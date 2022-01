Zlatko Lagumdžija: Dodik će biti još gori, ne smijemo početi prvi, on to želi – mržnju

Jesu li provokacije, huškanja i glorifikacije zločina – paradoksalno – dio institucionalne antidržavne kampanje? Ima li Bosna i Hercegovina viziju budućnosti ili je osuđena na etnonacionalističko trojstvo bez presedana? Treba li nam novi društveni ugovor? U N1 Specijalu večerašnji gosti su bivši šef bh. diplomacije Zlatko Lagumdžija i predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije Sonja Biserko.

Kako izgleda BiH iz vašeg ugla, vidite li politički kraj Milorada Dodika?

“BiH se nalazi u dramatičnoj situaciji, a Dodik je prešao sve crvene linije i to vrlo ozbiljno. Prvo što treba da se uradi jeste da se spriječi. Prvi odgvor međunarodne strane treba da bude bezbjednosni odnosno sigurnosni. Da se poveća broj NATO i EUFOR snaga. Naročito u Brčkom. Da bi se građani BiH uvjeruli da međunarodna zajednica stoji iza njih.” kazala je na početku Specijala Biserko.

Hoće li biti kraj Dodika?

Biće kraj ovoj BiH koju Dodik razvaljuje i početak jedne nove BiH. Dodik će doživjeti da vidi novi početak BiH. Sankcije će se dešavati u talasima. Ostavlja se narednih mjesec dva dana da se vidi može li se nešto dogovoriti. Naročito po pitanju izbornog zakona. Bitno je da se sačuva mir i stabilnost.

Zašto Dodik ovo radi?

Osnovni razlog je zato što je RS u ekonomskom kolapsu. On se nalazi u poziciji u kojoj je Karadžić bio 95. kada je jedni način da ne završi pred sudom bio da ostane na vlasti. Kriminal koji će mu doći na naplatu, a on dobro zna koji je to, kada ovo bude pravna država je njegov motiv. On ide u obračun za vlastiti interes.

Zašto Dodik ovako brutalno vrijeđa Bošnjake?

Na svaki mogući način želi da proizvede reakciju i opravdanje onoga što on govori. Ima veliki broj ljudi koji mogu krenuti u neke avanture da mu se vrati. On želi da mu se na mržnju odgovori mržnjom. On želi da NATO umjesto u Brčko dođe na linije razdvajanja. Hoće da na bošnjačkoj strani proizvede nekog čovjeka koji razmišlja topuzom, umjesto da mu se suprostavimo mirno i diplomatski. Ne napasti prvi, graditi mir to treba da je naša politika.” kazao je Zlatko Lagumdžija.

“Mene ne plaši Dodik, njemu se vrlo jasno može stati u kraj. Njegov jedini prijatelj je Orban, ne daj ti Bože da je situacija obrnuta, da je Orban na našoj strani, a svi ostali protiv nas, ova zemlja ne bi opstala 24 sata.” dodao je Lagumdžija.

Upitana da kometariše ponašanje predsjednika Srbije Biserko je kazala:

“Ovo je projekat države Srbije, nije ni Vučićev ni Dodikov. Sve srpske elite podupiru taj projekat. Vučić je vodio računa da ne pokaže da je protiv BiH ali zato njegovi najbliži saradnici stalno govore protiv. Vulin je nedavno rekao da je ujedinjenje počelo i da ga ništa ne može zaustaviti. Srbija stoji iza svega ovoga, naravno i Rusija koja pokušava da stvori RS kao ruski satelit koji bi trajno destabilizirao dva člana NATO-a u regionu, a to su Crna Gora i Hrvatska., kazala je Biserko.” rekla je.

Smatrate li da je moguć oružani sukob?

Imamo dva problema oko proglašenja vanrednog stanja. U Savjetu bezbjednosti to ne može da prođe zbog Rusije. Vanredno stanje moraju proglasiti i bh. institucije što je jako teško.

Ono što nam preostaje, kao crveno dugme je aktiviranje obaveza koje ima PIC koje proizilazi iz Dejtona, to je prije svega Aneks 1A koji govori o vojnoj obavezi NATO pakta, da oni tada reaguju ne pitajući Dodika, Komšića, Džaferovića i ostale. Već se to dešavalo. Zato je najvažnije da se ne upadne u Dodikovu zamku da odavde krene. On će biti još gori u narednom periodu. Ne smijemo dozvoliti da nervoznim potezima Dodiku dozvolimo da kaže da on brani Dejtonski mirovni sporazum.” kazao je Lagumdžija.

(N1)