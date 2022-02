Zlatko Lagumdžija u Pressingu : “Onog trenutka kada Dodiku dođe stani-pani, kada siđe s vlasti, glavni cilj će mu biti da dođe do aerodroma Mahovljani i da ode u Moskvu“

Bivši šef diplomatije Bosne i Hercegovine profesor Zlatko Lagumdžija u Pressingu na N1 je kazao da Ivo Komšić i Željko Komšić su dvije strane mjeseca. “Kad bih imao sutra priliku da glasam i da budu izbori između njih dvojice, ja bih i drogiran i pijan glasao za Ivu Komšića, a ne za Željku Komšića, ali 2006. kad smo istakli Željka Komšića kao kandidata, djelovao je kao čovjek kao Ivo Komšić. Smatrali smo da mladima treba dati šansu da nas vode dalje, pogriješili smo”, rekao je Lagumdžija.

Istaknuo je da je jako važno da se shvati da “glas za Komšića, bilo kojeg, danas od nebošnjaka i građana ove zemlje je glas protiv Dragana Čovića”.

Komentarišući strateško savezništvo Dodika i Čovića, kazao je da i jedan i drugi, traže svoje parče države, jer će oni biti tu paradržavnici.

“Poslovni partneri su, i to je jasno ko dan. Dragan Čović u suštini svjesno homegenizira Hrvate tako što ih prepada sa majorizacijom Hrvata i građanskom državom i on to svjesno radi i to je jedini način da opstane na vlasti”, rekao je Lagumdžija.

Ni Komšić, ni Čović, ni Dodik, ni Izetbegović, smatra on, ne žele da dođe do promjena u Izbornom zakonodavstvu, njima svoj četvorici odgovara “status quo”..

Milorad Dodik se “ne bi kofrčio i ispuhao bi kao balon da nema osjećaj da Rusija stoji iza njega u punom kapacitetu”, kazao je potom bivši šef bh. diplomatije Zlatko Lagumdžija za N1.

“Onog trenutka kada Dodiku dođe stani-pani, kada siđe s vlasti, glavni cilj će mu biti da dođe do aerodroma Mahovljani i da ode u Moskvu. Ne treba puno nositi jer je tamo odnio sve što mu treba. Mislim da će tamo biti prvi susjed Miloševićeve familije, sina njegovog jer mu je supruga umrla. To je sve tamo jedno malo izbjegličko društvo na najvišem nivou koji će uživati sve blagodeti. I Putin je po tome jako poznat. I puno takvih Dodika stoji tako kako stoji, bori se do zadnjeg časa jer znaju da tamo imaju utočište”, rekao je Lagumdžija.

Istakao je kako je jako važno da je Zapada – EU i SAD – pokazao zajedništvo te da će upravo sljedeća tačka na dnevnim redovima biti rješavanje “balkanskog trbuha”, odnosno pitanja Zapadnog Balkana.

“Ovo je pravi trenutak da se to privede kraju (euroatlantske integracije, op.a.), da se završi priča sa RS i Srbijom. Mirno integrisanje BiH i Srbije u EU i pridruženje NATO-u. Ali prvo BiH pa onda Srbija”, zaključio je Lagumdžija.