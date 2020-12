Zlatko Lagumdžija u Pressingu: Ovo nije normalno i ovo će pasti (VIDEO

Zlatko Lagumdžija, bivši šef bosanskohercegovačke diplomatije, rekao je večeras u Pressingu da situacija u Bosni i Hercegovini s ovakvim uređenjem – nije prirodna niti normalna i da će se to kad – tad promijeniti.

On je proteklih dana učestvovao na skupovima o Dejtonskom sporazumu, a kako je večeras istakao, sve što nije prirodno, prije ili poslije bude odbačeno.

‘‘Sve što nije prirodno, prije ili poslije, priroda, Bog ili neka sila – odbaci. Sve ovo što se nama dešava, ovo nije prirodno, ovo nije normalno i ovo će pasti. Vraćamo se na onu priču iz ‘92, to sam jučer i rekao na skupu u Zagrebu. Ono što je interesantno, čitav skup je sazvan u ozračju onoga što Dragan Čović i HDZ govore: da trebamo biti podijeljeni na tri stoke s čobanima. I onda kad se smirimo, Evropa će nas pustiti naprijed, i skup je u suštini s tim konceptom. Moram priznati da je Haris SIlajdžić imao jedan izvanredan pristup. Evidentno je bilo da to, predstavnici Hrvatske i tu ste imali jedan broj ljudi koji su s pravne tačke gledališta govorili da treba da se vratimo konstitutivnosti. S druge strane, Borrell je govorio o pravima i vladavini prava. Za mene je najupečatljiviji bio istup Chrisa HIlla. Moja jednostavna opservacija je bila: otkud vama da umjesto ljudskih prava i sekularne građanske države, vraćate na dnevni red boljševičke koncepte stare sto godina i nudite nam konstitutivnost koja nigdje na svijetu ne postoji. Ima samo jedno obrazloženje, ako je to zbog toga što ne možete da prihvatite da muslimani mogu živjeti u građanskoj državi u Evropi, onda očigledno imate problem s muslimanima. Ako bosanski muslimani žele da budu građani Evropske unije, ako nama ne smeta da budemo tamo, otkud vama pravo da od nas paravite specijalne slučajeve koji treba da žive kao tri stoke s čobanima”, ispričao je večeras Lagumdžija.

Govoreći o izjavama hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, gost N1 je rekao da se radi o, blago rečeno, nekulturnim navodima.

‘‘Jedna izjava koja je najblaže rečeno – nekulturna. Ne možete tako govoriti pa onda tvrditi da govorite o evropskoj vrijednosti. Nisam se osjetio uvrijeđenim”, istakao je on.

‘‘Zar ne vidite o kakvom uličarskom jeziku se radi, ali to stvarno više govori o njemu samom i možda bi trebao na kauč da legne i da vidi da on nema tih problema o kojima govori: ”šitovima” i šmrkovima”, poručio je Lagumdžija.

Podsjećamo, hrvatski predsjednik prije nekoliko dana je govoreći o BiH poručio da je ”građanska država daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem”.

Ova izjava izazvala je brojne reakcije u domaćoj javnosti.

Bivši ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija rekao je večeras u Pressingu da je odluka dva člana Predsjedništva BiH da odbiju susret s ruskim ministrom vanjskih poslova – bila ispravna, ali je istakao da je sve do donošenja te odluke bilo pogrešno.

Gost Pressinga je rekao da se Bosna i Hercegovina ne svrstava ni prema Rusiji ni prema Zapadu i da se ovdje ne radi o tome.



”Nije se znalo ko pije, a ko plaća. Zašto je Bisera Turković prihvatila da se sastane? To je potpuna površnost. Ne možete vi igrati protiv ozbiljnog tima tako što ćete igrati kao seoski i da svi trče na loptu. Prvo su trebali učiniti sve da do toga ne dođe. Nije Lavrov njih iznenadio, i nije ovo prvi čovjek koji je došao do Dodika, a da nije bilo državne zastave. Napravili su ispravan potez u 9 ujutro kad su rekli da neće s njim. Sve do 9 je Bože sačuvaj”, rekao je.



