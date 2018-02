Zlatko Lagumdžija : Izgleda da se Čović vraća svojim korijenima

Nekadašnji ministar vanjskih poslova BiH i dugogodišnji lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumžija , gostujući na N1, komentarisao je izjave Dragana Čovića o “islamskoj državi” i “kalifatu” u BiH.

“Prije svega, mislim da on odlično zna da to što je pričao da to nema veze stvarnošću i da su to konstrukcije koje su, najblaže rečeno, nategnute. Međutim, on je to očigledno uradio iz jednostavnog razloga, zbog kraha jedne ukupne politike koja je počela prije nepune četiri godine. Sada je došlo vrijeme da se podvuče crta, da se ustvari vidi da se u prethodne tri godine nije takmičilo u tome koliko se uradilo. Takmičenja se sve više ubrzavaju, kako unutar zemlje tako i u regionu, takmičenja u sukobu, u proizvođenju novih tenzija, jer to je jedini način da se ne priča o onome što je stvarni problem, a to je neispunjavanje obaveza koje su preuzeli ljudi na početku”, kazao je Lagumdžija.

Kako je naveo, to o čemu gospodin Čović govori je u direktnoj suprotnosti sa temeljnim evropskim vrijednostima koje Strategija EU za Zapadni Balkan ponovo reafirmirala.

“Ako bosanski muslimani, Bošnjaci, kojih recimo ima dva miliona, ako oni žele da budu evropski narod u smislu članstva u EU, da budu građani EU, ako se tih dva miliona ljudi ne plaši da budu građani u 700 miliona nemuslimana, jednom integriranom prostoru, zašto se onda neko treba da plaši u jednoj građanskoj državi da bude neko ko je građanin kao i muslimani koji su tu većina. Izgleda da se gospodin Čović vraća svojim, da se malo našalim ali sam i ozbiljan, komunističkim korijenima. Konstitutivnost na način na koji se tumači ovdje u posljednje vrijeme je konstitutivnost koja je recidiv komunističke ideologije. Danas zagovarati evropske vrijednosti i zagovarati konstitutivnost na komunistički način koji je ustvari bio pokušaj da se riješi nacionalno pitanje , a ustvari da se upravlja sa kolektivitetom”, naveo je Lagumdžija.

On je dodao da je konstitutivnost u direktnoj suprotnosti sa evropskim vrijednostima gdje je građanin, pojedinac, u središtu kao i njegova ljudska prava i slobode.

“Moram priznati da niko ozbiljan u Evropi to ne može, ali je Čović jako dobro zna, on upućuje poruku svojim ljudima koje je odlučio da mobilizira, ‘evo skuptie se oko mene, muslimani će nam ovdje napraviti neku džamahiriju’. Kad u Evropi u 21. stoljeću zagovarate podijeljena društva i segregaciju umejsto društva evropskih vrijednosti, vi ne možete biti ozbiljno shvaćeni. BiH će u EU ući kao građanska država ili ćemo praktično postati posljednja, izolirana, frustrirana država koja će biti plodno tlo za radikalizam”, kazao je Lagumdžija, ta N1.

