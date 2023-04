Zlatko Lagumdžija : Bolje ostati u ovom blatu nego da Schmidt donese jednokratnu odluku

Imenovanje Vlade Federacije šestog aprila može ako Lendo stavi potpis na imenovanje, ili da SDA preko noći uđe u vlasti ili da Schmidt koji je svojom odlukom deblokirao Federaiju, pa za dva mjeseca zablokirao reaguje, kaže za Mrežu budući ambasador naše zemlje u UN-u i bivši predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija. Tvrdi da bi bilo katastrofalno donijeti privremeno rješenje, te poziva Schmidta da donese ispravnu odluku. Lagumdžija govori i imenovanju vlade, kadrovskim rješenjima, je li on uzrok problema u SDP-u, sarajevskoj žabokrečini, željeznom trouglu u našoj zemlji, međunarodnoj zajednici, opasnostima, podjelama i našem Putinu koji je veći od Putina.

Kaže da ga je Denis Bećirović zvao na razgovor da mu izloži kako on vidi političke odnose u zemlji, kakve će to imati refleksije na međunarodnoj sceni i šta on, kao član Predsjedništva, smatra da treba i može da učini da bi BiH imala jedan aktivniji odnos za politiku za koju “nas dvojica nismo trebali puno da se ubjeđujemo koja je to politika. Mi dijelimo zajedničke vrijednosti i ciljeve kada je u pitanju budućnost BiH kao države i društva zajedničkih vrijednosti. On je izašao s jednom analizom da, s obzirom na ukupna svjetska kretanja, evidentno je da svijet za dvije godine neće nimalo ličiti na svijet od prije dvije godine, evidentno je da agresija na Ukrajinu je ubrzala proces prepakovanja geopolitičke scene i prirodno je biti spreman da ukoliko refleksija agresije na Ukrajinu se prelije za Zapadni Balkan i u konačnici na BiH. Ova događanja koja su na horizontu, koja se vide da mora do njih doći nas može staviti na stol u UN-u. Dakle, nama se vjerovatno u cijelom ovom prekomponovanju svijeta dešava to da UN postaje neka vrsta najvažnije destinacije.”

Navodi da se niko nije usudio da kaže da je on nekompetentan za poziciju ambasadora u UN-u.

“Očigledno jedan broj ljudi, koji ne misli isto kao predsjednik Bećirović i ja o budućnosti ove zemlje, se plašio da mu se jedan ovakav pristup suprotstavi. Malo je čudno što u ovoj sarajevskoj žabokrečini, u jednoj uzburkanoj bari smo se toliko podijelili i toliko smo postali lični da je to zaprepaštujuće i začuđujuće. Naš najveći protivnik smo mi sami. Što ne možemo da se izdignemo iznad toga da ovo malo što nas ima, da okupljamo ljude koji mogu nešto da urade. S druge strane, čitava ta halabuka koja se dešavala iz vrlo jasnih, prepoznatljivih centara koji nisu za ovu zemlju i onih koji su jednostavno taj neki ljudski polusvijet, to me je u suštini učvrstilo u tome da sam donio ispravnu odluku. Mi trebamo tražiti prijatelje u svijetu.”

Bosni i Hercegovini opasnost prijeti jedino iznutra

Lagumdžija naglašava da će biti težak i mukotrpan posao vratiti ugled BiH.

“Mislim da je najvažnije da se ipak ovdje malo presaberemo. Mi koji tvrdimo da smo za BiH, da smo bh. patrioti, da smo bošnjački patrioti, moramo pobjeći od ovih strasti, sukoba i podjela između nas. Ovo što je sad na sceni je upravo to. Jedini način da vratimo ugled BiH je da se malo više okrenemo našim prijateljima. Pa čak i neprijatelje probajmo malo smiriti. Ne smijemo vršiti dalje podjele među nama.”

Smatra da se nad BiH nadvila opasnost kao refleksija geopolitičkih odnosa.

“Sva je sreća da Putin nije krenuo odavde pa onda krenuo na Ukrajinu. Nisam siguran da li bi Evropa bila ovako ujedinjena da je Dodik prije godinu i po dana proglasio nezavisnost RS-a. Nas je na neki način Ukrajina ‘spasila’. Mi smo došli u situacija da imamo čovjeka koji je veći Putin od Putina.”

Naglašava da Bosni i Hercegovini opasnost prijeti jedino iznutra.

“I ova opasnost izvana je moguća zbog opasnosti iznutra. Postoje ljudi danas na Balkanu koji smatraju da treba napraviti jednu veliku Hrvatsku, jednu kvalitetnu veliku Srbiju, jednu kvalitetnu veliku Albaniju gdje mi tu vjerovatno završavamo nigdje. To je nešto što sigurno postoji kao mogući strah, ali to uopšte nema ozbiljne zagovornike vani.”

Ističe da danas imamo jedan željezni trougao organizovanog kriminala, korumpiranih političkih struktura i korumpiranih lažnih poslovnih ljudi.

“Ta trojka nas je očigledno suviše zatrovala i zato je ovo po principu ko pobijedi mora da uzme sve.”

