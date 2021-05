Zlatko Dizdarević: Organizovana i isprovocirana priča Netanyahua

U međunarodnoj politici i međunarodnom pravu ne postoji tema u posljednjem stoljeću koja je do te mjere izvrgnuta ruglu kao što je to odnos međunarodne zajednice prema tzv. palestinskom pitanju – izjavio je za Fenu Zlatko Dizdarević, bivši ambasador BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Iraku, Siriji i Libanu, koji je i kao novinar više decenija izvještavao i boravio na Bliskom Istoku.

Izraelsko-palestinski sukob, nakon što je godinama bio u medijskom zapećku, ponovno je prijelomna vijest u svim medijima, a najnoviji sukob započeo je u istočnom Jerusalemu i proširio se i na Gazu. Dizdarević je naveo da je posebno posljednjih dana posvećen tim dešavanjima na razne načine, putem starih papira, prisjećanja, ali i kontakata s prijateljima i drugim ljudima koji se tamo nalaze.

– Ovaj novi momenat je, po mom dubokom uvjerenju, jedna potpuno svjesno organizovana, isprovocirana priča od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua koji za sobom ima kompletnu strukturu, a pod tim mislim na njegov mentalni, politički, ideološki, cionistički sklop. To je isprovocirana priča da on ostane na vlasti nakon četiri posljednja izbora koja su se organizovala u Izraelu u posljednje dvije godine – naveo je Dizdarević.

Netanyahu je, kako je poznato, dobio priliku da formira vladu, ali u tome nije uspio. On iza sebe ima kompletnu strukturu koju je doveo za 15 godina i koja je ugrožena njegovim odlaskom i sada se, kako je dodao Dizdarević, radi o njegovoj bolesnoj ambiciji i pokušaju da se po svaku cijenu vrati u igru, a način za to je radikalizacija biračkog tijela.

– Prije 15 do 20 dana nije bilo nikakvih signala o radikalizaciji tamo, da bi se odjednom koristio ramazan i ta posebna atmosfera i da bi njegov igrač koji je doveden prije nekoliko mjeseci za policijskog komesara u Jerusalemu, odjednom povukao nekoliko poteza koji su proizveli prve sukobe. Damascus Gate u Jerusalemu oduvijek je bio prostor gdje su se, pogotovo za ramazan, nakon završenog posta uveče, okupljale i družile stotine hiljada mladih Palestinaca. On je odjednom na taj prostor bez ikakvog povoda postavio barikade, doveo policajce, specijalce i zabranio okupljanje oko Damascus Gatea uz jedno groteskno obrazloženje da je to zbog korone. To je izazvalo prve ozbiljne sukobe tamo, a zapravo se radi o nasilju izraelske policije nad mladim ljudima koji su se tamo okupljali – naveo je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, onda se to preselilo na plato ispred al-Akse gdje je nastavljeno izazvanje incidenta, te upad u džamiju uz upotrebu oružja i granata, a paralelno sa svim tim krenuo je i pokušaj deložacije nekoliko palestinskih porodica u kvartu u istočnom Jerusalemu.

– To je sve skupa stvorilo krajnje napetu atmosferu koja je bila direktna provokacija Hamasu i to je zapravo bio cilj. Naravno da paralelno sa ovim postoji problem Hamasa koji nije ništa mirotvorniji u svemu ovome, ali Hamas je rezultat očajne situacije u Gazi. Hamas je za sve ove godine, kako je situacija postajala sve gora i teža u egzistencionalnom smislu i uz sve intervencije Izraelaca na Gazu, jačao kao reakcija na tu situaciju, a također ima i izborne ambicije – dodao je Dizdarević.

Sada se, kako je naveo, radi o pat poziciji, dodatno je eskaliralo ovih dana i ohrabrilo agresivne varijante na svakoj strani.

– Međunarodna zajednica nema volje, snage, mehanizama niti interesa da to rješava jer da su imali volju, riješili bi to prije dvadeset godina. Veliki sam pesimista u kom će to pravcu dalje ići – kazao je Dizdarević, napominjući da je situacija složena i da se na tom širem području može desiti da se ponovo otvore neka pitanja za koja se mislilo da su zatvorena.

(N1)