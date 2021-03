Zlatko Dizdarević : U ovakvom Sarajevu ni Valter više ne bi imao šta da traži

Nisam iznenađen igrom koju je politička mafija odigrala u slučaju (ne)izglasavanja Bogićevića na mjesto gradonačelnika Sarajeva, kaže u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba ugledni bosanskohercegovački novinar i bivši diplomata Zlatko Dizdarević nakon jučerašnje odluke Bogića Bogićevića da povuče svoju kandidaturu za gradonačelnika Sarajeva.

“Sve što nam se dešava minulih godina, posebno ovih posljednjih, govori o pobjedi društvenog, političkog i mentalnog zla u Sarajevu, čak mnogo više i razornije nego u velikoj većini sredina u Bosni i Hercegovini”, govori Dizdarević za Radiosarajevo.ba.

Novo u ovom slučaju, ističe Dizdarević, je to što “nije u pitanju bila tek nijansa u vaganju između dobra i zla, već dokaz da je politički i ljudski šljam brutalno pobijedio”.

“Pri tome čak primarno ne ni oni koji su dizali ili, nisu, ruku za Bogićevića, već oni koji su danas legitimirana većina u bazi glasača – protiv Bogićevića. Oni su de facto legitimni pobjednici nad čovjekom koji je simbol jedinstvenog odupiranja i pobjede nad Miloševićem i Kadijevićem kao glasnicima tada novog, razornog sistema. Onda kada su drugi šutjeli ili se priklanjali zlu. U tome je i simbolika današnjeg vremena”, ogorčeno konstatira Dizdarević.

Poraženo je, veli, dobro, a “pobjednici su šaka jada koja je igru vodila u ime onih što su to odgledali šuteći”.

“Tom šutnjom ili lažnim predstavljanjima, u ime ukradene prošlosti, Sarajevo je i dovedeno do toga da ga se mora stidjeti njegova vlastita prošlost. Dakle, nije poražen Bogić, on je apsolutno isti kakav je bio nekada, kakvog je to nekadašnje Sarajevo zasluživalo.

Ali, očigledno taj Bogićević i ovo Sarajevo, nisu više na istoj strani istorije, nisu više ista krvna grupa.

Neka druga krv teče danas venama grada u kojem ni Valter više ne bi imao šta da traži. Do kada će to moći tako, pokazat je jedino generacije koje će tek doći”, zaključio je Zlatko Dizdarević .

F.Vele (Radio Sarajevo)