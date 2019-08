Zlatko Lagumdžija: Dodik od Bidena tražio papir da potpišemo ulazak u NATO

Bivši visoki funkcioner BiH Zlatko Lagumdžija smatra da je jedino rješenje u bilo kojim političkim okolnostima, a naročito u kritičnim političkim okolnostima u kojim se nalazimo, vladavina prava i poštivanje Ustava i zakona.



Komentarišući u razgovoru za portal Klix.ba aktuelnu političku blokadu u vezi sa formiranjem novog Savjeta ministara, Lagumdžija kaže da se ovdje više ne radi o tome da li ćemo nastaviti da idemo po NATO putu, da li ćemo nastaviti s realizacijom MAP-a ili dostaviti Godišnji nacionalni program (ANP) već je upravo ovdje pitanje vladavine prava i poštivanje Ustava ove zemlje.



“Ukoliko bi Džaferović ili Komšić odustali od vladavine prava ili njih dvojica zajedno i doveli nas u situaciju da imamo mandatara koji neće da poštuje vladavinu prava, a to je slanje ANP-a u bilo kojoj formi, onda bi i jedan i drugi praktično bili politički pomnoženi s nulom. Tako da ja ne vidim rješenje u nepoštivanju vladavine prava. S druge strane ukoliko Dodik insistira na nepoštivanju ustava i zakone ove zemlje, onda ćemo morati odgovoriti na pravi način, a to nije imenovanje mandatara po njegovoj želji koji bi nas tek onda uveo u kriznu situaciju“, kazao je Lagumdžija.



‘Mišljenja je da je apsolutno jedino rješenje da se bez ikakvog odustajanja od vladavine prava krene u realizaciju MAP-a odnosno dostavljanja bilo koje forme ANP-a.



“Ono što neki zovu skraćeni ANP, to samo po sebi nije bitno, dakle obim ANP-a. Bitno je da se s tim krene. Jer i budali je jasno da kada bi ispunili sve uslove, opet bi institucije BiH morale donijeti odluku o tome da li ćemo postati članica NATO-a i to opet u skladu s Ustavom i zakonom. Zato Dodikovo zaustavljanje ANP-a nije zaustavljanje NATO puta. To je suspenzija Ustava i zakona ove zemlje, a to je mnogo opasnije nego ne ići ka NATO-u. Ako Dodik ili bilo ko drugi želi izaći iz ove situacije, onda postoje samo dva načina. Jedan je da u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odbrani i da za to nađe političke partnere, a drugi je da u skladu sa postojećim Ustavom i zakonskom regulativom čeka trenutak u kojem će BiH donositi odluku o NATO putu“, smatra Lagumdžija.







On je podsjetio da su Radmanović, Dodik i Špirić (Svi iz SNSD-a) bili ključni akteri u usvajanju Zakona o odbrani u BiH aplikaciji za MAP i zahtjevu NATO-u da idemo za članstvo.



Bidenova posjeta BiH



”Prije desetak godina kada je potpredsjednik SAD-a Joe Biden bio u Parlamentu BiH, deset lidera političkih stranaka imalo je sastanak s njim i tada je Dodik bio prvi koji je rekao: – Gospodine potpredsjedniče dajte nam papir da potpišemo da ulazimo u NATO, što se mene tiče možemo sutra. Radi se o tome da su se očigledno političke okolnosti promijenile, ali ni Dodik ni bilo ko nema pravo da ruši vladavinu prava“, rekao je Lagumdžija.



Na pitanje da li je Dodik u prednosti ukoliko Komšić bude insistirao da na dnevnom redu sjednice bude ANP, odgovorio je:



”Prvo, mislim da nijedan od potpisnika tih famoznih principa, dakle niko od ova tri mušketira, Dodik, Izetbegović, Čović, nema prednost nad drugim. Svako ima svoje probleme. Dodik nema apsolutno nikakve prednosti. Njemu ova priča o NATO-u služi da skloni fokus s pravih pitanja. Njegov problem i nervoza bi bila logična da proizilazi iz stanja u kojem se nalazi Republika Srpska u ekonomskom i socijalnom smislu. Dodik je jedini čovjek koji u svom ”vilajetu“ ima ozbiljnu opoziciju. Čović je nema, a nema je ni Izetbegović”.



Lagumdžija kaže da shvata Komšićevo stavljanje na dnevni red sjednice kao rezultat onoga što smo svi pročitali, a to su principi koje su potpisali tri lidera stranaka.



“Principi koje su potpisali su ništa drugo do poziv na vladavinu prava. Svako ozbiljan koji je to pročitao protumačio bi na način da se krene u realizaciju onoga što smo preuzeli po Zakonu o odbrani, a to je upućivanje godišnjih nacionalnih programa na NATO putu. Ako mu jedan član Predsjedništva kaže da to neće potpisati, onda je logično i da ne stavlja na dnevni red. Tim više što i Džaferović i Dodik imaju vrlo moćna mehanizam pozivanja na vitalni interes i veliki vjerovatnošću da dobije podršku u nadležnom entitetskom organu“, istakao je Lagumdžija u razgovoru za Klix.ba.



