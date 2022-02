Zlatko Dizdarević: Ruši se planeta!

“Ruši se planeta”, ovim riječima komentirao je invaziju Rusije na Ukrajinu Zlatko Dizdarević, bivši bh. diplomata. On je danas prisustvovao događaju “Principi za mir”

“Ovo je haos povodom kojeg ne znam šta ćemo mi danas ovdje uopće. Sjeli smo da razgovaramo o budućnosti BiH, našim malim pasjalucima i velikim rezultatima tih pasjaluka, nekakvim sistemima, logici državotvornoj, a ruši se planeta. Ovo što je urađeno jutros, iz moje lične perspektive, šokiran sam. Mislio sam da će se priča s Putinom završiti na onome što je uradio prije dva dana, priznavanje Luganjska i Donjecka, jer su to potezi koji su prošli u svijetu”, rekao je Dizdarević.

Podsjetio je da je da se tako desilo sa Turskom i Kiprom, Osetijom, Gruzijom i Donbasom.

“Ovo je za mene sada stvarno šok jer će proizvesti reakcije koje će i s jedne i s druge strane biti zasnovane, da kažem nediplomatski, na pasjaluku ove ili one vrste”, kazao je.

Ističe da se za razliku od prije 10-15 godina, danas ne poštuje međunarodno pravo, konvencije UN-a itd.

“To više ne postoji. Krajnje je teško, skoro nemoguće, kazati na šta će ovo sve skupa izaći. A u svemu tome smo do sada bili mali i nebitni, šta god mi to mislili. A u sadašnjoj situaciji sjediti na ovakvim manifestacijama – šta i kako, organizacija ustav, izborni zakon itd. – to je za mene cinično”, zaključio je Dizdarević.

(Kliker.info-Face TV)