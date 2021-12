Zlatko Lagumdžija : Ne smijemo ići u proglašenje Republike BiH, to jedva čekaju!

Zlatko Lagumdžija, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocijenio je za N1 da bh. i bošnjačka elita ne smije prva napraviti “nervozan potez”, poput proglašenja Republike BiH, jer bi to jedva dočekali Milorad Dodik i Dragan Čović, kao i centri moći koji se nalaze van države.

Lagumdžija je objasnio zašto je po njemu to pogubna ideja.

“Imate ljudi koji govore mi ćemo se vratiti na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Moje je pitanje kako? Definitivno takve ideje ulaze u matricu centara moći koji su izvan BiH. Oni čekaju da Bošnjaci postanu nervozni i da krenu u realizaciju takvog plana. Kad sam pitao jednoga od njih: Boga ti, kako mislite to uraditi? On je odgovorio da imaju 22 ili 23 ruke u Parlamentu i da bi to proglasili. I šta bi se desilo? Ko bi vam bio podrška? Koje je međunarodno uporište koje bi imali iza toga? Odgovora nema. Šta bi se desilo kad bi Dodik i Čović to jedva dočekali i postavili svoje paravojne snage na granicu teritorija jer je bosanska strana krenula u pravljenje republike. Znam da veliki broj ljudi ovo ne voli čuti, ali njima ne treba govoriti ono što vole, nego ono što trebaju čuti. Nemojte da se igramo sa neodgovornim ljudima koji nas k'o fol brane”, poručio je Zlatko Lagumdžija.

Komentarisao je i eventualni dolazak NATO-a snaga u državu u slučaju kršenja Daytona.

“Neki dan sam pročitao izjavu Džaferovića na N1 koji je bila vrlo razuman i on je Dodiku poručio da ne treba NATO-u njegova saglasnost jer će sam NATO, koji ima pravo i obavezu, doći u BiH ako dođe do kršenja Opšte okvirnog sporazuma za mir. Ali, bitno je da bh. i bošnjačka elita ne bude ta koja će prva povući nervozne poteze tipa proglašenja Republike BiH”, još jednom je istakao gost N1.

Ukoliko bi se to pak desilo, Lagumdžija smatra da bi to bilo vraćanje na 1995. godinu i 17 posto teritorije koje je u tom trenutku kontrolisala Armija RBiH.

Govorio je i o mogućnosti izbijanja rata. Zlatko Lagumdžija smatra da neće biti sukoba, ali…

“Plaši me što je veliki broj ljudi u strahu i pitaju me mnogi hoće li biti rata. Rata neće biti, ali u mjeri da budemo odgovorni. Bitno je da ovi što nas vode da se sklone i da se onda okrenemo realnim problemima”, zaključio je na kraju Lagumdžija za N1.

(Kliker.info-N1)