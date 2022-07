Zlatko Lagumdžija: Bakir još samo nije obećao da ćemo ležati pod kruškom k'o u dženetu

O odluci visokog predstavnika, ljutitom upozorenju političarima zbog nerada i ratnohuškačke retorike, predizbornoj kampanji, te o opasnosti da će se prokockati još jedna šansa za evropski napredak BiH – razgovarali smo sa Zlatkom Lagumdžijom, bivšim ministrom vanjskih poslova BiH.

Lagumdžija kaže da je bio na protestima i da je uspio pritisak.

“Nakon prvih reakcija što je procurilo u javnost preko N1, ja sam prvi put čuo za te stavove i saznao sam preko N1. Ja sam shvatio ni da pregovarači iz Neuma nisu imali znanje o tome. Plenković je rekao pa i Božo Ljubić da su imali znanje o tome. To govori da je prva verzija bila uradak hrvatske diplomatije, s druge strane to govori kako vlasti koje vode ovu zemlju ništa nisu uradili, a vlada druge zemlje kroji dokumet za uređenje izbornog procesa u BiH“, kaže Lagumdžija i dodaje da su se nakon toga političari u BiH probudili i da je i on konkretno obavljao telefonske razgovore kako bi se ovakva odluka stopirala.

Velika je stvar je da su građani izašli na ulice i to je njihova pobjeda, misljenja je Lagumdžija.

“Ovo ipak pobjeda građana. Neka se ne zavaravaju političari da su oni na prosvjedima to rješili. To je velika pobjeda građana BiH. Bio je pokušaj zloupotrebe prosvjeda i to je jasno”.

Osvrnuo se na izjave predstavnika vlasti koji su bili na sastanku u OHR-u kako su kazali da je Schmidt galamio na njih.

“Pa na mene su povisili ton dva visoka predstavnik, a ja sam bio glasniji od njih. Meni je nevjerovatno to, ništa me ne može začuditi” i dodao je da se na ovaj način čekićem ruši Ustav FBiH.

Kaže da je uvjeren kako je Schmidt odlučio da razmisli i odložio nametanje odluka o izmjeni Izbornog zakona i Ustava FBiH zbog promjene mišljenja u SAD-u i Velikoj Britaniji. Svjesni su, kaže, da ruski i iranski utjecaj u BiH njima ne odgovara.

Za kraj je Lagumdžija komentarisao izjavu Bakira Izetbegovića o prebrojavanju Bošnjaka, dronovima i robotima.

“On je to smislio. On potcjenjuje vlastiti narod. Obećao je sve živo pa i robote. Samo nije rekao da ćemo ležati pod kruškom k'o u dženetu.”

Istakao je kako je veoma opasna poruka koju je poslao i da je ratnohuškačka. “Ipak, ovo je sve dogovoreno sa Draganom Čovićem. Oni ciljano okreću retoriku jer nemaju konkretne programe da ponude građanima pred izbore. Sada peru ruke od ovoga, a sve su dogovorili”, referirajući se na Mostarski sporazum koji je Izetbegović potpisao.

