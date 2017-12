Zlatko Lagumdžija o inicijativi “Dayton 2”: Došlo je vrijeme da se osvježi politika SAD-a prema BiH :

Američki kongresmen i nekadašnji gradonačelnik Dejtona Michael R. Turner pisao je, podsjećamo, ovih dana američkom državnom sekretaru Rexu Tillersonu navodeći da strahuje za ugroženost mira postignutog u Dejtonu. Uz to je predložio potpisivanje svojevrsnog “Dejtona 2”.

Lagumdžija napominje da je kongresmen Turner jedan od važnijih ljudi na američkom Capitolu posljednjih godina i uz to veliki prijatelj Bosne i Hercegovine koji dobro poznaje situaciju na Balkanu.

“Gospodin Turner smatra da je Dejtonski mirovni sporazum jedna velika priča, ne samo u smislu da je zaustavio rat, nego i stvorio bazu za pravljenje države koja je primjerena trećem mileniju. A to je ono što se zove multietnička Bosna i Hercegovina, kao društvo zajedničkih vrijednosti”, kaže Lagumdžija za Klix.ba.

Ističe da Turnerovu inicijativu možemo shvatiti kao jedan od niza poteza koji može napraviti neku vrstu pomaka.

“Naime, postoji svijest dosta rasprostranjena u Sjedinjenim Američkim Državama da je došlo vrijeme da se osvježi američka politika prema Zapadnom Balkanu, pri čemu se Bosna i Hercegovina smatra srcem čitavog problema, odnosno rješenja”, kazao je Lagumdžija.

Dodao je da već u februaru 2018. možemo očekivati da Nacionalni komitet za američku vanjsku politiku izađe s jednim svježim papirom koji bi govorio o budućim sigurnosnim i razvojnim izazovima Zapadnog Balkana, s posebnim aspektom na Bosnu i Hercegovinu.

“Na tom dokumentu radi pet najkredibilnijih ljudi koji poznaju ovaj region. Oni nisu u operativnoj američkoj vanjskoj politici, ali su utjecajni jer se bave generalno globalnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima”, rekao je Lagumdžija.

Turnerovu inicijativu Lagumdžija doživljava kao vrstu jasnog signala Evropi, Balkanu i naročito Bosni i Hercegovini da je došlo vrijeme da se nešto uradi, ali napominje da imamo ozbiljan problem.

“Naš problem se sastoji prije svega u tome što imamo jednu vladajuću strukturu koja, objektivno, ne ulijeva povjerenje nikome. Kako u zemlji, tako i u inozemstvu. U isto vrijeme postoje dosta jake snage koje nisu prijatelji jedne moderne evropske Bosne i Hercegovine, kao članice Evropske unije, kao građanske države, kao članice NATO-a, kao društva zajedničkih vrijednosti, na kojima Turnerova inicijativa i počiva”, napominje naš sagovornik.

Dodaje da takve retrogradne snage imaju jako lobiranje i u SAD-u i u Briselu, što na svu sreću ne nailazi na plodno tlo.

“Gospodin Dragan Čović se više i ne libi da kaže da stoji iza projekta trećeg entiteta. S druge strane je gospodin Milorad Dodik potrošio ogromna lobistička sredstva u razgradnju države, od čega nikad nije odustao. On u ovoj gužvi u vezi s konačnim raspletom kosovskog rješenja – dogovora Beograda i Prištine – nastoji da ponovo oživi ono što njemu treba. To podrazumijeva pravljenje jedine države na svijetu u kojoj će on biti državnik, a ne ono što objektivno sada jeste. A državnik nije”, kategoričan je Lagumdžija.

Napominje da u takvoj situaciji postoji ono što zovemo snage bosanskohercegovačkog društva koje su, nažalost, mnogo jače među prijateljima vani, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, nego u Bosni i Hercegovini.

“Kad podvučemo crtu, možemo konstatovati sljedeće: iduća godina je možda ključna. Uz ostalo i da vidimo hoćemo li u narednih sedam-osam godina uspjeti ono što nam je Jean-Claude Juncker već najavio u ime Evropske komisije, govoreći da je moguće do 2025. godine završiti proces ulaska u EU. Komesar Hahn je također prije sedam dana rekao da je 2018. godina ključna. Bojim se da mi tu godinu nećemo iskoristiti ukoliko se ne stvori jedna natpolitička struktura koju će činiti svi akteri ovog društva – od pojedinaca, do medija, akademske zajednice, političkih partija, nevladinih organizacija, vjerskih zajednica… Dakle, svih onih kojima je u interesu da se konačno pomaknemo iz ovog blata u kojem se nalazimo”, rekao je bivši ministar vanjskih poslova BiH.

Istakao je da je jasno da vladajuća koalicija, odnosno SDA-HDZ-SNSD-SBB, može biti sklonjena u paketu, tako što će se napraviti jedna alternativa uz pomoć što je moguće više političkih snaga koje će biti spremne da nešto promijene.

“Nemoguće je napraviti političke promjene izvana, a da se ne osjeti da ovdje postoje snage koje to mogu. Zato je ključna stvar jačanje vladavine prava i okretanje ka ekonomskim pitanjima, jer je to jedini način da se stvore bolji politički uslovi da se rješavaju strukturalne stvari kao što je ‘Dejton 2’. Bojim se da nam vladajuće strukture stalno serviraju priču o trećem entitetu, o otcjepljenju, o strahu da se ne bi bavili onim zbog čega su izabrani”, upozorio je Lagumdžija.

Prema njegovom mišljenju, nema promjena dok ovdje ne ojačaju političke snage koje su u stanju iznijeti nešto što se zove “Dejton plus” ili briselska NATO Bosna i Hercegovina.

“Prijatelji izvana su potrebni kao neka vrsta signala rušiteljima ove zemlje, ali dok se ovdje ne stvore prave snage – oni neće dozvoliti da ova zemlja ode u krivom smjeru, a to je podjela”, zaključio je Lagumdžija.