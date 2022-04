-Rusija nema interes da osvoji cijelu Ukrajinu! Na stolu je varijanta da Ukrajina ne ide u NATO, da ostaje u svojim granicama i da u Ukrajini naprave entitete! Napravit će četiri, pet entiteta, istakao je između ostalog u razgovoru za Face TV čuveni sarajevski novinar i bivši ambasador Zlatko Dizdarević.

– Neće Dodika smijeniti bonskim ovlastima, ali će stvoriti okruženje u kojem će on propasti! Njega će smijeniti ekonomski partneri i poslovno okruženje! Dodik, Čović, Izetbegović isti po želji da ostanu na vlasti! Žele ostati na vlasti da se ne bi pokrenuli pravosudni procesi protiv njih! Svaki put kada jedan od njih krene proklizavati, dvojica ga uhvate za ruku i proizvodi se novi incident!

Putin je izgubio živce! Američka elita geostrateške politike je upozoravala šta se ne smije raditi s Rusijom! Bush stariji je obećao da se NATO neće širiti do granice raspadnutog Sovjetskog saveza! Ukrajina nije smjela postati ništa više u odnosu s Rusijom od Finske! Bush mlađi je čovjek od kojeg je američka politika pogazila sva ranija upozorenja američkih zvaničnika! Stoltenberg kaže da niko nikada nije obećao da NATO neće doći na granice moderne Rusije! Iskopan je dokument sa sastanka ministara vanjskih poslova gdje je rečeno da Ukrajina neće ući u NATO!

I Amerika i Rusija u krajnjoj liniji, a to je za 10 godina, imaju zajednički geostrateški interes, a to je Kina! Kriju se realni kapaciteti Kine! Kina se valja iza brda prema ostatku svijeta! Nije u interesu ni Amerike ni Rusije da jedna od tih sila dugoročno bude poražena do mjere da neće moći da učestvuje u odgovoru na kinesku presiju! Neće doći do direktnog rata NATO-a i Rusije! Ne postoji ni jedan razlog da Rusi napadnu nas, pa da Amerikanci napadnu Ruse!

Srbija i RS su potpuno okruženi NATO-om! Šta može biti geostrateški interes Rusije u Srbiji i RS-u! Vučićevo naoružavanje je Vučićeva unutrašnja priča! To je fantazija u Srbiji da su Rusi i Srbi braća! Sjećaju li se 1999.? Prstom nisu mrdnuli kada su bombardovali Beograd! Rusija nema interes da osvoji cijelu Ukrajinu! Na stolu je varijanta da Ukrajina ne ide u NATO, da ostaje u svojim granicama i da u Ukrajini naprave entitete! Napravit će četiri, pet entiteta! Za Krim je već rečeno da ga 15 godina neće dirati! Ovi ostali entiteti će biti proruski vjerovatno!Onda ulazimo u priču da se Ukrajina takva mora pogurati od Zapada!

To je dobro i za nas! Pravit će entitete koji će u okruženju ekonomskog uspjeha vaspitavati ljude tako da neće razmišljati o naciji i vjeri! To je dobra varijanta u rješavanju ove situacije, ali će trajati! Nije najveća drama u BiH urušavanje institucija, jer se to da popraviti! Drama je što mi 30 godina rušimo društvo! Problem je odnos međunarodne zajednice prema BiH! Uvijek je prijedlog velikih status quo! Iluzija je da će neko doći i preko noći nekoga smijeniti!

Dodika će smijeniti ovako ili onako! Neće bonskim ovlastima, ali će stvoriti okruženje u kojem će on propasti! Ove sankcije sada pogađaju njegove ekonomske partnere i oni će ga smijeniti! Dodika neće smijeniti politika, već ekonomski partneri i poslovno okruženje! Ako oni procjene da je Dodik problem za njih on će biti smijenjen! Dodik, Čović i Izetbegović nisu isti! Isti su samo po interesu, a to je ostati na vlasti! Ostanak na vlasti u slučaju sve trojice je pitanje života i smrti!

Pravosuđe može sve riješiti! Dodik, Čović i Izetbegović ne smiju da siđu sa vlasti, a da ne siđu sa vlasti moraju da stvaraju dramu u BiH! Svaki put kada jedan od njih krene da proklizava dvojica ga uhvate za ruku i proizvodi se novi incident! Ništa se neće promijeniti dok međunarodna zajednica ne promijeni svoju politiku! Pitanje je hoće li EU shvatiti da ne može status quo biti rješenje! Strancima ovakvi lideri odgovaraju, jer s njima mogu da drže status quo! Ako i smijene Dodika, neće ga smijeniti da bi mijenjali sistem, već zato što on kao ne odgovara! Greška bi bila smijeniti samo jednog od njih trojice! Trideset godina nakon rata ne bih bio iznenađen da ponovo pukne!

Nismo interes Zapada zato što nemamo nikakvu ključnu geostratešku ulogu! Neće da dolaze u sukob koji bi ih natjerao da ratuju s Rusijom! BiH u smislu islamizacije i terorizma nije opasna zemlja! Rat u Ukrajini će se završiti kada se postigne ono što je druga strana tražila! Za Putina je važno da Ukrajina ne uđe u NATO! Ukrajini je važno da ponovo postane tranzitna zemlja za energente! Onda će doći do statusa quo i doći će vrijeme kada će svi shvatiti koliko je Kina postala opasna, kazao je Zlatko Dizdarević!

(Kliker.info-FaceTV)