Komentarišući današnju informaciju o ruskom zavrtanju plina, gost N1 je rekao da se on plaši ”drugih plinskih sukoba”.



”Ne plašim se ja ovog zavrtanja plina, već da smo nepripremljeni za druge plinske sukobe. Ne bi me začudilo da Rusi kažu da je to greška, a ovdje se 24 sata strava saljevala i onda će ovi reći, ma ne. Zabrinjava me nedržavničko ponašanje bez vizije”, istakao je on.

‘‘Lavrov je tačno uradio ono što je uradio. Ovi igrači ovdje su trebali znati da imaju posla s Lavrovim. Ovo je na neki način propuštena šansa da se ne radi više tako”, poručio je Lagumdžija.



Potom je govorio o važnost izbora Joe Bidena za novog predsjednika Sjedinjenih Država u kontekstu Bosne i Hercegovine, ponovivši stav da će to biti administracija koja odlično zna ”ko smo mi”.



‘‘Biden je prvi predsjednik kojem neće trebati savjetnik da zna šta se ovdje dešava”, rekao je on podsjetivši da je Biden po izboru, u razgovorima s ostalim svjetskim liderima potcrtao značaj Zapadnog Balkana.



Izrazio je brigu da Bosna i Hercegovina nije spremna za dolazak nove američke administracije.

Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić odbili su da se jučer u Sarajevu sastanu sa ministrom vanjskih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom zbog, kako je navedeno u pojašnjenju, nepoštovanja institucija Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj izazvao je brojne reakcije. Vijest su prenijeli i brojni svjetski mediji.

Najjača karta bošnjačke i bosanskohercegovačke političke elite u BiH su Joe Biden i Angela Merkel, poručio je to u Pressingu na N1 Zlatko Lagumždija, bivši ministar vanjskih poslova BiH.

Prema njegovim riječima – bošnjačka i bosanskohercegovačka politika su u rasulu, kako u idejnom, intelektualnom – tako i u liderskom smislu.

“Iskreno mislim da nas je Bog pogledao sa Bidenom i Merkel. Te dvije politike su u rasulu, idejnom, intelektualnom, liderskom. Postoji bh. politika, ona je ta koja je očuvala BiH u političkom smislu, zajedno sa patriotama i većinom Bošnjaka, ogromnim brojem Srba i Hrvata. Zahvaljujući bh. politici, platformi tadašnjeg Predsjedništva BIH – na toj politici je ostala država. Odbranjena je s ljudima koji su se borili za domove. U političkom smislu – to je bh. politika”, rekao je Lagumdžija.

Tvrdi da je BiH u kojoj ta politika nestaje.

“A da bošnjačka politika je u defanzivi pored ove dvije velikodržavne i secensionističke politike (Dodikove i Čovićeve)”, rekao je Lagumdžija.

Podsjetio je on na period od prije pet ili šest godina, kada je Sabor Republike Hrvatske usvojio Rezoluciju koju su vodili Ivo Josipović i Jadranka Kosor, gdje se govorilo o saradnji Republike Hrvatske sa državom BiH.

“BiH su tretirali kao državu i smatrali su da je to najveći interes hrvatskog naroda u BiH”, rekao je.

Za vrijeme Borisa Tadića, kao predsjednika Srbije – išlo je to nešto sporije, rekao je Lagumdžija.

“Sada se vidi šta je alternativa Tadiću”, rekao je.

“Sada Sabor Hrvatske usvaja Rezoluciju o brzi za hrvatski narod, a priča o BiH je oblanda za prodaju magle u EU. Vučićeva politika je jasna. Naša najjača karta su Biden i Berlin”, zaključio je Zlatko Lagumdžija.

