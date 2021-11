Zlatko Dizdarević: Putuj Evropo, super smo se družili

Prvo poluvrijeme dugo i spektakularno najavljene utakmice u kojoj će se američko-evropska pravda obračunati sa zlim silama u Bosni i Hercegovini završeno je neriješenim rezultatom, bez golova, a svako ga tumači na svoj način i u svoju korist. Gosti iz inostranstva čiji su svi glavni igrači u najavljivanoj pobjedi (po)kazali što su imali, za sada, ostaju pri svome – biće nešto u nastavku! Domaćini ušančeni na uigranoj liniji odbrane tamo su gdje su štoperi koncepcijski uvijek. U očekivanju nastavka držeći se čvrsto i sudbinski za ruke. Ako jedan kiksa, padaju svi i zajednički željeni cilj napada i odbrane – neriješeni rezultat – ostaje do kraja, uz pokoji žuti karton i možda, samo možda jedan crveni ako baš svima bude od koristi.

Piše : Zlatko Dizdarević (Interview.ba)

Izjave igrača koji kobajagi napadaju raspadnuti tim kobajagi domaće odbrane, poznate su i precizne. Što ih svi unaokolo tumače po potrebi i uz pomoć definitivno usvojene realnosti da fakti ionako ništa više ne važe spram tumačenja samokonstruiranih interesnih istina.

Kontranapade je bio očekivan

Zna se da su igrači iz špice napada kazali minulih dana i slijedeć, uz sve žongleraje u igri:

Matthew Palmer, izaslanik SAD za izbornu reformu u BiH: “Nismo ovdje da osiguramo neko konkretno rješenje, mi pomažemo… BiH može računati na Sjedinjene Američke Države ali niko ne može ponuditi konkretna rješenja.”

Angelina Eichhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS): “Pokušavamo na sto staviti jedan okvir oko kojeg bi se kasnije vodili pregovori…Suština je jačanje institucija za dobrobit građana…”

Christian Schmidt, Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini: “Ne vjerujem da se trebaju prihvatiti uslovi koje postavlja član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kako bi se uklonila blokada u državnim institucijama…Ali, imam snažan utisak da neki ljudi već vide da gospodin Dodik pomalo pretjeruje…”

Nakon ovakvih riječi i optimizma naivnih da se sprema iole logičan, konkretan odgovor tvoraca dejtonske BiH onima koji javno najavljuju klasični državni udar na tu istu BiH, da bh institucije sada NEĆE spram mrtve glave jačati oni što su ih svjesno i ciljano rušili, te da je groteskna tvrdnja kako “NEKI ljudi vide da Dodik POMALO pretjeruje” – kontranapad odbrane bio je očekivan.

Dodik Paljanskom deklaracijom njegovog SNSD-a bez dileme ponavlja do iznemoglosti – nema mu druge – da će Institucije BiH (minimum Oružane snage BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Uprava za indirektno oporezivanje) biti protjerane iz RS-a itd.itd. Čović mu hita na sastanak u Istočno Sarajevo i iskazuje puno razumijevanje za “argumente”, te izjavljuje da Dodik nije prijetnja po stabilnost BiH (?!), Vučić istovremeno poziva Izetbegovića u Beograd kao predstavnika Bošnjaka u BiH (sic!) a ovaj prvo hoće pominjući da mu neće pasti kruna s glave, pa onda neće, ohlađen reakcijama javnosti, a valjda i mrdanjem krune. Milanović na isti način dovodi Dodika u Zagreb, a onda nudi spektakl za istoriju: Problem BiH će riješiti on, Milanović, zajedno sa Vučićem i Erdoganom, uz učešće “predstavnika tri naroda u BiH, Čovića, Dodika i Izetbegovića”! Ostaje doduše malo nejasno ovo sa Čovićem nakon uočljive promjene kod Milanovića glede vlastitog statusa – od nekada “predsjednika svih građana u Hrvatskoj”, do “predsjednika svih Hrvata”. Doduše, još nije kazao “svih Hrvata na svijetu”, ali dobacio je do pola, po Balkanu. Ministar mu odbrane Mario Banožić još ustvrdio – i uz pripremu za slanje vojske u BiH. Protiv koga? Treba li kazati koliko u ovoj šemi sa daljine merače Rusi povodom njihovih “klijenata” na Balkanu.