Dodik je veći Putin od Putina

O politici međunarodnih zvaničnika u BiH kaže: “Ona se promijenila radi nas. Mi stalno tražimo izgovore u nekom drugom. Imate situaciju da je lider HDZ-a čovjek koji objektivno već godinama nema neki ozbiljniji kontakt nigdje osim Zagreba. Dakle on je uspio da ovdje postane neko čija je politika bila secesionistička, blokirajuća itd. S druge strane imate čovjeka koji vodi RS, koji je veći Putin od Putina i u situaciji u kojoj Putin na međunarodnoj sceni ima status gori nego Bin Laden prije 20 godina. Dakle, u jednoj takvoj situaciji ovi koji predstavljaju bosanskohercegovački i bošnjački faktor, postavlja se pitanje kako su oni došli u poziciju da budu isto krivi kao ova dvojica. Do njih je očigledno. Ne smijemo dozvoliti da nastavljamo ovom provalijom u kojoj se bh., bošnjački politički faktor ponaša kao jedno obezglavljeno društvo u kojem tražimo krivca u svakom osim u sebi samom.”

Kada je riječ o formiranju Vlade Federacije Lagumdžija kaže da je na ljeto, kada je Schmidt najavio prvi paket poslao pismo u kojem mu je skrenuo pažnju da se upravo ne smije donijeti ono što se donijelo.

“To je prije svega razbijanje tog modela po kojem je za imenovanje u Federaciji potrebno imati skoro natopolovičnu većinu sva tri konstitutivna naroda. Da je to ustvari pucanj u građansku državu, jedan pucanj u evropsku budućnost BiH, pucanj u multietničke političke partije. Mi se sada nalazimo u jednoj situaciji u kojoj mislim da se moraju naći načini. Treba biti racionalan, u ovom trenutku ja mislim da ne možemo očekivati od Schmidta da uradi nešto što bi možda vi ili ja voljeli. Mi možemo očekivati šta bi bilo racionalno rješenje. Ako hoćete da sada pogurate ponovo SDA, jer bez Schmidtove odluke SDA bi sada bila opozicija i Vlada bi bila formirana.

Zbog Schmidtove odluke SDA je postao nezaobilazan faktor u cijeloj ovoj priči. E sad, ako ti je cilj da fakat pomogneš SDA-u onda donesi odluku da treći potpis ne važi, da to ne važi samo ovaj put, a poslije će sve biti kako si ti namislio. Ako to uradi, onda je to vjetar u leđa SDA-u, nećemo ih se riješiti narednih 30 godina. Ili još gore, napravite ovu glupost koju ste plasirali u medijima, da se proglase tzv. super kantoni. Prvo, to je demoliranje Vašingtonskog sporazuma, demoliranje bilo kakvog ustavnog ustrojstva, vladavine prava. Očekujem od Schmidta, pošto je sve ovo odlučio da bi napravio deblokadu procesa. E fino, tvrdio si da hoćeš da deblokiraš procese i upravo sada si nas doveo do blokade.

E pa kako se može deblokirati proces, pa jednostavno – novom odlukom. Kaže ukoliko niste u stanju da konstituišete vlast u roku koji sam vam zadao, tada pred Parlament Federacije, pred oba doma ide prijedlog koji ima potpis dva od tri predsjednika, odnosno dopredsjednika Federacije i treba da dobije natpolovičnu većinu u Domu naroda i Predstavničkom domu, pri čemu u Domu naroda treba da ima preko 1/3 pripadnika svakog naroda da bi deblokirao proces. Ali ne samo da deblokira podjelu fotelja, nego zakonodavnu vlast. Evo deblokiraj tako, dovoljno je imati 1/3. Imaš funkcionalnu zakonodavnu vlast, riješili smo problem. Pitanje je da li to znači da će sutra eventualno neko za 4 godine, neki Čović ili neki Izetbegović imati opet 2/3 svog biračkog tijela. Pa uredu, Bože moj. Ovim bi se pokazalo da imamo jednu normalnu, pluralnu sredinu u kojoj se ne dozvoljava da se blokira i zakonodavna, a ne samo izvršna vlast.”

Mislim da je Schmidt dužan da napravi intervenciju

Navodi da bi jednokratnom intervencijom SDA s pravom govorio da je to protiv njih.

“Mene plaši što bi nakon toga uslijedila jedna histerija u kojoj bi se, u dosta elemenata s pravom, koristio narativ da ovo sve rade protiv nas zato što mi imamo veliku muslimansku stranku. I to je pogubno i po muslimane i po tu stranku i po sve nas zajedno. Mislim da je jako važno da Schmidt sada ne odigra za SDA. Ukoliko donese jednokratnu odluku on će u suštini odigrati za SDA. Riješit će problem koji ima sad, eventualno, ali će nam stvoriti problem narednih 30 godina kojeg se nećemo moći riješiti.”

Lagumdžija smatra da, ako Schmidt misli donijeti lošu odluku kojom uvodi kantone, odluku koja znači jednokratno eliminiranje SDA bez da to bude sistemski riješeno, ako bi ušao u dalju etničku destrukciju ove zemlje kroz uvođenje nekih super kantona i slično, onda je bolje da ostavi ovako.

“Pa da imamo još naredne četiri godine ovo blato koje imamo. Ako će donijeti takve odluke, bolje da ih ne donosi. Onda je bolje da imamo stanje koje imamo sada a koje je nikakvo. Može donijeti jednu ispravnu odluku koja bi značila jedno šmirglanje onoga što je uradio, skidanje onoga što je zabrljao.”

Ističe da su, ukoliko Schmidt ne donese odluku, sve opcije otvorene.

“Prerano je da o tome spekulišemo. Vlada FBiH se može 6. aprila imenovati samo ili da je Lendo potpiše, a to se neće desiti, ili da SDA preko noći uđe u Vladu, što se takođe neće desiti, ili da Schmidt donese odgovarajuću odluku. Ja ne vjerujem da će Lendo potpisati, ne vjerujem da će iko SDA ubacivati unutra, ostaje samo Schmidtova intervencija. Ja mislim da je on dužan da napravi intervenciju.”

(FTV)