju ovakvu opoziciju kakvu imaju. U konkretnom slučaju vas je ukinula SDA, što ne znači da vas neki novi ne bi ukinuli”, kaže Lagumdžija. Zlatko Lagumdžija, bivši šef bh. diplomatije, kazao je potom da i među bošnjačkim političarima postoje oni koji su za podjelu Bosne i Hercegovine dodavši da se ipak radi o malom broju ljudi.

U Izrael nije otišao niko od bh. reprezentacije, ali jeste Dodik i Čović. Nakon toga se desio stav izraelskog ambasadora koji je podržao sporne promjene Izbornog zakona? Oni su očigledno odlučili da iskoriste anesteziju u kojoj se nalazi bh. diplomatija. Mi moramo postaviti pitanje sebi što nismo ništa uradili na tom planu. Banalna stvar – odlaskom Zvizdića sa mjesta predsjedavajućeg Vijeća ministara, tada se zbog internih razloga čovjek broj 2 u Ambasadi BiH u Vašingtonu, Bošnjak, vratio u zemlju. Dodik je tamo poslao ambasadora, a mi od tada u Vašingtonu nismo imali nijednog karijernog diplomatu visokog ranga Bošnjaka. Tri godine za vrijeme Bidenove vlasti u Vašington ne šaljemo diplomatu. Zašto je to tako? Jel oni to ne rade zato što ne znaju ili to svjesno (ne)rade? BiH svjesno ruše Dodik i Čović i politike Zagreba i Beograda koje su presuđene u Haagu. Dodik je veći Putin od Putina, i po gabaritima. Imate Čovića koji u Berlinu ne može naći sagovornika i u toj situaciji bh. politički faktor se pretvorio u treću stranu u sukobu. Zbog čega? Zbog nesposobnosti i zbog toga što među Bošnjacima postoji određeni broj, ne veliki, ljudi koji bi bili spremni podijeliti zemlju, ali da nisu oni krivi. U SDA i nekim drugim strankama imate takve ljude. Ne smiju to svome biračkom tijelu da kažu jer među Bošnjacima ne postoji spremnost da se dijeli ova zemlja. Oni bi bili sretni da uzmu svoje parče livada što bi bilo pogubno. I to je razlog zašto hodam privatno po svijetu. Pitate li američke dužnosnike zašto se stvari vraćaju na Vašingtonski sporazum? Mislim da je to pogrešan put. Oni to rade po jednostavnom modelu da Bošnjake i Hrvate treba spojiti na način kako su to riješiti devedesetih, a onda će RS. Ja sam im rekao da je to pogrešno. Šta očekujete da će se desiti nakon izbora, neki novi dogovor o BiH? Nisu naša četvorica braće Dalton naša sudbina. Želimo cijelom svijetu kazata nemojte to raditi jer ćete napraviti destabilizaciju Balkana i onda će se to i vama desiti. Može li Denis Bećirović pobijediti Bakira Izetbegovića? Između tri mjesta u borbi za Predsjedništvo će biti nikada manja razlika u pobjedi. Za sva tri mjesta ta razlika neće biti veća od 20.000 glasova. Poruka za kraj? Jako je važno ko će biti u Parlamentu BiH i ko će u entitetskim parlamentima sklopiti većinu da pregovara sa međunarodnom zajednicom o tome kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo praviti. Naša budućnost je Evropska unija i NATO. Nama trebaju pregovori pod okriljem EU i SAD-a.

(Kliker.info-N1)