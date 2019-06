Zlatko Dizdarević o zaključku Predsjedništva BiH o Jemenu : “Mi smo u potpunom gubitku političkog identiteta, u potpunom gubitku političke kičme”

Ja sam skandaliziran, kazao je u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba Zlatko Dizdarević jedan od najpriznatijih i najpoznatijih sarajevskih novinara, nekadašnji urednik nedjeljnika Svijet, autor brojnih knjiga, bh. diplomata i jedan od najboljih poznavatelja dešavanja na Bliskom istoku, a u povodu ovosedmičnog stava Predsjedništva BiH o dešavanjima u Jemenu.

Predsjedništvo BiH praktično je nakon dugotrajne šutnje u vezi s dramom u Jemenu, koja traje i predugo i s ogromnim žrtvama, posebno među djecom, praktično osudilo Jemen i podržalo Saudijsku Arabiju!?

Muslimanska braća

U vrlo rijetkom zajedničkom stavu, podsjetimo, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 17. juna najoštrije osudilo, kako su naveli, sve učestalije raketne napade iz Jemena na gradove i civilna postrojenja u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, koji rezultiraju stradanjima nedužnog civilnog stanovništva.

Kako je saopćeno, Predsjedništvo BiH poziva na obustavu bilo kakvog nasilja i daje potporu naporima UN-a za pronalaženje političkog rješenja krize u Jemenu.

Zašto je Predsjedništvo BiH usvojilo ovakav stav?

“Ta pretpostavka da može biti u pitanju neznanje je skandalozna… Baviti se danas politikom, pogotovo na nivou Predsjedništva BiH, sa svim mogućim savjetnicima i ne znati o čemu se radi u Jemenu je samo po sebi skandalozno, što se nas tiče”, kaže Dizdarević, te dodaje:

“Prema tome, kada se to sve skupa sabere, onda odluka Predsjedništva BiH da podrži Saudijsku Arabiju koja je najklasičniji agresor u Jemenu, koja stoji iza najstrašnijeg humanitarnog genocida u Jemenu, gdje se svjesno i ciljano izgladnju stotine hiljada djece, gdje se puštaju virusi kolere da bi se bukvalno potamanilo tamošnje stanovništvo, gdje se fizički zatvaraju luke kroz koje može doći humanitarna pomoć…., samo na prvu loptu može biti neko neznanje. Ako ne zna, to je skandalozno, a ako zna pa to radi, onda je to za mene kraj smisla političkog organizovanja, suštine i bitisanja Bose i Hercegovine”.

Foto: Otisak.ba: Zlatko Dizdarević

Nadalje, Dizdarević je cijelu stvar doveo u vezu s još jednim događajem koji se odnosi na međunarodne odnose. Riječ je o preporuci Rijaseta IZBiH da se u većim bh. džamijama danas klanja dženaza namaz u odsutnosti bivšem predsjedniku Egipta dr. Mohamedu Morsiju.

“Od jučer imam jedan dodatni argument, koji pojačava moju pretpostavku od koje sam bježao do sada, iz čisto emotivnih razloga, ako hoćete patriotskih i ne znam kakvih, a to je poziv Rijaseta Islamske zajednice da se klanja dženaza Mohamedu Morsiju, koji je preminuo prije dva dana, i da se pri tome stalno potura argument da je on bio demokratski izabrani predsjednik. On je bio lider Muslimanske braće, a Muslimanska braća su nešto što po svojoj temeljnoj doktrini, dozvolite, bavim se time decenijima, živio sam u Egiptu i zna o čemu govorim, dakle, doktrinarno i temeljno jesu najstrašnije opredjeljenje što se tiče BiH i filozofije na kojoj ona počiva. Samom činjenicom što je po doktrini Braće riječ o nepriznavanju i nacije i države, nego je bitno ko je musliman, pa bio on u Afganistanu, Pakistanu, Sudanu ili ne znam gdje… Takva činjenica može biti pitanje privatnog nečijeg opredjeljenja, ali Rijaset IZBiH predstavlja religijsku zajednicu, islam u BiH, na način koji u značajnoj mjeri određuje i politiku Stranke demokratske akcije i onoga krila države koja je dio BiH”, upozorava Dizdarević.

Gubitak političke kičme

Prema njemu, sve ovo što se dešava govori o jednom zaista dubinskom otklizavanju BiH od nečega što istorijski, u pozitivnom smislu istorijski, jeste “smisao i jedini način održavanja i postojanja BiH.

“Mi smo u potpunom gubitku političkog identiteta, u potpunom gubitku političke kičme. Mi se prislanjamo kao mali, najmanji, prislanjamo se onima koji u ideološkom, vjerskom, profiterskom i svakom drugom smislu diriguju našim životima i istorijski nas čine najmanjim na političkoj karti ne više svijeta već i Balkana”, podvukao je on.

Na pitanje da li očekuje da bi Predsjedništvo BiH nakon reakcija javnosti mogla da povuče navedeni stav, a o čemu se već može čuti, Dizdarević je kazao da to ne očekuje, jer ovo nije prvi put da se slično dešava.

“Bilo je nebrojeno mnogo povoda da se sačuva kičma, da se sačuva obraz, elementarno političko uvjerenje… Naša javnost spada među najpasivniju javnost koju ja znam u savremenom svijetu, bez obzira šta se dešavalo i gdje se dešavalo. Ljudi su jednostavno politički eutanazirani, ljudi su izluđeni, na vjerskoj, etničkoj i nacionalnoj osnovi, ljudi su uplašeni, egzistencionalno ugroženi i ja u BiH, posebno Sarajevu, ne očekujem nikakvu reakciju osim pojedinačnih reakcija ljudi koji drže do sebe, svog znanja, a ako hoćete i patriotizma“, zaključio je Dizdarević.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)